Las bolsas del mundo retroceden tras el resultado electoral que debilitó a Donald Trump

La victoria demócrata en el Congreso de EEUU provocó caídas bursátiles, pérdidas en criptomonedas y una baja del dólar frente a otras monedas

Los mercados financieros internacionales reaccionaron con caídas generalizadas a los resultados de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, que dejaron al Partido Demócrata con el control del Senado y de la Cámara de Representantes. El cambio en la composición del Congreso generó incertidumbre entre los inversores por las posibles modificaciones en la política económica, el endurecimiento de las regulaciones sobre las empresas tecnológicas y el futuro de las compañías vinculadas con la inteligencia artificial (IA).

La reacción se reflejó en los principales indicadores bursátiles, especialmente en los contratos de futuros de Wall Street, que registraron retrocesos durante las primeras operaciones posteriores a la difusión de los resultados. Los futuros del S&P 500 bajaban 0,35%, mientras que los del Nasdaq llegaron a perder más de 2%, antes de moderar parte de las bajas. En Europa, los contratos anticipaban una apertura negativa, con retrocesos del 0,4%.

Al mismo tiempo, el dólar cayó frente a las principales monedas internacionales y alcanzó su cotización más baja en un mes. En sentido contrario, los bonos del Tesoro estadounidense registraron subas, en un movimiento asociado con la búsqueda de activos considerados más seguros ante el escenario de incertidumbre política y financiera.

El resultado electoral modificó las perspectivas de los inversores sobre el funcionamiento del Gobierno estadounidense durante los dos últimos años del mandato de Donald Trump. La posibilidad de que los demócratas utilicen su mayoría parlamentaria para bloquear iniciativas legislativas, impulsar investigaciones sobre la administración republicana y frenar nombramientos de funcionarios y jueces abrió interrogantes sobre el rumbo de las políticas económicas.

Wall Street reaccionó a la nueva composición del Congreso

La victoria demócrata en ambas cámaras del Congreso representó un cambio en el equilibrio político de Estados Unidos. La oposición obtuvo la capacidad de condicionar la agenda legislativa de Trump y de someter a un mayor control parlamentario las decisiones de su administración.

Para los mercados, este escenario introduce incertidumbre sobre la aprobación de nuevas leyes y la continuidad de determinadas iniciativas económicas. Los inversores también comenzaron a evaluar las consecuencias que podría tener una mayor confrontación entre la Casa Blanca y el Congreso sobre las decisiones presupuestarias, fiscales y regulatorias.

La reacción inicial se concentró en las acciones tecnológicas. Las compañías vinculadas con la inteligencia artificial, que habían impulsado parte del crecimiento de los principales índices bursátiles internacionales durante los últimos años, registraron retrocesos ante la posibilidad de enfrentar nuevas exigencias regulatorias.

El Nasdaq, que concentra una importante cantidad de empresas tecnológicas, fue uno de los indicadores más afectados durante las primeras operaciones. Sus contratos de futuros llegaron a caer más de 2%, aunque posteriormente recuperaron parte del terreno perdido.

El comportamiento del mercado reflejó la preocupación por las consecuencias que podría tener un Congreso controlado por los demócratas sobre el funcionamiento de las grandes compañías tecnológicas. Entre los factores observados por los inversores se encuentra la posibilidad de que aumenten los controles sobre el desarrollo y la comercialización de herramientas de inteligencia artificial.

La incertidumbre también alcanzó a otras empresas que dependen de inversiones vinculadas con nuevas tecnologías. Los cambios regulatorios pueden modificar los costos operativos, las condiciones de competencia y las perspectivas de crecimiento de las compañías, factores que inciden en las decisiones de inversión y en la valuación de sus acciones.

La inteligencia artificial, en el centro de las preocupaciones de los inversores

Uno de los principales focos de atención de los mercados fue el futuro de la regulación sobre la inteligencia artificial. El sector experimentó una expansión durante los últimos años, acompañada por inversiones en infraestructura tecnológica, desarrollo de modelos, centros de datos y servicios digitales.

Las expectativas de crecimiento de estas actividades tuvieron incidencia en el comportamiento de las bolsas internacionales. Por ese motivo, cualquier modificación en las condiciones regulatorias puede generar cambios en las proyecciones de ingresos y rentabilidad de las compañías involucradas.

La posibilidad de que los demócratas impulsen un mayor control sobre las empresas tecnológicas fue interpretada por algunos operadores como un factor de riesgo para el sector. Prashant Newnaha, estratega sénior de tipos de interés de TD Securities, vinculó el resultado electoral con una mayor probabilidad de supervisión regulatoria y de bloqueo político.

"Una victoria aplastante de los demócratas conlleva un mayor escrutinio regulatorio de las empresas de tecnología e inteligencia artificial, junto con una mayor probabilidad de bloqueo político", sostuvo el especialista.

La evaluación de los inversores también contempla el impacto que podría tener la falta de acuerdos entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Una mayor dificultad para aprobar leyes puede demorar decisiones económicas y generar incertidumbre sobre las condiciones en las que operarán las empresas durante los próximos años.

En este contexto, las compañías tecnológicas quedaron expuestas a una revisión de sus perspectivas bursátiles. Los inversores comenzaron a considerar no solamente los resultados económicos y las proyecciones de crecimiento de cada empresa, sino también las posibles modificaciones en las normas que regulan sus actividades.

Las criptomonedas también registraron pérdidas

El movimiento negativo de los mercados no se limitó a las acciones tecnológicas. Las criptomonedas también registraron caídas ante las perspectivas de un posible endurecimiento de los controles regulatorios en Estados Unidos.

El resultado electoral abrió interrogantes sobre el marco normativo que podría establecerse para el funcionamiento de las plataformas de intercambio, los activos digitales y las empresas que operan en ese mercado.

La regulación estadounidense tiene incidencia sobre el comportamiento internacional del sector, debido al peso de ese país en el sistema financiero y en el desarrollo de servicios vinculados con los activos digitales.

Por ese motivo, los inversores también incorporaron el escenario político a sus decisiones sobre criptomonedas. La posibilidad de que aumenten las exigencias de supervisión puede modificar las condiciones de funcionamiento de las compañías y las expectativas sobre la evolución de estos activos.

Las pérdidas registradas en este segmento acompañaron el movimiento de otros instrumentos considerados de mayor riesgo, en una jornada en la que los operadores buscaron revisar sus posiciones frente a las nuevas perspectivas políticas.

Los bonos del Tesoro subieron y cayó el rendimiento a diez años

Mientras las acciones y las criptomonedas registraban retrocesos, los bonos del Tesoro estadounidense avanzaron. Este comportamiento estuvo relacionado con la búsqueda de instrumentos considerados más seguros por parte de los inversores.

La demanda de títulos públicos aumentó en un contexto de incertidumbre sobre las consecuencias económicas del resultado electoral. Como consecuencia de las compras, el rendimiento de los bonos del Tesoro a diez años cayó seis puntos básicos, hasta ubicarse en el 4,906%.

El movimiento de los rendimientos de los bonos constituye uno de los indicadores que siguen los operadores para evaluar las expectativas sobre la economía estadounidense y las decisiones de inversión internacionales.

Cuando aumenta la demanda de títulos de renta fija, sus precios tienden a subir y sus rendimientos a bajar. En este caso, la evolución de los bonos reflejó un cambio en las posiciones de los inversores frente a la incertidumbre política.

La reacción también estuvo vinculada con las dudas sobre el futuro de las cuentas públicas. El control demócrata de ambas cámaras podría modificar las negociaciones presupuestarias y las posibilidades de avanzar con determinadas iniciativas de gasto durante la segunda parte del mandato presidencial.

Los inversores deberán seguir la evolución de las discusiones legislativas para determinar si el nuevo escenario se traduce en cambios concretos sobre el presupuesto, los impuestos y el endeudamiento del Gobierno estadounidense.

El dólar cayó frente al euro, la libra, el yen y el franco suizo

El mercado cambiario también reflejó el impacto de los resultados electorales. El dólar retrocedió frente a las principales monedas internacionales y alcanzó su menor cotización en un mes.

Los principales movimientos fueron:

El euro avanzó 0,5% y llegó a negociarse a u$s1,1249

y llegó a negociarse a u$s1,1249 La libra esterlina registró una suba del 0,37%, hasta los u$s1,3464

El yen japonés y el franco suizo también se apreciaron frente a la divisa estadounidense

La depreciación del dólar se produjo en paralelo con la suba de los bonos del Tesoro y la caída de los futuros bursátiles. Estos movimientos reflejaron una modificación en las expectativas del mercado sobre el escenario financiero estadounidense.

La evolución de la moneda norteamericana también está relacionada con las proyecciones sobre las decisiones fiscales y económicas que podría enfrentar la administración Trump durante los próximos dos años.

El control demócrata del Congreso puede dificultar la aprobación de determinadas iniciativas presidenciales y abrir negociaciones sobre el gasto público. Para los inversores internacionales, estas variables forman parte del análisis sobre la evolución de la economía estadounidense y el comportamiento futuro de su moneda.

El gasto público y la política fiscal, bajo seguimiento

Además de las regulaciones tecnológicas, los inversores comenzaron a evaluar las consecuencias del resultado electoral sobre las cuentas públicas de Estados Unidos.

La nueva composición del Congreso modifica las condiciones políticas para discutir el presupuesto y aprobar medidas relacionadas con los ingresos y los gastos del Estado. Los demócratas tendrán herramientas legislativas para condicionar las propuestas del Gobierno republicano y promover investigaciones sobre las decisiones de la administración.

Este escenario puede generar dificultades para alcanzar acuerdos sobre el financiamiento de programas públicos y otras iniciativas económicas.

La política fiscal es una de las variables que los mercados internacionales siguen de cerca debido a su influencia sobre el endeudamiento, la actividad económica y las necesidades de financiamiento del Gobierno estadounidense.

La posibilidad de que se produzcan desacuerdos entre el Congreso y la Casa Blanca también introduce interrogantes sobre los tiempos de aprobación de las medidas económicas.

En ese contexto, los operadores deberán observar cómo se desarrolla la relación entre Trump y la nueva mayoría legislativa, así como las primeras iniciativas que impulsen los demócratas.

La reacción inicial de las bolsas mostró que los inversores incorporaron el resultado electoral a sus expectativas sobre el futuro de Estados Unidos. La evolución de los mercados dependerá, entre otros factores, de las decisiones que adopte el nuevo Congreso y de la capacidad de la administración republicana para negociar con la oposición durante los dos últimos años del mandato presidencial.