Fuertes movimientos en los mercados generaron mayor presión sobre la liquidez y llevaron a los inversores a buscar alternativas de resguardo

El dólar oficial volvió a marcar máximos nominales este viernes y quedó cerca de los $1.600 en el segmento minorista, mientras que las cotizaciones financieras superaron los $1.700. La suba amplió la brecha cambiaria por encima del 11% respecto del tipo de cambio mayorista, en un contexto de mayor demanda de cobertura, menor participación compradora del Banco Central y cambios en las condiciones de liquidez del mercado.

En el segmento mayorista, el dólar avanzó 0,6% y alcanzó los $1.574 para la venta, un nuevo máximo nominal. En tanto, el minorista llegó a $1.595 en el Banco Nación y a $1.595,22 en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA).

Los dólares paralelos también registraron subas. El blue avanzó 0,6%, hasta los $1.650, mientras que el dólar MEP trepó a $1.653,27. Por su parte, el contado con liquidación (CCL) aumentó 0,7% y se ubicó en $1.755,20.

De esta manera, la diferencia entre el CCL y el tipo de cambio mayorista llegó al 11,6%. Esta cotización es utilizada por empresas e inversores para dolarizar activos y transferir fondos al exterior, por lo que su evolución también refleja los movimientos de cobertura y las necesidades de acceso a divisas.

Por qué suben el dólar y los tipos de cambio financieros

La dinámica cambiaria responde a una combinación de factores locales e internacionales. Entre los elementos que inciden sobre las cotizaciones aparecen la disponibilidad de pesos en el sistema financiero, la demanda privada de dólares, la oferta de divisas y el comportamiento de las monedas de los principales socios comerciales de la Argentina.

En el mercado local, la mayor liquidez en pesos y las tasas de interés de corto plazo forman parte de las variables que siguen los inversores. Cuando aumenta la cantidad de moneda local disponible y las tasas ofrecen menores incentivos para permanecer en instrumentos en pesos, puede crecer la demanda de cobertura cambiaria.

A esto se suma la proximidad de una nueva licitación de deuda del Tesoro, prevista para el 26 de noviembre. En esa operación, el Gobierno deberá afrontar vencimientos por aproximadamente $20 billones en manos privadas. El resultado de la colocación será relevante para determinar cuánto de esos pesos permanece en circulación y cuánto logra renovar el Tesoro mediante nuevos instrumentos.

También comienza a incidir la estacionalidad de diciembre, un período en el que suele aumentar la demanda de pesos por el pago de aguinaldos, salarios y otros compromisos de fin de año. La evolución de esa demanda será una de las variables que observará el mercado para anticipar el comportamiento de las cotizaciones.

En el frente externo, el fortalecimiento del dólar a nivel internacional y la depreciación del real brasileño agregan otro factor de presión. La evolución de la moneda de Brasil es particularmente relevante para la Argentina por el peso de ese país en el intercambio comercial bilateral y por su influencia sobre la competitividad relativa de las economías.

El operador Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, señaló que la suba del dólar mayorista registrada durante esta semana se perfila como la más pronunciada para un período similar desde la semana finalizada el 19 de junio.

El Banco Central desaceleró las compras de dólares

Otro dato que siguió de cerca el mercado fue la intervención del Banco Central en el mercado de cambios. El jueves 19 de noviembre, la autoridad monetaria compró apenas u$s3 millones, el monto más bajo desde el inicio del programa de acumulación de reservas.

La cifra contrastó con las adquisiciones de las jornadas anteriores: el martes había comprado u$s74 millones y el miércoles, u$s11 millones. De esta manera, la intervención compradora perdió intensidad en un mercado en el que aumentó el volumen negociado y también la demanda privada de divisas.

Durante el jueves se operaron u$s452,5 millones, frente a los u$s356,7 millones del miércoles. Sin embargo, las compras del BCRA representaron menos del 1% del total negociado, después de haber alcanzado el 20% el martes.

En noviembre, las adquisiciones oficiales sumaron u$s344 millones, mientras que el acumulado de 2026 llegó a u$s16.312 millones. El promedio diario de compras se ubicó en torno de los u$s31 millones, menos de la mitad de los u$s66 millones registrados durante octubre.

Las reservas internacionales brutas, por su parte, disminuyeron u$s108 millones durante el jueves. La caída estuvo vinculada principalmente al efecto de valuación de los activos: el oro retrocedió 1,87% en los mercados internacionales, lo que generó una pérdida estimada de u$s110 millones en las tenencias del Central.

Esto implica que los movimientos de las reservas no dependen exclusivamente de las compras o ventas de divisas que realiza el organismo, sino también de las variaciones en el precio de los activos que integran sus tenencias.

El dólar oficial acumula una suba menor que la inflación

A pesar de los incrementos de las últimas jornadas, el dólar oficial acumula un avance de apenas 7,2% en lo que va de 2026, frente a una inflación del 26,3% registrada hasta octubre.

La diferencia entre ambas variaciones refleja una apreciación del peso en términos reales. Es decir, los precios de la economía aumentaron a un ritmo superior al del tipo de cambio oficial, lo que modifica la relación entre los costos internos y los valores expresados en dólares.

Este comportamiento también tiene consecuencias sobre la competitividad de los sectores exportadores y sobre los precios relativos frente a otros países, especialmente Brasil, cuya moneda registró una depreciación durante los últimos meses.

Qué puede pasar con el dólar en las próximas semanas

La evolución del mercado cambiario estará condicionada por varios factores: la capacidad del Banco Central para sostener las compras de divisas, la demanda de pesos, el resultado de las licitaciones del Tesoro y el comportamiento de los dólares financieros.

También será relevante la dinámica de la brecha cambiaria. Una diferencia más amplia entre el tipo de cambio oficial y las cotizaciones financieras puede modificar los incentivos para liquidar exportaciones, importar bienes y servicios o mantener posiciones dolarizadas.

Por ahora, el dólar mayorista continúa dentro del esquema de bandas cambiarias establecido por el Gobierno. Para la última rueda, el techo de ese régimen se ubicaba en $1.974,20, por encima de los $1.574 registrados en el mercado mayorista.

Sin embargo, la distancia respecto del límite superior no elimina las presiones sobre las cotizaciones paralelas ni las expectativas de los inversores. La evolución de la brecha, el ritmo de acumulación de reservas y la disponibilidad de liquidez en pesos serán algunas de las referencias para evaluar el escenario cambiario de las próximas semanas.