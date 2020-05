Paso a paso: cómo salir del Veraz y limpiar el historial crediticio

Cómo salir del Veraz dependerá de la razón por la cual estés ingresado como moroso. Cuáles son los pasos a seguir de acuerdo a cada condición

Estar inscripto en la lista de morosos de Veraz puede perjudicarte a la hora de solicitar productos financieros como créditos, préstamos o tarjetas de crédito.

Lo bueno es que, al ser una base de datos, si estás ingresado como deudor podés solicitar que se modifique tu información. Cómo hacerlo va a depender del motivo por el que figures así. Si es por una deuda inexistente o incorrecta.

Es posible que algún acreedor haya avisado de un incumplimiento de tu parte cuando en realidad no tengas esa deuda. En ese caso, vas a necesitar iniciar un trámite para rectificar la información que figura en Veraz. Podés hacerlo por teléfono o por internet:

- Por teléfono: llamá al (011)5352-4800 de lunes a viernes de 9 a 18 hs, e indicá la opción "nuevo reclamo". Luego, la contestadora te brindará dos opciones: "actualizar información", o "desconozco información de deuda". Elegí la más adecuada para tu caso.Una vez seleccionado el tipo de reclamo, te comunicarán con un representante de Equifax, quien te pedirá que proveas documentación probatoria. ¿Cómo se hace? Llamando nuevamente y eligiendo la opción "enviar un documento probatorio por fax", y enviando por este medio aquellos documentos que certifiquen el pago de la deuda en cuestión, como por ejemplo comprobantes de pago.

- Por internet: ingresá a la página de reclamos de Veraz , y elegí la opción "información de deudas y cheques realizados". Una vez allí, optá por "actualización de deudas" o "desconocimiento de deudas", según sea tu caso.Deberás aclarar si estás haciendo el reclamo por vos o por un tercero, e ingresar tus datos personales. También tenés la posibilidad de adjuntar documentación probatoria. Y, si no lo hiciste aún, necesitarás generarte un usuario y contraseña.

Una vez concluido el trámite, que dura entre 7 y 10 días hábiles, podría cambiar tu información en Veraz. Podés seguir el proceso ingresando aquí, en la sección "Consultar estado/subir documentación".Si es por una deuda existente impaga.

Si se registró una deuda impaga real a tu nombre, tenés dos opciones:- Cancelar la deuda. En este caso seguirás figurando en Veraz durante 2 años (la deuda igualmente figuraría como paga). Si el acreedor no avisa del pago de la deuda, podrías seguir estando en la lista de morosos. Para corregir esto, seguí las instrucciones que explicamos antes.

- No cancelar la deuda. Si esta es tu elección, no figurarías en la lista de morosos para siempre. La Ley 25.326, de protección de datos personales, indica que tus datos para informes comerciales y crediticios pueden ser guardados por un tiempo máximo de 5 años.Pasado este período, uno puede realizar la supresión total de la información que figure acerca de esa deuda en cualquier base de datos, siempre y cuando el acreedor no haya iniciado juicios o el deudor haya comenzado un plan de pagos. En este caso, se interrumpiría el plazo de la prescripción.

Escapar al Veraz con un préstamo personal online

Si necesitás pedir un crédito pero tenés Veraz negativo, existen alternativas para acceder a un préstamo personal. Perder la posibilidad de acceder a un crédito es un gran freno en la actualidad, más ante la continua suba de los precios. Llegar a fin de mes con saldo a favor es casi una utopía en la actualidad.Frente a esta realidad económica, existen plataformas online que otorgan préstamos personales con Veraz.

Las entidades financieras tradicionales siempre van a verificar si estás en el Veraz con alguna deuda. Es decir, si incumpliste algún pago en compromisos anteriores, y de ser así, lo más probable es que negarán tu solicitud.Veraz es una base de datos de los usuarios bancarios de la Argentina, donde se registran las deudas impagas tanto de personas particulares como de empresas. Una buena puntuación en Veraz te abre muchas puertas en la solicitud de préstamos sin recibo de sueldo. No obstante, si tenés puntuación negativa, todo se complica. Y mucho.

Desaparecer del historial del Veraz, después que pagás tus deudas, puede tardar dos años o más, a pesar de que tu compromiso ya se haya cancelado. Si tenés que afrontar una urgencia financiera y necesitás liquidez de inmediato con un préstamo personal, no podés quedarte esperando hasta que Veraz te borre del sistema. Tenés que optar por estas nuevas alternativas que existen en el mercado.

No todos los clientes que están registrados en Veraz como deudores ha sido por no pagar sus deudas, muchos de ellos han caído en esta lista por diversos errores administrativos que son difíciles de solucionar. Pero se trata de personas con liquidez y capacidad para asumir nuevos compromisos.

Te puede interesar Cómo pedir la tarjeta alimentaria en la ANSES

Hay clientes que ya pagaron todas sus deudas y aún así no son eliminados del sistema Veraz. O personas que sufrieron errores de facturación y por ello entran al sistema como deudores, otros por errores en el registro de datos. Para estos clientes los créditos online son una gran alternativa.

Cómo obtener un préstamo personal con Veraz negativo

A pesar de tener historial crediticio en negativo a causa de caer en la base de datos de deudores de Veraz, se puede acceder a distintas plataformas de préstamos online, que con pocas exigencias te ofrecen una solución rápida para tus problemas financieros.

Sin procesos tediosos, sin un cúmulo de requisitos, sin papeleo y sin otras complicaciones. Se puede obtener una financiación totalmente online, haciendo un proceso seguro, sencillo, flexible, confiable y desde la comodidad del hogar.Para sacar los préstamos online, las distintas plataformas piden los siguientes requisitos:

- Tener entre 18 y 80 años.

- Ser residente de la Argentina y de ser extranjero tener la residencia legal que lo acredite.

- Tener una cuenta bancaria en alguna entidad del país

.- Tener una cuenta de correo electrónico.

- Tener un número telefónico.Las plataformas online, de manera inteligente y expedita, analizarán las posibilidades de créditos que están disponibles y de manera rápida darán respuesta, para poder resolver tu urgencia financiera.

Este tipo de financiación puede destinarse para distintos fines: compra de insumos materiales, viajes, regalos, comprar un auto, adelanto de sueldo o para salir de deudas anteriores.

Otro de los aspectos positivos de los préstamos online es que las sumas a acreditar no tienen que ser tan altas. Es decir, si se quiere solucionar algo en concreto y se necesita un monto pequeño, se puede solicitar sin problema, cuando generalmente en las instituciones bancarias hablar de un crédito significa comprometer grandes sumas de dinero.

Cómo ver si estoy en el Veraz

Conocer si un individuo o una empresa tiene deudas por saldar, y las consecuencias legales que las mismas le generan, es información que se puede consultar de manera gratuita, a través de Internet, y con no más datos que los números de DNI, de CUIT o de CUIL.

Te puede interesar La Corte bonaerense suspendió el habeas corpus que permitía las excarcelaciones masivas

De esta manera se accede a la base de datos donde figuran las personas físicas o jurídicas que tienen sus números en rojo, que es controlada tanto por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y por firmas privadas reconocidas por el Estado, entre ellas Veraz.La fuente de información es el propio Banco Central. Por lo tanto, esta entidad pública tiene un acceso directo, libre y gratuito a través de su plataforma online para conocer el estado de cuentas personales.

Se ingresa a través de la dirección web usuariosfinancieros.gob.ar, que forma parte del sitio del BCRA.

Allí se solicita del número de CUIT, para una empresa o para una persona que trabaja de manera independiente y tributa ante la AFIP, o CUIL, para los que se desempeñan laboralmente en relación de dependencia, para conocer el estado crediticio.

En esta base de datos figuran aquellas personas o empresas que hayan contraído deudas bancarias o crediticias canalizadas a través de entidades reconocidas por el Estado.

No se encuentran, en cambio, los que tengan deudas privadas obtenidas por canales informales. Así, los datos que muestra el BCRA son los de dinero que se debe por préstamos bancarios o consumos a través de tarjetas de crédito, y si tiene cheques rechazados.Por ende, se obtiene "un informe consolidado por clave de identificación fiscal (CUIT, CUIL o CDI) respecto de financiaciones otorgadas por entidades financieras, fideicomisos financieros, entidades no financieras emisoras de tarjetas de crédito / compra y otros proveedores no financieros de créditos y, además, cheques rechazados".

El Banco Central, la llave para consultar el Veraz de manera gratuita

Veraz: distintos tipos de deudores

A continuación, las distintas calificaciones de deudores en el Veraz:Cada caso se lo califica en una escala que va del 1 al 6. Y con las siguientes descripciones:

1. Normal: Atraso en el pago que no supere los 31 días.

2. Riesgo bajo: Atraso en el pago de más de 31 y hasta 90 días desde el vencimiento.

3. Riesgo medio: Atraso en el pago de más de 90 y hasta 180 días.

4. Riesgo alto: Atraso en el pago de más de 180 días hasta un año.

5. Irrecuperable: Atrasos superiores a un año.

Te puede interesar Primer fallo que deja sin efecto un despido dispuesto durante la pandemia y ordena reincorporar al trabajador

6. Irrecuperable por disposición técnica: Deuda con una exentidad. Se deberá aclarar la situación con la ex entidad que hubiera otorgado en su momento una financiación, consultando al administrador.

El BCRA también incluye, en el detalle de sus informes, desde qué fecha una persona física o jurídica está en el nivel 1, para clarificar aún más la situación de aquellos que están más cerca de la regularización.Asimismo, cuenta con un canal oficial de comunicación a través de Twitter, desde la cuenta @BCRAusuarios.

Paso a paso: cómo obtener el informe gratuito en el Veraz

Las entidades privadas que realizan reportes financieros, como Veraz, tienen la obligación de ofrecer en forma gratuita una vez cada seis meses dicha información. Para ello, se tienen que seguir una serie de pasos.

- Se debe llamar al número telefónico (011) 5352-4800, de lunes a viernes, en el horario de 9 a 18, para habilitar el Derecho de Acceso, estipulado en la Ley 25.326.

- Quien llame será atendido por una contestadora, que preguntará si es el titular del documento por el cual quiere iniciar el reclamo (opción 1), o si consulta por otra persona (opción 2). Se tiene que optar por la primera. Y luego se dispararán otras preguntas.- Ante la pregunta de la contestadora de si consulta como persona individual o por una sociedad que lo tiene como titular, hay que oprimir el 1.

Cómo saber si estoy en el Veraz y evitar problemas legales

- Luego consultará sobre el género de quien llama. Si es hombre, se presiona 1. Y si es mujer, 2.

- A continuación, se ingresará el número de DNI, y luego se marcará la tecla numeral (#). Hay que prestar atención en el momento en que la contestadora repita el DNI de quien esté llamando, para confirmar si está correcto o corregirlo en caso contrario.

- Acto seguido, se harán tres preguntas para validar la identidad del solicitante, vinculadas con cuestiones personales. Podrían ser desde si tiene tarjetas de crédito o un crédito personal, o un dato más sencillo aún, como la fecha de cumpleaños. Hay que responder presionando el número correspondiente a la repuesta correcta.

- En el siguiente paso, la contestadora preguntará si quiere hacer valer su Derecho de Acceso y obtener tu reporte de crédito. La respuesta es Sí. Y por ello se tiene que marcar el 1.- Luego se dará un código numérico para acceder a la información. Hay que anotarlo. Quien no pueda hacerlo, puede optar a que se lo envíen por SMS a su número de teléfono celular.

- Una vez completados esos pasos, se entra a la página de Veraz: www.veraz.com.ar, se ingresa en la opción "acceder a su Derecho de Acceso", y se completan los datos personales y el código brindado por la contestadora.

- El reporte que se obtenga debe ser impreso o guardado en su computadora, ya que van a transcurrir seis meses hasta que se lo pueda volver a solicitar de manera gratuita.