La volatilidad cambiaria resalta la preocupación de los ahorristas y muestra fuertes reacciones en bancos y plazas de inversión en todo el país

El dólar blue vuelve a subir este miércoles 25 de noviembre y se vende a $1.725, con un avance de 1,49% en la jornada. La cotización informal acompaña una tendencia alcista que también se refleja en el mercado oficial, mientras que los dólares financieros presentan comportamientos diferentes: el MEP avanza levemente y el contado con liquidación (CCL) retrocede.

La suba se produce en un escenario de mayor demanda de cobertura cambiaria, con factores económicos y políticos locales que se combinan con un contexto internacional que condiciona a los mercados emergentes. Entre las variables que siguen los inversores aparecen la evolución de la actividad económica, los vencimientos de deuda previstos para 2027 y las expectativas sobre el rumbo del programa económico.

En el mercado informal, el dólar blue cotiza a $1.705 para la compra y $1.725 para la venta. De esta manera, se mantiene por encima de las principales referencias financieras y amplía la distancia respecto del tipo de cambio oficial.

El dólar oficial, por su parte, se negocia a $1.580 para la compra y $1.630 para la venta, con un incremento de 0,96%. En Ualá, la cotización alcanza los $1.610 para la compra y $1.640 para la venta.

A cuánto cotizan el dólar MEP y el contado con liquidación

Entre las cotizaciones financieras, el dólar MEP opera a $1.678,30 para la compra y $1.681,20 para la venta, con una suba de 0,04%.

El contado con liquidación (CCL), utilizado para obtener dólares mediante operaciones con activos financieros y transferirlos al exterior, se ubica en $1.774,80 para la compra y $1.775,70 para la venta. En este caso, registra una baja de 1,04%.

Por otro lado, el dólar digital, correspondiente a la cotización del USDC, se negocia a $1.770,81 para la compra y $1.774,11 para la venta, con un avance de 1,37%.

El dólar tarjeta, que se aplica a determinados consumos en moneda extranjera alcanzados por las percepciones impositivas, se ubica en $2.119 para la venta.

Qué factores explican la presión sobre el dólar

La evolución de las cotizaciones se da en un contexto en el que el mercado sigue de cerca distintos indicadores de la economía argentina. Uno de los principales puntos de atención es la actividad económica, que mostró dificultades para consolidar una recuperación.

Los últimos datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC confirmaron dos trimestres consecutivos de caída, un escenario compatible con una recesión técnica. Si bien el indicador registró una mejora mensual de 1,1% en septiembre, la variación interanual fue negativa en 1,2%.

La evolución de la actividad tiene impacto sobre las expectativas de recaudación y la capacidad del Gobierno para sostener el equilibrio fiscal, especialmente ante los compromisos financieros que deberá afrontar la Argentina durante 2027, cuando se concentran vencimientos de deuda por alrededor de u$s29.000 millones.

Otro elemento que incide sobre las decisiones de inversión es el escenario político de cara a las elecciones presidenciales de 2027. La reaparición del peronismo como alternativa electoral y las dudas sobre la continuidad del actual programa económico forman parte de las variables que analizan los operadores.

En ese marco, algunos inversores comenzaron a reducir sus posiciones en instrumentos en pesos para aumentar su exposición a activos dolarizados, un movimiento conocido como carry trade inverso: consiste en desarmar inversiones en moneda local y buscar cobertura ante la expectativa de una eventual depreciación del peso.

La combinación de estos factores también repercute sobre los bonos argentinos y el riesgo país, que registraron movimientos en las últimas jornadas.

El impacto del contexto internacional y la depreciación del real brasileño

La presión sobre el mercado cambiario argentino también está vinculada con factores externos. Entre ellos aparecen las expectativas sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), especialmente ante la posibilidad de que mantenga o eleve las tasas de interés.

Un escenario de tasas más altas en Estados Unidos puede favorecer el traslado de capitales hacia activos de ese país y encarecer el financiamiento para economías emergentes, incluida la Argentina.

También influye la evolución del real brasileño. La depreciación de la moneda del principal socio comercial argentino modifica la competitividad relativa entre ambas economías y puede sumar presión sobre el tipo de cambio local.

Según explicó Isaías Marini, economista de la consultora ONE618, el tipo de cambio real multilateral argentino cayó 4% en los últimos 30 días, mientras que el bilateral con Brasil retrocedió 14% en el mismo período, lo que modifica significativamente la competitividad relativa entre ambas economías.

A estos factores se agregan la incertidumbre por las posibles decisiones comerciales de Estados Unidos y la evolución de los precios internacionales de la energía, que pueden incidir sobre el ingreso de divisas por exportaciones.

De esta manera, el mercado cambiario combina factores domésticos —como la actividad económica, las necesidades de financiamiento y las expectativas políticas— con variables internacionales que condicionan el flujo de capitales hacia los países emergentes.

Por el momento, las cotizaciones muestran un comportamiento dispar entre los distintos segmentos, con el dólar blue y el oficial en alza, una leve variación positiva del MEP y una caída del contado con liquidación.