El Gobierno busca sortear los efectos de la crisis y reactivar sectores claves de la economía como el mercado inmobiliario. Para ello, busca fortalecer las reservas del Central, buscando generar el crecimiento de los depósitos en dólares. En la búsqueda de este objetivo, habilitó el Régimen de Regularización de Activos, coloquialmente conocido como blanqueo, el cual si bien comenzó el 18 de julio, aún hay ciertas dudas.

Según estimaciones privadas e incluso el propio Indec, estiman que los argentinos guardan aproximadamente 238.233 millones de dólares en efectivo, distribuidos en gran parte de la población. Estos dólares no están declarados y es lo que popularmente se conoce como "dólar colchón", los cuales suelen adquirirse en el mercado paralelo. En la búsqueda de que los argentinos apuesten por el sistema financiero se pueden blanquear hasta u$s100.000 sin pagar impuestos.

¿Cómo puedo blanquear hasta u$s100.000 sin pagar impuestos?

Macarena Rosquini, más conocida como Maca en el Mercado, explica, a través de un video en la red social Instagram, que es una oportunidad que brinda el gobierno para declarar bienes no registrados.

Entre estos se encuentran dinero en efectivo, inmuebles, inversiones, entre otros. Si se declara menos de u$s100.000 se puede hacer sin pagar impuestos. Para hacerlo, la experta detalla los siguientes pasos:

Ingresar en la página web de AFIP

Ingresar en la sección "Régimen de regularización de activos ley 27.742"

Manifestar la adhesión haciendo clic en "Nueva manifestación de adhesión/ iniciar"

Luego, se debe abrir una Cuenta Especial de Regularización de Activos (C.E.R.A) y depositar el dinero hasta el 30 de septiembre. A partir del 2 de octubre ya se puede retirar el dinero o incluso invertirlo.

Sin embargo, uno de los recientes problemas con respecto al blanqueo es el cobro de Ingresos Brutos. En este sentido, muchas personas que depositaron dinero en negro para blanquearlo se encontraron con una retención del 3% o más en concepto de Ingresos Brutos, una cifra que, sin lugar a dudas, puede representar mucho dinero.

Según expertos, es una herramienta de negociación que podrán usar las provincias. En el artículo 42 del paquete fiscal aprobado hace un par de meses invitaba a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir al Régimen de Regularización de Activos, adoptando medidas tendientes a liberar los impuestos y tasas locales que los declarantes hayan omitido ingresar en sus respectivas jurisdicciones.

A pesar de dicha declaración, hasta el momento, solo Neuquén y Córdoba adhirieron. De esta forma, sin adhesión en los principales distritos en los que se mueven los grandes contribuyentes, la mayoría de empresas y personas que depositan pesos (las que se encuentran alcanzadas por Ingresos Brutos), sufren la mencionada retención

Por otra parte, también se espera que los municipios adhieran, ya que existe la posibilidad de que empresas que blanqueen su patrimonio puedan sufrir un cargo extra por efecto de la tasa de seguridad e higiene.

En otras palabras, si un contribuyente quiere blanquear y se encuentra en el padrón del Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias (Sircreb) -régimen de retenciones sobre acreditaciones bancarias del Impuesto sobre los Ingresos Brutos- el cual agrupa a casi todos los actores claves de la economía, automáticamente el banco tiene la obligación de retener parte del depósito.

Cabe recalcar que la entidad financiera no tiene la posibilidad de no hacerlo, ya que la provincia no está adherida al blanqueo y, a diferencia del blanqueo de Mauricio Macri, no hay una contraorden del Banco Central (BCRA).