El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires presentó una nota al ministro de Trabajo bonaerense, Jorge Walter Correa

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires presentó una nota al ministro de Trabajo bonaerense, Jorge Walter Correa, para solicitar dos cambios en la implementación del Formulario Único de Trabajo y Unificación de Recursos Operativos (FUTURO), creado por la Resolución 260/2026.

Por un lado, pidió eximir a los empleadores con una planta de hasta cinco trabajadores. Por otro, solicitó postergar la entrada en vigencia hasta alcanzar una versión simplificada del sistema.

La presentación, fechada el 26 de noviembre de 2026, lleva la firma de la presidenta del Consejo, Lucía S. Barcia, y recoge las inquietudes manifestadas por los profesionales matriculados.

FUTURO: el reclamo de los contadores

El pedido contiene dos medidas concretas:

Exención para pequeños empleadores: empleadores con hasta cinco trabajadores

Postergación de la entrada en vigencia hasta obtener una versión simplificada, mediante el diálogo y el trabajo conjunto, con herramientas digitales disponibles

Además, el planteo no propone una nueva fecha de implementación: solicita que la postergación se mantenga hasta contar con las condiciones operativas señaladas.

Uno de los argumentos centrales de la presentación es el impacto que tendrá el cumplimiento de FUTURO sobre las organizaciones de menor tamaño.

El Consejo advierte que muchos pequeños empleadores no cuentan con personal administrativo para cargar la información, por lo que esa tarea terminará trasladándose al contador.

El problema planteado no se limita a la incorporación de una nueva obligación. También comprende el trabajo mensual necesario para reunir documentación, preparar la información y cumplir con los requerimientos del sistema.

Desde esa perspectiva, la institución reclama una implementación que contemple la capacidad administrativa real de los empleadores alcanzados.

Adhesión al reclamo de las entidades empresarias bonaerenses

En la nota, el Consejo también expresa su adhesión al pronunciamiento conjunto de las siguientes entidades:

Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (ADIBA).

Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP).

Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA).

Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA).

Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA).

Según la presentación, estas organizaciones también solicitaron abrir una mesa de diálogo para revisar las condiciones de implementación de FUTURO.

De esta manera, el reclamo profesional se suma al de las entidades que representan a distintos sectores productivos bonaerenses.