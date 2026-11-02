La estrategia electoral de Kicillof frente a la posibilidad de que Cristina sea candidata

El ministro bonaerense sostuvo que la discusión presidencial se resolverá el año próximo y recordó que las primarias siguen vigentes

La definición del candidato presidencial del peronismo para 2027 volvió a exponer las diferencias entre los sectores que orbitan alrededor de Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof. Mientras la expresidenta no descartó volver a competir por la Casa Rosada, desde el gobierno bonaerense insistieron en que la decisión deberá surgir de una interna y no anticiparse en esta etapa.

La discusión tiene un mecanismo institucional en el centro: las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). El ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco, las presentó como la instancia para resolver quién representará al espacio y recordó que, por el momento, continúan vigentes.

La posición del funcionario quedó expuesta este lunes, durante su conferencia habitual en La Plata. Allí sostuvo que "este no es el año de las candidaturas" y que la discusión "se va a dirimir el año próximo". También planteó que cada corriente del peronismo podrá impulsar su propio postulante.

"Cada uno de los sectores propondrá candidaturas", afirmó Bianco. Y agregó: "El pueblo peronista va a definir quién lo representa como candidato a presidente". En su explicación, volvió a remarcar que las PASO "hoy están vigentes".

Cristina dejó abierta la posibilidad de competir en 2027

La discusión interna se reactivó luego de que la expresidenta hablara con la periodista Marina Dias para The Washington Post. En esa entrevista, la primera que concede a un medio internacional desde su condena, le preguntaron si tenía intención de presentarse nuevamente a las elecciones presidenciales.

Su respuesta fue: "Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?". De ese modo, no confirmó una candidatura, pero tampoco cerró la puerta a participar de la disputa electoral del próximo año.

La conversación incluyó además un análisis del escenario internacional y de la política argentina. Cristina Kirchner pronosticó que Donald Trump perderá las elecciones de medio término en Estados Unidos y sostuvo que el descontento antisistema que favoreció el triunfo de Javier Milei podría terminar jugando en contra del Presidente.

En otro tramo, la exmandataria reconoció problemas de la última administración peronista. Se refirió a un "colapso en la cultura laboral" y señaló que, durante ese período, quienes tenían trabajo "ganaban lo mismo o menos" que quienes percibían ayudas estatales.

La disputa entre el kirchnerismo y el espacio de Kicillof

La insistencia de Bianco en que las candidaturas se definan mediante primarias se inscribe en el armado político que el gobernador bonaerense impulsa a través del Movimiento Derecho al Futuro, una estructura con aspiraciones de alcance nacional.

Kicillof todavía no anunció formalmente que buscará la Presidencia. Sin embargo, su rechazo a las postulaciones decididas sin competencia electoral marca una diferencia con los mecanismos de selección que pueden surgir de acuerdos entre las conducciones partidarias.

El planteo también aparece después de un nuevo cruce con La Cámpora. Durante el fin de semana, dirigentes de esa organización cuestionaron al gobernador, luego de que este se pronunciara en contra de las "candidaturas a dedo".

En ese contexto, Bianco amplió la posición del oficialismo bonaerense sobre la interna:

"Cada sector que tenga la genuina y legítima voluntad de representar a cada sector del peronismo en un marco de PASO, que hoy estan vigentes, propondrá candidaturas. El pueblo peronista va a definir quién lo representa como candidato a presidente"

La defensa de ese mecanismo también supone una postura frente a la estrategia del Gobierno nacional. La administración de Milei pretende eliminar las primarias o, en su defecto, suspenderlas para las elecciones de 2027, como sucedió en 2025. Por ahora, no reúne los votos necesarios para concretar ninguna de las dos alternativas, según informó PERFIL.

La referencia a las PASO, por lo tanto, no es solo una respuesta a la posibilidad de que Cristina Kirchner vuelva a competir. También expresa la intención del sector de Kicillof de que la definición del liderazgo peronista se resuelva en las urnas, con la participación de las distintas corrientes.

La situación judicial de Cristina Kirchner y sus derechos políticos

La posibilidad de una candidatura de la expresidenta está atravesada por su situación ante la Justicia. Cumple una condena de seis años de prisión bajo arresto domiciliario en su departamento por la causa Vialidad. El fallo también dispuso su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

En paralelo, junto con su abogado Rafael Valim, quien asesoró a Lula da Silva en su caso, presentó un planteo ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Allí sostiene que durante el proceso judicial no se respetaron sus garantías.

Valim explicó que el objetivo prioritario de la presentación es conseguir la restitución de los derechos políticos de Cristina Kirchner. El organismo internacional puede determinar si existieron vulneraciones, pero no cuenta con facultades para revocar las sentencias emitidas por los tribunales argentinos.

La entrevista con el diario estadounidense también aportó una referencia sobre el respaldo público de las principales figuras políticas. De acuerdo con los sondeos mencionados por The Washington Post, la aprobación de Cristina Kirchner se ubica apenas por encima de la de Milei, aunque ambos registran niveles cercanos al 30%.