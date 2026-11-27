La política concedió dos buenas nuevas al mercado: Diputados sancionó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y, al mismo tiempo, el Senado aprobó (y con buen margen) la suspensión de las PASO de 2027, proyecto que pasará a la Cámara baja, donde el oficialismo tiene más respaldo. Lo malo: ambas noticias ya estaban, por lo menos en gran parte, asumidas por el mercado. Por lo tanto, la reacción de los inversores sería minúscula. Para volver a comprar, reclaman señales más contundentes vinculadas al frente externo y datos económicos que impulsen el apoyo social a Milei para las elecciones.

De todas maneras, no dejan de ser buenas noticias. No sólo por lo que implica cada proyecto y sus potenciales efectos de mediano y largo plazo, sino porque además el Gobierno muestra cierto "músculo" político: tras varias malas pasadas en el Congreso, demostró que tiene capacidad para lograr acuerdos y aprobar leyes. De hecho, para aprobar la reforma electoral en el Senado necesitaba 37 votos y consiguió 43. Para el mercado, es un dato positivo.

Pero los inversores necesitan que se calme el mercado internacional, especialmente Brasil, y que Milei empiece a mejorar en las encuestas para 2027. Para lograr esto último, reclaman prontas mejoras en la actividad económica, el empleo, los salarios y el consumo. El objetivo es que mejore el humor social y parte de los desencantados con Milei no se vayan a opciones kirchneristas (o similares) en 2027 y acompañen nuevamente al Presidente. Además, reclaman mayores certezas sobre el programa financiero del próximo año.

Mientras el Congreso debatía ambos proyectos, la Bolsa subía con fuerza: el índice de acciones argentinas (Merval) repuntó 3,3% y los bonos soberanos en dólares ganaron hasta 3,6% en la plaza local. Pero las subas se explicaron principalmente por factores internacionales. Por un lado, Wall Street estuvo cerrado por el feriado en Estados Unidos, por lo que no hubo referencia externa y el volumen fue muy acotado. Por otro lado, la bolsa brasileña repuntó 6% tras conocerse que el presidente Lula da Silva elegirá a un banquero para que sea su próximo ministro de Hacienda. Brasil contagió así a Argentina.

La City celebra las noticias del Congreso, pero espera mejores señales para volver a comprar

"No creo que lo del Congreso produzca reacciones muy fuertes en el mercado. Hay factores que pueden influir mucho más, como que el BCRA retome la compra de reservas y Caputo asegure verdaderamente que tienen los dólares para pagar. Caputo ya dijo de dónde sacarán los dólares, pero hace varias semanas Furiase (secretario de Finanzas) también dijo algo sobre eso. Van cambiando el discurso. Supongo que van a tener los dólares, pero confunden al mercado. La situación es muy compleja y creo que tanto lo de la Carta Orgánica como la suspensión de las PASO ya estaban en precios", afirma el titular de un importante bróker de la City.

A corto plazo, el especialista considera que los drivers que podrían apuntalar a las acciones y bonos soberanos en dólares son que:

El mercado brasileño continúe en recuperación y el real deje de depreciarse

El BCRA vuelve a comprar dólares en el mercado de cambios con buenos montos

La economía local, junto al empleo y el consumo, empiece a mostrar números positivos, lo que mejoraría las expectativas de apoyo de la población a Milei en las elecciones del próximo año

"La política económica que siguió el Gobierno no ha sido lo suficientemente potente como para que la actividad esté en un esquema mucho más positivo, dado que los términos de intercambio son bastante buenos, con fuerte crecimiento de las exportaciones. Aún así, la actividad no crece y el empleo formal se deteriora. El riesgo es que Milei no tenga una buena elección el próximo año o que el resultado electoral esté muy disputado y esto afecta a los activos financieros. La tensión del mercado pasa más por este lado que por todo lo demás", sostiene.

Más allá de la reacción del mercado a corto plazo, el politólogo Ignacio Labaqui resalta que la aprobación de la reforma de la Carta Orgánica del BCRA y, sobre todo, el avance de la suspensión de las PASO en el Congreso son bien recibidas por los inversores porque, de aprobarse esta última en Diputados:

Complicaría al peronismo para resolver la nominación de su fórmula presidencial

Sacaría del calendario electoral un evento con potencial de generar volatilidad financiera

Dio muestras de fortaleza política: para aprobar la reforma electoral en el Senado, necesitaba 37 votos y obtuvo 43

La suspensión de las PASO y la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, dos logros de Milei

La suspensión de las PASO de 2027, que ahora pasará a debatirse en Diputados, donde tiene aún más chances de ser aprobada, se asume como positiva en pro de las intenciones de Milei de ser reelecto porque le quita a la oposición una herramienta clave para resolver su interna y el Gobierno ganaría tiempo. En tanto, la reforma de la Carta Orgánica del BCRA tiene como objetivo, entre otras cosas, devolverle a la entidad la misión principal de "preservar el valor de la moneda". Así, elimina la reforma que realizó Cristina Kirchner en 2012, en la que le había asignado a la entidad el objetivo de lograr "desarrollo económico con equidad social".

De acuerdo con Aurum Valores, la reforma que se aprobó este jueves cierra los principales mecanismos de financiamiento monetario al sector público:

Prohíbe otorgar préstamos al Estado nacional, las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios

Impide comprar títulos públicos en el mercado primario

Elimina la posibilidad de conceder adelantos transitorios al Tesoro

Sólo podrán distribuirse utilidades realizadas y líquidas, y los fondos girados al Tesoro deberán utilizarse exclusivamente para cancelar deuda pública

"El saneamiento del balance del Banco Central será gradual: los adelantos transitorios y las letras intransferibles existentes no desaparecerán inmediatamente, sino que los resultados por diferencias de cambio, valuación del oro y otras ganancias no realizadas deberán destinarse a cancelar esos pasivos. Finalmente, la designación y remoción de las autoridades del BCRA requerirá la mayoría absoluta del Senado, equivalente a 37 votos, en lugar de los dos tercios de ambas cámaras que contemplaba el proyecto original", detalla el bróker de bolsa.