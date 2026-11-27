La fuerte baja del índice encendió expectativas y renovó la atención sobre el clima de incertidumbre en la plaza financiera local y externa

El riesgo país argentino registra una fuerte caída este viernes y vuelve a perforar la barrera de los 1.000 puntos básicos. El indicador elaborado por JP Morgan se ubica en torno a los 956 puntos antes de la apertura de los mercados locales, con un retroceso de 111 unidades respecto del cierre del jueves, cuando había terminado en 1.067 puntos.

La baja representaba una caída cercana al 10,4% y se producía después de varias semanas de subas que llevaron al indicador a superar los 1.000 puntos por primera vez desde octubre de 2025. La evolución de los bonos soberanos, las dudas sobre el financiamiento de los vencimientos de deuda de 2027 y el escenario internacional explican buena parte de la presión que enfrentaron los activos argentinos.

El movimiento de este viernes se daba, además, después de una jornada con recuperación de las acciones y los bonos locales y una baja del dólar oficial, que había interrumpido una racha de siete subas consecutivas.

De 400 a más de 1.000 puntos: cómo escaló el riesgo país

La evolución del riesgo país durante los últimos cuatro meses muestra la magnitud del cambio en las expectativas del mercado.

En julio, el indicador había llegado a los 402 puntos básicos, su nivel más bajo en ocho años. En ese momento, la mejora de las cotizaciones de los bonos alimentaba las expectativas sobre una eventual vuelta de la Argentina a los mercados internacionales de crédito.

Sin embargo, a partir de agosto comenzó una escalada que se profundizó durante el segundo semestre. El índice terminó ese mes en 512 puntos, septiembre en 607 y octubre en 787 unidades.

En noviembre, la presión se aceleró. El 6 de noviembre llegó a los 939 puntos, luego retrocedió hacia la zona de 830 a 850 unidades y volvió a subir durante la segunda mitad del mes. El 19 de noviembre registró un salto cercano al 10%, hasta los 931 puntos, y posteriormente superó nuevamente la barrera de los 1.000.

El 24 de noviembre alcanzó los 1.094 puntos básicos, uno de los registros más elevados de los últimos 13 meses. La suba estuvo acompañada por retrocesos de los bonos argentinos y una mayor demanda de cobertura cambiaria.

En términos acumulados, entre el mínimo de julio y el máximo registrado en noviembre, el riesgo país aumentó casi 700 puntos básicos.

Por qué subió el riesgo país en las últimas semanas

Uno de los factores que siguieron de cerca los inversores fue la capacidad del Gobierno para afrontar los compromisos de deuda del próximo año sin comprometer las reservas del Banco Central.

En enero de 2027 vencen alrededor de u$s4.500 millones correspondientes a bonos Globales y Bonares. La consultora 1816 había advertido que el Tesoro probablemente necesitaría comprar divisas al Banco Central para afrontar esos pagos.

También se sumaron las dudas sobre la disponibilidad de dólares para cubrir las necesidades financieras del Tesoro y del BCRA durante 2027. En un informe elaborado para el IAE Business School, la economista Marina Dal Poggetto estimó que esos requerimientos podrían alcanzar los u$s23.300 millones hasta fines del próximo año.

A las necesidades de financiamiento se agregó la incertidumbre política vinculada con las elecciones presidenciales de 2027. Los inversores comenzaron a incorporar en las cotizaciones de los activos distintas expectativas sobre la continuidad del programa económico.

El escenario internacional también tuvo incidencia. Las tasas de interés elevadas en Estados Unidos, la fortaleza del dólar y las ventas de acciones tecnológicas redujeron el apetito por los activos de mercados emergentes. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a diez años llegó a ubicarse por encima del 5% durante noviembre, lo que incrementó la exigencia de retorno para los títulos de países con mayor riesgo.

Otro elemento fue la salida de posiciones en pesos y la mayor demanda de dólares, en un contexto de subas del tipo de cambio oficial y financiero. La caída de las cotizaciones de los bonos soberanos impactó directamente sobre el indicador de JP Morgan.

Qué aprobó el Congreso y qué puede significar para el mercado

La evolución del riesgo país también coincide con una semana de definiciones parlamentarias sobre el rumbo económico y financiero del Gobierno.

El jueves 26 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Presupuesto 2027, que establece como objetivo alcanzar un resultado financiero equilibrado o superavitario al cierre del ejercicio.

La iniciativa tiene como ejes el mantenimiento del déficit cero, la reducción del gasto público y la previsibilidad de las cuentas fiscales. Durante el debate, la oposición cuestionó las proyecciones oficiales y planteó objeciones sobre los recursos destinados a distintas áreas, entre ellas las universidades nacionales.

El proyecto obtuvo aprobación en la Cámara baja y deberá continuar su tratamiento legislativo en el Senado.

En la misma sesión, Diputados convirtió en ley la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, luego de aceptar las modificaciones introducidas por la Cámara alta. La votación terminó con 141 votos afirmativos, ninguno negativo y 99 abstenciones.

La reforma busca establecer un marco legal para garantizar la independencia funcional y financiera del organismo, preservar el valor de la moneda como misión primaria y fundamental y eliminar los mecanismos de financiamiento monetario del sector público.

Estas decisiones forman parte del escenario institucional y fiscal que evalúan los inversores. Sin embargo, su aprobación no implica por sí misma una reducción inmediata del riesgo país: el mercado también sigue la capacidad del Gobierno para cumplir las metas fiscales, acumular reservas y garantizar los dólares necesarios para afrontar los vencimientos.

Qué implica que el riesgo país vuelva a superar los 1.000 puntos

El riesgo país mide la diferencia entre el rendimiento que ofrecen los bonos soberanos argentinos y el que pagan los títulos del Tesoro de Estados Unidos.

Cuando el indicador sube, significa que los inversores exigen una mayor compensación para financiar al país. Cuando baja, se reduce esa prima de riesgo y mejora la cotización relativa de los títulos argentinos.

Un nivel superior a los 1.000 puntos básicos representa, en términos aproximados, un sobrecosto de diez puntos porcentuales sobre la tasa de referencia estadounidense. Esto encarece el acceso al crédito internacional para el Estado, las provincias y las empresas.

Por eso, la caída registrada este viernes constituye un retroceso de la prima de riesgo que exige el mercado, aunque todavía queda por debajo de los niveles que había alcanzado en julio.

La atención de los operadores estará puesta en la continuidad de la recuperación de los bonos, la evolución de las reservas y las señales que dé el Gobierno sobre el financiamiento de los compromisos de 2027.

Wall Street opera con horario reducido por Black Friday

La caída del indicador se producía en una jornada particular para los mercados internacionales. Wall Street retomaba las operaciones después del feriado del jueves por el Día de Acción de Gracias, aunque con un horario reducido por el Black Friday.

Las bolsas de Nueva York y el Nasdaq operaban entre las 11:30 y las 15:00, hora argentina. La reducción del horario de negociación también condicionaba la actividad de los activos argentinos que cotizan en Estados Unidos, en particular los ADR de empresas locales.

Los inversores seguían la evolución de las acciones tecnológicas, las compañías vinculadas con la inteligencia artificial, las expectativas sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal y las primeras señales de consumo durante la jornada comercial del Black Friday.