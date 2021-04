Estudio: dormir menos de 6 horas aumenta el riesgo de demencia en un 30%

Un estudio publicado en la revista Nature indica que dormir menos de 6 horas o menos podría favorecer la aparición de la demencia

¿Regularmente dormís menos de 6 horas? Entonces esta información es perfecta para vos.

Son muchas las personas que, por diversos motivos, no pueden dormir más de 6 horas y nunca llegan a las 7 u 8 recomendadas por los expertos. Esta situación, cuando se prolonga en el tiempo, podría predisponer a la aparición de ciertos trastornos, como la demencia. Así lo indican los resultados de un nuevo estudio publicado en la revista Nature Communications.

Luego de analizar la situación de más de 8 mil personas durante el largo período de 25 años, el estudio logró descubrir que hay un mayor riesgo de demencia ocn una "duración del sueño de seis horas o menos a la edad de 50 y 60 años". Esta conclusión se pudo alcanzar gracias a la comparación de los grupos de personas que dormían menos de 6 horas y aquellos que dormían más tiempo.

El Alzheimer es uno de los tipos más comunes de demencia

Mayor riesgo, independientemente de otras variables

Según las conclusiones del estudio publicado, una duración de sueño corta y persistente entre los 50, 60 y 70 años se asocia a un riesgo de demencia un 30% mayor. Esto sucedió independientemente de otros factores sociodemográficos, conductuales, cardiometabólicos y de salud mental, incluida la depresión, de acuerdo a la explicación del estudio.

Los expertos que levaron adelante el estudio indicaron que el sueño es importante para el funcionamiento regular del cerebro y agregaron que se cree que es importante para eliminar del cerebro las proteínas tóxicas que se acumulan en las demencias.

De todos modos, expertos que no particuparon del estudio indicaron que no es posible establecer, en base a estos resultados, una relación causa-efecto. De hecho, indicaron que incluso es posible pensar que "tal vez sea simplemente un signo temprano de la demencia que está por venir, aunque también es probable que dormir poco no sea bueno para el cerebro y lo deje vulnerable a afecciones neurodegenerativas como el Alzheimer", por ejemplo.

Las personas con demencia suelen tener problemas de sueño

Quienes padecen algún tipo de demencia pueden tener, entre otros síntomas, problemas de sueño. El insomnio, la deambulación nocturna y la somnolencia diurna son frecuentes en quienes padecen, por ejemplo, Alzheimer, que es el tipo de demencia más común. Estos síntomas también se pueden dar en otros tipos de esta enfermedad, como la demencia de los cuerpos de Lewy y la demencia del lóbulo frontal.

En la demencia es común que haya problemas de sueño, pero ¿cuál de las dos cosas aparece primero?

Entonces, ¿cuál viene primero?

Según el neurocientífico Jeffrey Iliff, profesor de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, esta cuestión es como la del "huevo y la gallina" y se ha analizado en estudios anteriores. Los resultados de las investigaciones van en ambos sentidos, es decir, algunas señalan que primero aparecen los problemas de sueño y luego la demencia, y otras han concluido lo opuesto.

Algunos estudios recientes, sin embargo, han explorado el daño que puede causar la privación del sueño.

Las personas que tienen menos sueño REM, o etapa de sueño, pueden tener un mayor riesgo de desarrollar demencia, encontró un estudio de 2017. La fase REM es la quinta etapa del sueño, cuando los ojos se mueven, el cuerpo se calienta, la respiración y el pulso se aceleran y la mente sueña.