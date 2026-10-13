Supermercado COTO brinda 40% de descuentos a los que cumplen años en octubre

El supermercado Coto mantiene en octubre 2026 una innovadora estrategia de fidelización que sorprendió a todos sus clientes. De qué se trata

El supermercado Coto mantiene en octubre 2026 una innovadora estrategia de fidelización que sorprendió a todos sus clientes. Puntualmente, la cadena de Alfredo Coto lanzó un beneficio que permite un ahorro real y directo, transformando las compras en un verdadero festejo.

¿Cómo conseguir el 40% de ahorro en supermercado Coto por tu cumpleaños en octubre 2026?

El beneficio forma parte del programa Comunidad Coto, el club de fidelización de la empresa. Si sos miembro y cumplís años en octubre , la cadena te envía un regalo, un cupón del 40% de descuento para tu próxima compra online.

A diferencia de otras promociones que te ponen mil trabas o letras chicas ilegibles, este beneficio destaca por su agresividad comercial. El descuento llega directamente al mail registrado en la base de datos de la empresa. Es un código único que se activa en la plataforma de Coto Digital y que, en muchos casos, se promociona como "sin tope de reintegro" en categorías seleccionadas.

¿Qué productos podés comprar con el descuento del 40% en supermercado Coto?

Si tenés el cupón, podés aplicarlo en una variedad de rubros que son clave para armar una buena reunión o, simplemente, para stockear la heladera con productos de primera calidad.

Las categorías que entran en este ahorro del 40% incluyen:

Panadería y catering: tortas, masas finas y esos sándwiches de miga de elaboración propia que son un clásico de la cadena;

Fiambrería y copetín: quesos de todo tipo, fiambres seleccionados y snacks para que no falte nada en la picada;

Bebidas: acá es donde muchos hacen la diferencia. Entran jugos, aguas, gaseosas y, para brindar fuerte, cervezas, vinos y otras bebidas blancas.

¿Cómo activar el cupón en Coto Digital?

El beneficio antes descripto es exclusivo para compras realizadas a través de la web. Para que el ahorro sea efectivo, tenés que seguir estos pasos:

Revisar tu mail (mirá también en "Promociones" o "Spam");

Entrar a la web de Coto Digital y armar tu pedido normalmente;

Al momento de finalizar, en la sección de "Resumen de compra", vas a encontrar un apartado para ingresar cupones o seleccionar los beneficios disponibles vinculados a tu DNI;

Ahí seleccionás el beneficio de cumpleaños y, el total de la cuenta baja automáticamente.

¿Cómo registrarse en Comunidad Coto?

Estar en la base de datos de supermercado Coto es la única forma de que te llegue el beneficio del cumpleaños y de acceder a los precios diferenciales en las góndolas todos los días.

El trámite es digital y se hace siguiendo estos simples pasos:

Paso 1: entrás a la web oficial y llenás el formulario con tus datos reales;

Paso 2: te llega un mail de confirmación. Hacés clic en el link y listo, ya sos parte;

Paso 3: la próxima vez que vayas a la caja o compres online, dictás tu DNI y los descuentos se aplican solos.

De esta manera, Coto se asegura que esa compra grande de la familia se haga en su plataforma y no en la competencia. Cuando una persona muestra que se ahorró por lo menos $40.000 en una compra, el efecto contagio es inmediato.