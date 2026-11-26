JP Morgan prevé que el PBI argentino crecerá 1,8% en 2027 y que la inflación bajará al 23%, pero advierte por el impacto electoral en los mercados

La economía argentina crecería un 1,8% en 2027 y la inflación se ubicaría cerca del 23% interanual en diciembre de ese año. Sin embargo, el escenario podría complicarse si las elecciones presidenciales derivan en una disputa ajustada y reavivan las dudas sobre la continuidad del programa económico. Esa es una de las principales advertencias que plantea JP Morgan en su último informe sobre el país.

La economía argentina crecería un 1,8% en 2027 y la inflación se ubicaría cerca del 23% interanual en diciembre de ese año. Sin embargo, el escenario podría complicarse si las elecciones presidenciales derivan en una disputa ajustada y reavivan las dudas sobre la continuidad del programa económico. Esa es una de las principales advertencias que plantea JP Morgan en su último informe sobre el país.

"De cara a 2027, los activos argentinos han estado sometidos a una fuerte presión generalizada", señala el documento de la entidad, que analiza el impacto que tendrá el próximo proceso electoral sobre los mercados y la política económica. La votación definirá si "perduran el ajuste fiscal de Argentina y el marco de políticas favorable a la inversión".

El trabajo, titulado Argentina 2027 Economic Outlook, está fechado este jueves y lleva las firmas de Diego W. Pereira y Lucila Barbeito. El banco estadounidense, uno de los de mayor capitalización bursátil del mundo, plantea como escenario central que el Gobierno de Javier Milei mantenga el rumbo económico.

"Nuestro escenario base es la continuidad de las políticas, pero es probable que la contienda sea reñida; una reacción adversa implicaría un retorno a políticas fiscalmente laxas", advierte el informe.

Si se mantiene el programa actual, Argentina podría sostener:

El superávit fiscal

El esquema de bandas cambiarias

La estrategia de acumulación de reservas

En cambio, un cambio de orientación política volvería a poner bajo discusión:

El ajuste de las cuentas públicas

El régimen cambiario

Los compromisos asumidos con el FMI

La incertidumbre ya tiene impacto en las cotizaciones. Según las estimaciones de JP Morgan, los precios de los bonos incorporan una probabilidad cercana al 50% de un cambio de régimen. Por eso, buena parte de la prima de riesgo que exigen los inversores responde a las dudas sobre el escenario político y económico posterior a las elecciones, más que al cumplimiento de las metas previstas para este año.

Riesgo país, dólar y presión sobre los mercados

El riesgo país superaba los 1.100 puntos básicos al momento de la publicación del informe, después de haber rondado los 400 puntos en junio. La suba estuvo acompañada por una caída generalizada de los activos argentinos, en un contexto de mayor incertidumbre sobre la continuidad de las políticas económicas.

La tensión también se trasladó al mercado cambiario. Tanto en el segmento oficial como en el paralelo aumentó la presión sobre el peso y volvió a ampliarse la brecha, luego de varios meses en los que se había mantenido cerca de cero. JP Morgan relaciona ese movimiento con el incremento de las compras privadas de dólares, que avanzaban a un ritmo anualizado equivalente al 4,3% del PBI.

En ese escenario, el esquema de bandas cambiarias funciona como un mecanismo para absorber parte de la demanda de divisas. El techo se encontraba alrededor de un 20% por encima del tipo de cambio vigente al momento del análisis.

Para el banco, la fortaleza del peso puede actuar como un amortiguador frente a eventuales shocks financieros. Sin embargo, una depreciación podría trasladarse a los precios y dificultar el proceso de desinflación. La cercanía de las elecciones y la evolución de las expectativas políticas serán determinantes para medir la intensidad de esas tensiones.

Crecimiento moderado e inflación por encima de la meta oficial

El escenario de JP Morgan contempla una recuperación económica acotada. Para 2027, proyecta un crecimiento del PBI del 1,8%, aunque con diferencias marcadas entre los dos semestres: durante la primera mitad del año, el avance anualizado podría ubicarse entre el 3% y el 4%, impulsado principalmente por las exportaciones. En la segunda parte, en cambio, el crecimiento podría frenarse hasta llegar a cero, debido a la incertidumbre electoral y a una política monetaria más restrictiva.

El banco también advierte que la actividad perdió impulso durante los últimos meses y que la recuperación todavía no logró consolidarse. La economía registró dos trimestres consecutivos de caída y entró en recesión técnica.

"La economía perdió dinamismo. En septiembre, la actividad económica creció un 1,1% intermensual (anual), pero no logró compensar la caída del trimestre anterior. Por lo tanto, el índice registró dos trimestres consecutivos de descenso, entrando en recesión técnica. Además, los primeros indicadores de octubre mantienen el patrón de serrucho: el cemento cayó un 7,6% intermensual (anual) tras un aumento del 9,0%, los ingresos fiscales se mantuvieron estables, la producción automotriz se mantuvo estable por tercer mes consecutivo sin contracción y las ventas de automóviles aumentaron un 4,0%. A la espera del informe de cuentas nacionales del tercer trimestre, se estima que el crecimiento del PIB para 2026 será del 0,8% interanual", detalló la entidad.

En materia de precios, JP Morgan espera que la inflación mantenga una tendencia descendente, aunque a un ritmo más lento que el previsto por el Gobierno. Después del aumento mensual del 2,2% registrado en octubre, que llevó la variación interanual al 33,1%, el banco calcula que el año 2026 terminará con una inflación del 31%.

Para diciembre de 2027, la proyección es del 23%, cinco puntos porcentuales por encima del 18% contemplado en el Presupuesto para ese año.

Vaca Muerta y la minería, claves para generar dólares

El frente externo aparece como uno de los principales respaldos del escenario económico. JP Morgan estima que Argentina alcanzará en 2026 un superávit comercial de u$s35.300 millones, frente a los u$s19.300 millones del año anterior. El cálculo contempla exportaciones por u$s100.800 millones e importaciones por u$s65.500 millones.

La mejora se apoya en el desempeño de las ventas agropecuarias, energéticas y mineras, además de una reducción de las compras al exterior. En octubre, el saldo comercial llegó a u$s3.400 millones, con un incremento interanual del 26,4% en las exportaciones y una caída del 6,8% en las importaciones. El resultado coincidió con un récord de exportaciones y un superávit comercial de casi u$s3.400 millones.

Para 2027, el banco espera que la producción de Vaca Muerta y el avance de nuevos proyectos mineros impulsen los ingresos por exportaciones. Según sus estimaciones, la energía podría aportar alrededor de u$s5.000 millones adicionales y la minería sumaría cerca de u$s1.000 millones. El crecimiento del sector energético ya se refleja en las proyecciones de mayores exportaciones y superávit impulsados por Vaca Muerta.

El sector agropecuario, por su parte, mantendría un aporte similar al de 2026, aunque con mejores rindes después del impacto de El Niño. En paralelo, la recuperación gradual de las importaciones restaría unos u$s5.000 millones al saldo comercial.

El superávit fiscal, otro respaldo frente a la incertidumbre

El resultado de las cuentas públicas completa los factores que, para JP Morgan, dejan a la Argentina en una posición más sólida que en anteriores ciclos electorales. El banco calcula que el país cerrará 2026 con un superávit primario equivalente al 1,5% del PBI, por encima de la meta del 1,4% acordada con el FMI. El resultado fiscal total también sería positivo, en torno al 0,2% del producto.

Para 2027, la proyección contempla un excedente primario del 1,3% del PBI, suficiente para cubrir los pagos de intereses previstos y mantener el equilibrio de las cuentas públicas.

Ese escenario supone una mejora real de los ingresos tributarios, pese a que hasta agosto habían acumulado una caída del 3,3%. Si la recaudación no alcanza lo esperado, el Gobierno debería compensar la diferencia mediante una reducción del gasto.

El informe destaca, además, que el país llegará a las elecciones con superávit de cuenta corriente. Se trataría del primero en siete ciclos electorales, si se excluye 2021 por las distorsiones asociadas a la pandemia. La combinación del resultado externo y el fiscal se ubicaría en su mejor nivel desde 2010.

"La cuestión fundamental de cara a las elecciones presidenciales de 2027 es si los mecanismos de contención actuales podrán resistir una nueva oleada de volatilidad financiera asociada al proceso electoral. El punto de partida es, sin duda, más sólido que en ciclos anteriores: Argentina comienza el año electoral con un superávit en cuenta corriente (el primero en siete ciclos electorales, sin contar el año 2021, marcado por la pandemia), y el saldo combinado de la cuenta corriente y el resultado fiscal se sitúa en su mejor nivel desde 2010, lo que implica una vulnerabilidad externa notablemente menor", sostiene el Outlook.

Para JP Morgan, las reservas, el crecimiento de las exportaciones y las herramientas de intervención disponibles pueden moderar el impacto de la incertidumbre política. Sin embargo, esos factores no eliminan el riesgo de que una campaña electoral competitiva vuelva a generar volatilidad en el peso, los bonos y el resto de los activos argentinos.