El Tesoro pierde recursos por un agujero negro de 28.000 millones de dólares por año. Ese es el "gasto tributario", costo o monto que el Estado deja de recaudar por las exenciones tributarias a distintos sectores de empresas, actividades, profesionales privilegiados, inmuebles rurales, ensambladoras, mineras, unicornios, promociones industriales y reintegros, pero el presidente Javier Milei no corrigió en esa pérdida de 4,72% del PBI en el proyecto de Ley de Presupuesto 2025.

Mientras primer mandatario prometió más ajuste del gasto público para el año próximo en educación, jubilados, salud y Pymes, en un contexto de recesión, caída del consumo y alza de pobreza, por otro lado no consignó en el Presupuesto 2025 que quiera cobrar impuestos a quienes no los pagan y tienen capacidad contributiva para mejorar los ingresos públicos, como las empresas ensambladoras de Tierra del Fuego (cuesta el 0,33% del PBI), y decenas de otras actividades.

Se develó finalmente el misterio del "agujero negro" impositivo y el debate promete ser arduo en el Congreso. La Subsecretaría de Ingresos Públicos, que dirige Claudia Balestrini, y que depende del ministro de Economía, Luis Caputo, contestó un pedido de Acceso a la Información de iProfesional para conocer el monto exacto de todas las exenciones de impuestos a distintos sectores privilegiados.

Son más de 28.000 millones de dólares, que equivalen al 4,72% del PBI. Cada punto del PBI implica 6000 millones de dólares, en un producto total de 600.000 millones, según los principales de economía del mercado.

Ese "agujero fiscal" se divide en dos modalidades:

Gastos tributarios, propiamente dichos: ascienden a 2,34% del PBI, divididos a su vez entre las pérdidas derivadas de normas impositivas (1,73%) y las de Regímenes de Promoción Económica (0,61%).

Otros "beneficios impositivos con impacto presupuestario", que totalizan el 2,38% del PBI.

Exenciones tributarias: quiénes son los beneficiados por los privilegios

En total la cuenta da un costo del 4,72% del PBI en no cobrar impuestos. Los principales beneficiados del "agujero negro" son, por caso, las empresas ensambladoras de Tierra del Fuego, de economía del conocimiento, mineras, promociones provinciales, tenedores de ADRs, títulos, acciones, dividendos de directorios, plataformas digitales, reintegros de exportadores, depósitos bancarios, sociedades de garantía recíproca, investigadores científicos, biocombustibles, energías renovables, autopartistas, pocas Pymes, jueces, fundaciones, instituciones de la salud, profesionales, y propietarios de bienes inmuebles rurales, entre otros.

Estas eximiciones, o privilegios, son los recursos que el Estado deja de percibir por privilegios a sectores empresariales o favorecidos y serán un núcleo central de la discusión del Presupuesto 2025 de aquí a diciembre próximo en el Congreso. La mayoría de los bloques de diputados y senadores de la oposición, dura y dialoguista, quieren revisar estos privilegios para sumar ingresos genuinos al fisco.

"No puede ser que Milei impida el aumento a las jubilaciones o a las universidades, y por otro lado hay empresas poderosas que no pagan impuestos", dijo a iProfesional el diputado Oscar Agost Carreño. El jefe del bloque Encuentro Federal, Miguel Pichetto, confirmó que se discutirá ese gasto, al igual que los radicales, los peronistas y la Coalición Cívica, además de provinciales y la izquierda.

Malestar por el ajuste fiscal proyectado por Javier Milei en el Presupuesto 2025

Esto es así porque Milei ordenó desde diciembre último un ajuste de 5 puntos del PBI en el gasto público y se propone mediante esos recortes alcanzar el equilibrio fiscal durante el año próximo, con "déficit cero", según el proyecto de ley de Presupuesto enviado el domingo último.El domingo último, al presentar el proyecto de Presupuesto, Milei anunció un ajuste de 60.000 millones de dólares en el gasto de las provincias. Ello provocó un revuelo y conmoción de todos los gobernadores que protestaron ante Caputo y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, porque sostienen que Milei ya recortó el 82% de las transferencias e hicieron ajuste.

Finalmente, Francos y Caputo dijeron que el recorte sólo sería de 20.000 millones de dólares.

Por otra parte, en el Gobierno admiten que Caputo subestimó la inflación en 18% para que el excedente de recaudación por mayor inflación pueda ser redireccionado de manera discrecional por un DNU de Milei.

La oposición buscará entonces obligar al Presidente a morigerar el ajuste mediante la eliminación de una parte de ese 4,72% del PBI que se drena en las alcantarillas de las leyes, normas, regímenes de promoción económica, beneficios impositivos y promociones industriales.

En el texto del Presupuesto, Milei advirtió que habrá recortes en las partidas de educacion, salud, jubilaciones y que, si se produce un desequilibrio, en forma automática se recortará una partida discrecional.

Ademas, señaló que si el Congreso reforma el Presupuesto y compromete el equilibrio fiscal, o sanciona leyes en ese sentido, el vetará esas normas. Un vocero de Milei confirmó a iProfesional que si la oposicion modifica partidas del proyecto el primer mandatario "hará un veto total".

a Subsecretaría de Ingresos Públicos, que conduce Claudia Balestrini, remitió el pedido de acceso a la información al proyecto de ley de Presupuesto de 2024, que fue presentado por el ex ministro de Economía, Sergio Massa, en 2023, pero que Milei, al asumir, no quiso aprobar y prorrogar el de 2023.

En una "separata", Massa proponía al Congreso eliminar parte o todo el gasto tributario y lo dejó por escrito. Pero Mieli no retomó esa "separata" y obvió el asunto en el nuevo presupuesto.

Gastos Tributarios: cuáles son

Tomados por impuestos, el 2,34% de pérdida de ingresos obedece a las exenciones en estos gravámenes:

IVA que representan 1,3%;

Ganancias 0,57%;

Contribuciones a la Seguridad Social 0,11%;

Impuesto a los combustibles el 0,09%;*Impuestos internos el 0,07%;

Comercio exterior el 0,09%;

Bienes Personales el 0,03%,

Impuesto PAIS el 0,06%

Otros el 0,02 por ciento.

¿Ahora bien, a quienes se eximen de pagar impuestos? En Ganancias las excepciones alcanzan a 0,31% en:

asociaciones civiles, fundaciones, mutuales y cooperativas, 0,11%.

Ingresos de jueces y funcionarios judiciales, el 0,16%.*Trabajadores de la Patagonia 0,04%.

Derechos de autor y derechos amparados por ley 11723, "sin datos".

Residentes en el país que compran o venden acciones y bonos, "sin datos".

Por otra parte, no pagan el IVA y se pierde el 1,17% del PBI por los siguientes sectores:

Prestaciones médicas a obras sociales y al INSSJyP 0,23%

Servicios educativos 0,11%.

Intereses por préstamos de bancos a gobiernos nacionales, provinciales y municipales 0,01%.

Intereses de préstamos para vivienda 0,01%.

Medicamentos de uso humano. Venta mayorista y minorista 0,08%.

Ventas a consumidores finales, Estado y asociaciones sin fines de lucro de: - Leche fluida o en polvo, entera o descremada sin aditivos 0,01%.

Asociaciones deportivas y espectáculos deportivos amateurs 0,01%.

Libros, folletos e impresos 0,04%.

Edición y venta de diarios, revistas y publicaciones periódicas 0,06%.

Entradas a espectáculos teatrales, conciertos y recitales musicales y prestaciones personales de los trabajadores del teatro, sin datos.

Servicios de agencias de lotería y otros explotados por el Estado, sin datos.

Por alícuotas reducidas de IVA se pierde el 0,62% en estos impuestos:

Construcción de viviendas 0,15%

Carnes, frutas, legumbres y hortalizas frescas 0,31%

Medicina prepaga y sus prestadores 0,07%

Productos de panadería 0,09%*Obras de arte, sin dato

También hay exenciones en el Impuesto a los Combustibles (0,08%), que beneficia a naftas y al gasoil, la Actividad Agropecuaria y Minera, compras de gas oil. También dejan de pagar Contribuciones a la Seguridad Social (0,08%) por zona geográfica, el sector textil y economías regionales, Servicios de Medios Audiovisuales.

Además se exime de Bienes Personales (0,03%) a los depósitos en entidades financieras y las cuotas sociales de cooperativas. También se exceptúa del impuesto Pais (0,06%) a importaciones de energía y bienes de la canasta básica.

En cuanto a los "gastos tributarios" por "regímenes de promoción económica" (0,61%), se destacan los siguientes exenciones de impuestos:

El 0,01% se pierde en la Promoción industrial. Decretos Nros. 2.054/92, 804/96, 1.553/98 y 2.334/06.

El 0,02% en Promoción de la actividad minera. Ley N° 24.196

El 0,33% uno de los mayores, es la Promoción económica de Tierra del Fuego. Ley N° 19.640

El 0,03% se va en la Promoción de las Sociedades de Garantía Recíproca. Ley N° 24.467

El 0,04% del Régimen de promoción de la Economía del Conocimiento Ley 27.506

El 0,01% del Régimen para la producción y uso sustentable de los biocombustibles. Leyes Nros. 26.093 y 26.334. Bioetanol.

El 0,01% del Régimen de fomento del uso de fuentes renovables de energía. Leyes Nros 26.190 y 27.191

El 0,15% del Régimen para el fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa. Ley N° 27.264.

El 0,01% del Régimen autopartismo argentino. Ley N° 27.263

Beneficios Impositivos con impacto presupuestario: 2,38%

Por otro lado, la "separata" de Massa indica que existe y no fue derogado un régimen de "Beneficios Impositivos con Impacto Presupuestario" que tiene un gasto en recursos que no se cobran de 2,38% del PBI. Por ejemplo, el Impuesto a las Ganancias pierde un 0,39% de Producto sólo en el "no diferimiento del ajuste por inflación impositivo".

Pero curiosamente existen otras eximiciones de ganancias cuyos datos no figuran en el proyecto y dice "sin datos". Son estos:

Alícuota diferencial de 7% para los inversores en ADR

La distribución de dividendos

Plataformas digitales sin establecimiento en el país

Ganadería. Valuación del costo histórico.

Renta de fuente extranjera por compra venta de títulos y acciones.

Otro beneficio impositivo se da en el IVA que representa un drenaje de 0,75% del PBI, que se divide en:

Reintegros de IVA a exportadores, un 0,19%.

Diferimiento de 60 días para las MiPymes un 0,27%.

Honorarios al Directorio exentos en un 0,29%.

Exención a la locación de inmuebles rurales, curiosamente figura "sin datos".

Por otro lado, tambien hay beneficios de exención en Bienes Personales para inmuebles rurales que tienen un costo de 0,48% del PBI y las detracciones a contribuciones patronales en un 0,19%, además de los reintegros al Comercio Exterior que insumen un 0,40% del PBI y "otros" un 0,17%.

Todas estas partidas de costos para el Estado o ingresos que se dejan de percibir serán revisadas por la oposición durante el debate presupuestario que lanzó Milei.