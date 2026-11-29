La petrolera confirmará este lunes, junto con la italiana ENI y la emiratí XRG, la decisión final de inversión del proyecto Argentina LNG

YPF confirmará este lunes 30 de noviembre la Decisión Final de Inversión (FID) de Argentina LNG, el megaproyecto destinado a industrializar y exportar el gas de Vaca Muerta, que contempla desembolsos por u$s50.750 millones durante los próximos 24 años y se posiciona como la mayor inversión de la historia del país.

El anuncio tendrá lugar a partir de las 10 en el Palacio Libertad, con la participación de representantes del Gobierno nacional y de las compañías que integran el consorcio: la italiana ENI y XRG, el brazo internacional de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (ADNOC).

La aprobación del ingreso de Argentina LNG al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con un desembolso comprometido de u$s50.750 millones, destrabó uno de los hitos clave para avanzar con el proyecto que contará con obras inéditas como la construcción del gasoducto más grande el país, y la planta de aprovechamiento de líquidos del gas natural también de una dimensión inéditos.

El caño de 48 pulgadas no solo romperá el techo histórico de 36 pulgadas de la red troncal argentina y un espesor de 2,5 centímetros de acero, sino que viajará más de 500 kilómetros desde Neuquén hasta el Golfo San Matías. Esa dimensión del ducto era impractivable que pudiera construirse en la Argentina por lo cual los ganadores de la reciente licitación fueron una firma española y una firma griega, de amplia experiencia en megaobras de hidrocarburos.

La licitación de tuberías para el tendido del gasoducto troncal de Argentina LNG —una compulsa por un desembolso global estimado de US$ 2.000 millones— se repartió entre la griega Corinth Pipeworks (CPW) y la española Grupo Cuñado.

Los gasoductos para transportar la energía de Vaca Muerta

El gasoducto troncal de 48 pulgadas demandará 400.000 toneladas de acero, por lo cual YPF dividió la provisión en dos tramos: CPW se quedó con unos 300 kilómetros y Grupo Cuñado con los restantes 200 kilómetros. En tanto, la empresa nacional Tenaris del Grupo Techint se adjudicó en cambio la totalidad del poliducto paralelo de 24 pulgadas (100.000 toneladas) para líquidos asociados, fabricado en sus plantas bonaerenses.

En el frente de obra civil y montaje, el tendido terrestre de los ductos entre la zona de Meseta Buena Esperanza y el Golfo San Matías quedó adjudicado a la unión transitoria conformada por Pumpco, Bonatti y Contreras Hermanos. De este modo, el consorcio que integran YPF, Eni y XRG ordena la ejecución física y el aprovisionamiento de la infraestructura de transporte de cara a la Decisión Final de Inversión (FID) prevista para fin de mes.

Un salto técnico de escala en el midstream local

A diferencia de toda la red troncal existente en el país, concebida históricamente para abastecer la demanda residencial e industrial doméstica con fuertes picos estacionales en invierno, esta nueva traza operará bajo un esquema exclusivo de exportación, sin desvíos hacia el mercado interno y con un régimen de flujo continuo durante los 365 días del año.

Hasta hoy, el techo de los grandes gasoductos troncales de la Argentina —como el Perito Moreno (ex Presidente Néstor Kirchner), el Neuba II o el Centro Oeste— se ubicó en las 36 pulgadas de diámetro (unos 91 centímetros). El ducto de Argentina LNG romperá por primera vez ese umbral al escalar hasta las 48 pulgadas, lo que equivale a más de 1,20 metros de sección interna.

Desde el punto de vista de la ingeniería y la construcción pesada, pasar a un estándar de 48 pulgadas impone desafíos operativos que el midstream local nunca ejecutó a esta escala:

Logística y provisión de acero: Los tubos de mayor diámetro requieren chapas de mayor espesor y resistencia mecánica, lo que condiciona tanto la capacidad de laminación y conformado de la industria siderúrgica como el transporte terrestre de caños de gran porte hacia los frentes de obra en la estepa patagónica.

Los tubos de mayor diámetro requieren chapas de mayor espesor y resistencia mecánica, lo que condiciona tanto la capacidad de laminación y conformado de la industria siderúrgica como el transporte terrestre de caños de gran porte hacia los frentes de obra en la estepa patagónica. Soldadura y tendido: La apertura de pista, el zanjeo de mayor profundidad y ancho, y los ciclos de soldadura automática en línea demandan equipos especializados de alta potencia y tiempos de ejecución más exigentes en los cruces especiales y zonas de relieve complejo.

La apertura de pista, el zanjeo de mayor profundidad y ancho, y los ciclos de soldadura automática en línea demandan equipos especializados de alta potencia y tiempos de ejecución más exigentes en los cruces especiales y zonas de relieve complejo. Compresión dedicada: Para sostener el caudal de diseño hasta la costa rionegrina, el sistema incorporará plantas compresoras de gran potencia diseñadas específicamente para alimentar de manera ininterrumpida los trenes de licuefacción.

El ducto que obliga a acelerar la perforación en Neuquén

Más allá de su envergadura constructiva, el nuevo gasoducto funcionará con una muy alta demanda sobre Vaca Muerta. A diferencia de obras anteriores que nacieron para descomprimir cuellos de botella de producción ya existente, este caño de 48 pulgadas exigirá desarrollar nueva oferta para garantizar su factor de carga.

Esa interdependencia explica la magnitud del paquete de US$ 50.750 millones aprobado hoy bajo el paraguas del RIGI —el mayor en la historia del país—. La cifra no remunera únicamente el tendido del gasoducto troncal y la instalación de las unidades flotantes de licuefacción (FLNG) en el Golfo San Matías, sino también el desarrollo masivo de pozos productores, redes de captación y plantas de tratamiento de gas (CPF) en Neuquén necesarios para llenar ese diámetro récord durante décadas.

Al igual que ocurre con el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) en Punta Colorada, la elección del litoral rionegrino para el Argentina LNG responde a condiciones naturales de la plataforma marina. Aguas profundas con calado natural apto para buques metaneros de gran porte sin necesidad de dragado permanente y menor congestión operativa frente a los puertos tradicionales de la provincia de Buenos Aires.

Con la estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por 30 años asegurada tras el aval oficial al RIGI y la Decisión Final de Inversión (FID) en su tramo decisivo, la obra del gasoducto más ancho de la Argentina pasará de inmediato a la etapa de ejecución comercial.