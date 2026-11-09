Los bonos argentinos subieron y el riesgo país cayó por debajo de los 900 puntos

El repunte de los instrumentos de deuda se potenció por el optimismo internacional, brindando alivio tras semanas de nerviosismo financiero

El riesgo país argentino cerró en 872 puntos este lunes, con una caída desde los casi 940 puntos con los que había terminado la semana pasada. Fue la primera baja considerable tras varias semanas en franco ascenso.

Los bonos argentinos que cotizan en dólares impulsaron el descenso. Los títulos del Tesoro llegaron a mejorar su cotización más de 3%, en un contexto de euforia generalizada en los mercados globales que también benefició a las acciones que cotizan en Wall Street.

El respiro no alcanza para compensar toda la escalada que arrastra el indicador de JP Morgan en las últimas semanas. Hace cuatro meses, el riesgo país estuvo por perforar los 400 puntos. Desde ese momento mostró un deterioro casi sin interrupciones.

Este lunes no hubo actividad local por el feriado. Sin embargo, los activos argentinos que cotizan en Estados Unidos reflejaron igualmente ganancias marcadas en línea con los avances de todas las bolsas.

Por qué los mercados globales respiraron

El movimiento se produjo después de que Donald Trump considerara "muy improbable" que Estados Unidos reanude los ataques contra Irán si avanzan las negociaciones. Esa señal redujo los temores a una escalada del conflicto en Medio Oriente, lo que impactó directamente en el precio del petróleo y, por esa vía, en las expectativas de inflación global.

El barril de Brent retrocedió más de 5%. Quedó por debajo de los u$s93 por barril, un alivio para los mercados que venían tensionados por la posibilidad de un shock en los precios de la energía.

La baja del petróleo también descomprime las preocupaciones sobre las tasas de interés. Menos inflación esperada significa menos presión sobre los bancos centrales para mantener o subir las tasas.

Wall Street tuvo una jornada de fiesta

El Dow Jones cerró con una suba de 2,21%. El S&P 500 avanzó 2,41% y el Nasdaq ganó 2,67%. La recuperación permitió compensar parte de las pérdidas de la semana pasada, en particular en el sector tecnológico.

Entre las mayores subas se destacaron AMD con 13% y Broadcom con 9%. Nvidia, en cambio, cayó cerca de 6% tras el escándalo que involucra a su CEO, que admitió un amorío con una mujer que terminó siendo una espía china.

El mercado global experimentó ganancias considerables. Las novedades que trae el conflicto en Medio Oriente fueron el motor principal de la euforia.

Cómo les fue a las acciones argentinas

Entre las acciones argentinas que cotizan en el exterior, solo YPF tuvo un día con caídas. Perdió 1,6%, arrastrada por el desplome del barril de petróleo. El resto tuvo fuertes mejoras.

IRSA y Ternium fueron las más destacadas, con subas de casi 4%. El resto de los papeles argentinos también cerró en terreno positivo, acompañando la euforia de Wall Street.

Por el feriado de este lunes y el del martes en la Ciudad de Buenos Aires, no hubo actividad bancaria ni cotización oficial del tipo de cambio. Tampoco abrió la Bolsa de Buenos Aires.

Qué explicó Caputo sobre la escalada previa del riesgo país

La de este lunes fue la primera caída considerable del riesgo país tras varias semanas en franco ascenso. Luis Caputo atribuyó el viernes la disparada al "miedo a que Milei no esté" y a las dudas en el mercado sobre la disponibilidad del swap con Estados Unidos en caso de una corrida en 2027.

"¿Por qué se exacerbó el riesgo país en estas semanas? Puede ser por las elecciones en Brasil o en Estados Unidos, por las dudas del apoyo que podríamos recibir de Trump. Pero nada va a cambiar, se los puedo confirmar", aseguró el ministro de Economía en la Sociedad Rural, buscando calmar las expectativas del mercado.