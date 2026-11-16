Para la City, la baja del riesgo país es temporal y volverá a acercarse a los 1.000 puntos

El riesgo país se estaría tomando sólo un descanso para volver al alza. El indicador, que determina la sobretasa que debería pagar Argentina respecto a Estados Unidos al tomar deuda en el mercado, en pocos días cedió a 830 puntos tras tocar un pico de 940. No hay que ilusionarse: para los analistas, se trata de una retracción típica, gracias a compras de oportunidad en bonos en dólares tras el fuerte deterioro. Más allá de las fluctuaciones, todo parece indicar que el recorrido hasta octubre de 2027 será alcista. Dependerá principalmente de las expectativas electorales.

El ritmo y la intensidad estarán sujetos, entre otras cosas, a los números que arrojen las encuestas de intención de voto hacia Javier Milei o algún otro candidato pro-mercado que a grandes rasgos mantenga el rumbo y las reformas económicas. El temor de los inversores a un regreso del kirchnerismo en 2027 es inmenso y ya se siente en los precios del mercado. En buena parte, explica la mala performance de los activos locales en las últimas semanas.

La desconfianza del mercado hacia ciertos sectores políticos es notable. De hecho, la consultora Quantum Finanzas, dirigida por el economista Daniel Marx, resalta que los más de 800 puntos de riesgo país son significativamente superiores a los de casi toda la región. En algunos casos, con fundamentos económicos menos sólidos que los de nuestro país, como son los casos de Brasil (190 puntos) y Bolivia (490 puntos). Evidentemente, el mercado pasa factura por los históricos desmanejos por parte de la política argentina.

Esta semana, un evento político podría generar cierto alivio en los inversores: el martes, el Senado empezará a tratar en comisión el proyecto oficialista que busca eliminar o suspender las PASO en 2027. De avanzar y ser aprobado en ambas cámaras del Congreso, sería una buena señal en pro de la reelección de Milei: la eliminación o suspensión de las elecciones primarias le quitaría a la oposición una herramienta para organizarse y fortalecerse. Esto jugaría a favor del Presidente en su intención de ser reelecto y continuar con el rumbo económico y las reformas que piden los inversores.

¿Alivio transitorio para los bonos en dólares y el riesgo país?

"Por el momento, estamos frente a un rebote técnico del riesgo país más que a un cambio de tendencia consolidado. Para hablar de una recuperación sostenida, sería necesario observar una mejora en los factores que explican el deterioro. La magnitud de la corrección ayuda a entender parte del movimiento: en las primeras cinco ruedas de noviembre, el indicador subió 156 puntos hasta llegar a 940, más del doble del mínimo de 402 que registró en julio. Después de un ajuste de esa magnitud, es esperable observar cierta recuperación de los precios de los bonos en dólares", afirma Emilio Botto, de Mills Capital.

De acuerdo con Botto, también contribuyeron dos señales favorables: por un lado, las declaraciones sobre una posible suspensión de las PASO fueron interpretadas por el mercado como una oportunidad para ampliar los consensos legislativos; por otro lado, la última licitación de deuda en el mercado local se desarrolló sin mayores sobresaltos.

Sin embargo, el especialista resalta que aún persisten factores que condicionan una recuperación sostenida de los bonos en dólares y, por consiguiente, de los niveles de riesgo país: incertidumbre respecto al calendario electoral, actividad económica con desempeños dispares entre sectores, y necesidad de dar mayor visibilidad al esquema de financiamiento de los próximos vencimientos, en un contexto en el que el Gobierno ha optado por no convalidar tasas altas en las colocaciones de deuda en dólares.

"Estos elementos también ayudan a explicar por qué los rendimientos de los bonos locales muestran una evolución diferente a la de otros emergentes. Cuando parte de la prima de riesgo responde a factores específicos del país, una mejora del contexto externo puede resultar favorable, pero no necesariamente suficiente. Para un cambio de tendencia, sería importante observar una compresión sostenida del riesgo país por debajo de 790 puntos, acompañada por mayores volúmenes de negociación y señales que aporten previsibilidad al financiamiento de los compromisos de 2027", sostiene.

El mercado espera señales para una baja sostenida del riesgo país

Para el corto y mediano plazo, los inversores no son optimistas respecto a la dinámica de los activos argentinos y, por consiguiente, del riesgo país. Una baja sostenida de la tasa de riesgo soberano luce cada vez más compleja y lejana: hasta que no se aclare el panorama político y la continuidad del programa económico más allá de 2027, la cautela seguirá firme en el mercado y se reflejará en los precios de los activos. A la vez, se suman factores externos, como el apetito por el riesgo global, que también condicionan al mercado local.

Para una baja sostenida, el mercado necesita ver una mejora en la imagen pública de Javier Milei, que acerque las chances de reelección y aleje la posibilidad de un regreso del kirchnerismo en 2027, junto con una mejora en indicadores económicos y mayor apetito por el riesgo global. En orden de importancia, se necesitaría: