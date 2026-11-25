El precio del dólar avanza a paso firme y alcanza nuevos máximos nominales. Si bien se trata de una dinámica típica y esperable tras un extenso período de apreciación del peso, el ministro Luis Caputo se esfuerza por contenerlo para evitar ruidos en el mercado y una posible espiralización. Prefiere un avance "administrado", por lo que los operadores detectaron fuerte intervención oficial en los mercados de pesos atados al dólar: más de u$s600 millones en dólar linked y un crecimiento de más de u$s1.400 millones en la negociación de contratos de futuros, gran parte adjudicado al Gobierno.

La aceleración cambiaria es contundente: en el mercado oficial, este martes el precio avanzó hasta $1.593 en el segmento mayorista, lo que implica un repunte de casi 4% en lo que va de noviembre. Esto es alrededor del doble del índice de inflación mensual. En la Bolsa, el MEP y CCL avanzan 7,5% y 8,5%, por lo que operan cercanos a $1.700 y $1.800, respectivamente. En todos los casos, se trata de nuevos máximos nominales.

El movimiento es típico de nuestro mercado y no debería sorprender a nadie: cuando se mueve, tanto para arriba como para abajo, suele hacerlo con fuerza. Hay que tener en cuenta la calma con la que opera en este año, con un avance nominal de apenas 9%, mientras se acumula cerca de 29% de inflación. Además, las subas de los últimos días se dan en escenario internacional complejo: huida de los activos de riesgo, fortalecimiento del dólar a nivel global y, como consecuencia, fuerte presión sobre las monedas de países emergentes, como Brasil, Chile, México y Colombia, entre otros.

Caputo interviene con fuerza para evitar un desborde cambiario

Los analistas de PPI afirman que en los últimos días el equipo que conduce Caputo ha estado tratando de minimizar los impactos externo (fortalecimiento del dólar a nivel global y baja de precios de los commodities) e interno (programa financiero de 2027 tensionado por un riesgo país arriba de 1.000 puntos y actividad económica débil) sobre el tipo de cambio. Identifican dos señales que apuntan a una mayor oferta de cobertura cambiaria por parte del sector público al privado:

Mercado de dólar linked: Al 17 de noviembre, estiman que el BCRA llevaba vendidos unos u$s590 millones en instrumentos dólar linked en el mercado secundario por intervenciones puntuales en cinco ruedas, en las que el promedio del volumen negociado fue de u$s199 millones. En las tres jornadas posteriores, el monto operado saltó a u$s524 millones el miércoles, u$s321 millones el jueves y u$s534 millones el viernes, lo que indicaría más ventas fuertes por parte del Central, concentradas en las letras que vencen en enero (D15E7 y D29E7). Además, este martes el volumen operado en la letra D29E7 repuntó a u$s335 millones.

Al 17 de noviembre, estiman que el BCRA llevaba vendidos unos en el mercado secundario por intervenciones puntuales en cinco ruedas, en las que el promedio del volumen negociado fue de u$s199 millones. En las tres jornadas posteriores, el monto operado saltó a u$s524 millones el miércoles, u$s321 millones el jueves y u$s534 millones el viernes, lo que indicaría más ventas fuertes por parte del Central, concentradas en las letras que vencen en enero (D15E7 y D29E7). Además, este martes el volumen operado en la letra D29E7 repuntó a u$s335 millones. Mercado de futuros de dólar: Hasta la semana pasada, el interés abierto en contratos de futuros de dólar acumulaba un aumento de u$s1.359 millones en noviembre. Este martes, se amplió con u$s225 millones adicionales. Es decir, en lo que va de noviembre, se incrementó u$s1.584 millones y buena parte es adjudicado a intervenciones del BCRA. La entidad había cerrado octubre sin posición vendida en este segmento, por primera vez desde febrero de 2025, pero los analistas creen que habría vuelto a operar este mes para contener la presión a través de esta vía.

La intervención del equipo económico habría ascendido así a unos u$s2.000 millones, teniendo en cuenta los registros en el segmento de dólar linked y en futuros de dólar. Todo parece indicar que Caputo seguirá entregando toda la cobertura cambiaria que los inversores demanden para contener el avance del tipo de cambio. El ministro ha demostrado que la tranquilidad cambiaria y la desinflación son algunas de sus prioridades, por lo que estará dispuesto a usar todas las herramientas que tenga a disposición para calmar al mercado, especialmente cuando la tensión preelectoral se sienta con más fuerza.

Qué esperan los operadores para las próximas semanas

A cortísimo plazo, en el mercado prevén más presión alcista sobre el tipo de cambio. Este miércoles, por ejemplo, será el fixing (fijación del tipo de cambio de referencia que se utiliza para determinar el monto en pesos a pagar a los inversores) de la letra dólar linked que vence al cierre de este mes (D30N6). El evento suele generar presiones adicionales sobre el precio del dólar porque los grandes inversores, a través de demanda de divisas, fuerzan la suba de la cotización para cobrar más pesos al vencimiento del título. Después, dependerá del contexto externo y local, más la intervención oficial.

"Creemos que durante las próximas semanas todavía puede mantenerse cierta presión cambiaria. Para principios de 2027, en cambio, vemos una dinámica algo distinta. Las perspectivas de la balanza comercial son relativamente positivas y, desde un punto de vista fundamental, no vemos motivos para que el dólar se aleje demasiado de lo que hoy descuentan los futuros de dólar o el consenso del mercado (REM del BCRA)", afirma Tomás Sisto Bourel, analista de Fortress Capital.

Alan Versalli, estratega en Cocos, agrega que, aunque el dólar MEP se mantiene bien por encima de $1.600, aún no lo ve atractivo para desarmar cobertura: cerca de $1.680 equivale a un tipo de cambio real multilateral cercano a 85. Es la zona en la que se movió el tipo de cambio real durante el primer semestre, pero en ese momento el contexto era otro: el riesgo país comprimía y bajó de la zona de 570 puntos a casi 400 entre enero y junio.

"Hoy la foto es distinta. El tipo de cambio real sigue en la parte baja de su rango histórico, mientras que el riesgo país rebotó con fuerza y volvió a superar los 1.000 puntos. Esa divergencia nos parece difícil de sostener: con spreads soberanos ampliándose, no se justifica un tipo de cambio real tan apreciado como el que convivía con un riesgo país en mínimos", sostiene Versalli. Por lo tanto, tiene una visión conservadora sobre el dólar. Diciembre puede ser favorable para el peso: entran divisas de la cosecha fina y aumenta la demanda estacional de pesos. Ambas cosas podrían dar algo de alivio a corto plazo, pero no cambia la perspectiva de fondo.