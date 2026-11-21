La ANSES actualizará las jubilaciones y pensiones en diciembre según la inflación de octubre, que el INDEC informó en 2,2%. Cuáles son los valores

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizará las jubilaciones y pensiones en diciembre según la inflación de octubre, que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó en 2,2%. Con ese porcentaje, la jubilación mínima pasaría de $444.158,46 a más de $450.000.

Jubilaciones y pensiones de ANSES: a cuánto ascienden en diciembre

La actualización se calcula sobre los haberes de noviembre. Si se aplica el 2,2% confirmado por el INDEC, estos serían los valores para diciembre:

jubilación mínima: $453.929,95

jubilacion maxima: $3.054.518,67

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $363.143,96

Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez: $380.910,92

Pensión para madres de siete hijos o más: $453.929,95

Jubilados por moratoria previsional: quienes regularizaron años de aportes mediante planes de pago perciben exactamente el mismo porcentaje de actualización mensual, aplicándose la cuota correspondiente de moratoria sobre su recibo de haberes.

Las cifras estimadas no incluyen el bono previsional. Ese adicional se liquida por separado y no integra el haber mensual sobre el que se calcula la movilidad. Por eso, es importante distinguir entre el monto actualizado de la jubilación y el ingreso total que puede recibir una persona si se aprueba un refuerzo.

Una vez que la ANSES publique la resolución de diciembre, los beneficiarios podrán consultar los importes oficiales y verificar la liquidación en Mi ANSES.

Jubilados ANSES: quiénes reciben el bono en diciembre

Si el Gobierno mantiene el bono de $70.000 y las mismas condiciones, quienes cobren la jubilación mínima podrían recibir un total de $523.929,95: $453.929,95 de haber y $70.000 de refuerzo. Para los titulares de la PUAM, el ingreso llegaría a $433.143,96, mientras que quienes cobran una PNC equivalente al 70% de la mínima podrían alcanzar $450.910,92.

En los meses en que se otorga, el bono completo corresponde a quienes perciben haberes que no superan la jubilación mínima. Para los titulares cuyos ingresos previsionales quedan por encima de ese valor, el refuerzo puede ser proporcional, hasta alcanzar el tope que establezca el decreto.

Quienes superan ese límite quedan excluidos. El adicional tampoco se incorpora al haber permanente ni modifica el cálculo de futuros aumentos. Es una suma extraordinaria, no remunerativa y sin descuentos, cuyo pago depende de la decisión del Gobierno para cada período.

Cómo se calcula el medio aguinaldo para jubilados de ANSES

El medio aguinaldo de los jubilados y pensionados se calcula sobre el 50% del haber mensual más alto que hayan cobrado durante el segundo semestre del año. Para definir el monto, LA ANSES toma como referencia los ingresos previsionales de julio a diciembre y selecciona la remuneración más alta de ese período.

En diciembre, el Sueldo Anual Complementario se abonará junto con los haberes mensuales. El cálculo contempla el haber previsional actualizado por la movilidad, pero no incluye bonos extraordinarios ni refuerzos económicos, ya que estos conceptos no forman parte del haber que se toma como base para liquidar el aguinaldo.

Cómo tramitar la jubilación en la ANSES

Para iniciar un trámite jubilatorio en la ANSES es necesario seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de ANSES y clickear en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social.

Verificar que todos los aportes estén registrados a través de la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.

Si hubiese un faltante de aportes, se debe presentar la documentación del período trabajado a través de un comprobante de certificación de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o Declaración Jurada. También se debe completar el formulario 6.18, que corresponde la solicitud de prestaciones previsionales.

Luego, se debe solicitar un turno en alguna de las oficinas de ANSES. Es importante que ese día el beneficiario lleve el DNI.