Por qué es peligroso elaborar tu propio gel antibacterial

El aumento en la demanda de alcohol en gel ha llevado a muchas personas a querer hacerlo en sus casa; por qué podría ser peligroso

Uno de los productos que más se ha comprado y vendido en los últimos días fueron los geles antibacteriales. La necesidad de tener las manos limpias, sumada a las recomendaciones de los especialistas, ha hecho que las personas comiencen a buscar este artículo de manera desenfrenada, lo cual también ha generado un aumento de precios y, en algunos casos, a faltantes transitorios.



Es situación ha llevado a muchas personas a querer hacer sus propios geles antibacteriales. Los tutoriales han comenzado a proliferar en internet y en redes sociales, junto con un gran cúmulo de información acerca del coronavirus, de su propagación y de las formas de prevenirlo.







Pero, ¿podría ser riesgoso hacer alcohol en gel casero? Si no se hace de manera correcta puede ser peligroso, no solo por la dudosa eficacia, sino también por los efectos adversos que podría tener en la piel de quien lo use.



En relación a su eficacia, es necesario usar aquellos que se encuentran aprobados por las autoridades sanitarias de cada país, dado que es la única forma de que esta sustancia resulta útil para limpiar las manos o las superficies y que permita prevenir el contagio de cualquier patología, no solo de coronavirus.

Los geles antibacteriales caseros pueden no tener la misma efectividad

Por otro lado, en relación al cuidado de la piel, es importante mencionar que cada persona es distinta y la sensibilidad que pueda tener en sus manos también. Usar un alcohol en gel que no esté autorizado por alguna entidad de control sanitario puede repercutir negativamente en la salud de sus manos y derivar en quemaduras o alergias.

¿Cuál es el alcohol en gel más efectivo?

Te puede interesar Así se desinfecta un smartphone correctamente, paso a paso

Los geles desinfectantes deben poseer al menos el 60% de alcohol en su composición. De lo contrario, podrían no ser efectivos. Así lo han advertido los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, entre otras autoridades sanitarias a nivel mundial. En este sentido, es importante chequear que los geles que se utilicen tengan el aval de las autoridades de control de cada país, lo cual los hace más confiables, tanto en relación a la higiene como a los efectos que puedan producir en la salud de la piel.

La efectividad del gel antibacterial depende de su composición

¿Qué pasa si no hay gel antibacterial?

De acuerdo a los expertos, por sus características el coronavirus es sensible a los desinfectantes habituales, como el jabón para las manos, el detergente para lavar los platos o el mismo alcohol en gel.



Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que el uso de este tipo de geles solo se aconseja cuando no es posible lavarse las manos con agua y jabón. La efectividad que tiene el lavado de manos es superior a la utilización del alcohol en gel, por lo que siempre se prefiere esta opción en una primera instancia.

Te puede interesar Qué síntomas pueden indicar cáncer de intestino

5 pasos para lavarse las manos de forma correcta

Tal como se mencionó, lavarse las manos es fácil, y es una de las formas más eficaces de prevenir la propagación de microbios. Las manos limpias pueden detener la propagación de los microbios de una persona a otra y en toda la comunidad, desde sitios como su casa y lugar de trabajo hasta guarderías infantiles y hospitales.



Por eso, es muy importante seguir los siguientes pasos para que el lavado de manos sea eficaz y cumpla con su meta.



1. Se deben mojar las manos con agua corriente limpia (tibia o fría), cerrar la canilla y enjabonarse bien ambas manos.



2. Luego, es necesario frotar las manos con el jabón hasta que haga espuma. Los movimientos tienen que abarcar el dorso de las manos, entre los dedos y debajo de las uñas, dado que son lugares que de otro modo no llegan a limpiarse adecuadamente.





Lavarse las manos es mucho más efectivo que el uso de geles



3. El proceso debe durar por lo menos 20 segundos, no menos. Así hay mayores probabilidades de matar cualquier tipo de microorganismo que pueda encontrarse en la superficie de la piel.



4. Luego, se aconseja enjuagarse bien las manos con agua corriente limpia, hasta que ya no quede nada de jabón.



5. Por último, se deben dejar secar las manos al aire o, en caso de no ser posible, hacerlo con una toalla o paño limpio; si es descartable, mejor.



En caso de que no exista esta posibilidad, sea por los motivos que sea, se recomienda tener alcohol en gel para poder higienizarse las manos con una sustancia algo más eficaz que no hacerlo de ninguna manera. Al igual que el lavado de manos, el alcohol en gel se debe esparcir por las palmas de la mano e higienizar las manos con esa sustancia por 20 segundos. Además, cabe mencionar que el gel debe tener un 60% o más de alcohol para cumplir con el objetivo de limpiar las manos.

Te puede interesar Un prestigioso virólogo acusa a la OMS de generar pánico en el mundo injustificadamente

¿Qué medida tomó el gobierno argentino respecto del alcohol en gel?

A raíz del avance del coronavirus en el mundo, el Gobierno confirmó el pasado jueves la retrocesión transitoria del precio de venta del alcohol en gel, cuya comercialización se encuentre autorizada en el territorio nacional, a los valores vigentes al día 15 de febrero de 2020.



La medida se publicó en el Boletín Oficial, a través de la resolución 86/2020 de la Secretaría de Comercio Interior. En el documento oficial la cartera informó que "deben garantizar los derechos esenciales de la población y su goce efectivo, siendo un interés prioritario tener asegurado el acceso sin restricciones a los bienes básicos, especialmente aquellos tendientes a la protección de la salud individual y colectiva".



De esta manera, los precios de venta establecidos por la medida "no podrán ser alterados durante un período de noventa días corridos".



En el documento, además, se aseguró que "corresponde extremar la más activa intervención de las autoridades ante la situación excepcional derivada de la crítica situación sanitaria provocada por el Covid-19, cuya propagación a nivel mundial resulta de público conocimiento".





El precio de los geles antibacteriales en Argentina está congelado por 90 días



Advertidos de que han verificado aumentos generalizados en el precio de venta del producto, el Gobierno explicó que "no resultan razonables con las estructuras de costos de producción".



Frente a la situación, y a los fines de asegurar la protección sanitaria y evitar situaciones de contagio, agregaron que es necesario garantizar el acceso del alcohol en gel -en todas sus presentaciones- en condiciones razonables, justas y equitativas por parte de la población. El uso de este producto, tal como se mencionó, puede ser fundamental para aquellas personas que se encuentren en situaciones o contextos donde el lavado de manos se dificulte -el viaje en transporte público, por ejemplo-.



Además, intimaron a las empresas que forman parte integrante de la cadena de producción, distribución y comercialización del alcohol en gel y sus insumos que no respeten la norma, lo que también tendrán que informar semanalmente a la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores los precios de venta de tales bienes durante el período de vigencia de la resolución.