El juez federal subrogante de Lomas de Zamora Ernesto Kreplak tendrá que resolver sobre un planteo de la modelo Sofía Clerici, quien le pidió que levante la inhibición de sus fondos bloqueados en la investigación en su contra por lavado de dinero para destinarlos al blanqueo de capitales que vence a fin de mes, informaron fuentes judiciales.

Se trata de poco más de medio millón de dólares secuestrados en distintos procedimientos hechos en la causa.

Las fuentes señalaron que los fiscales que intervienen en la causa Sergio Mola y Diego Velasco emitieron un dictamen en el que se opusieron y ahora el que decide es el juez.

Yategate: ¿qué quiere hacer Sofia Clerici con los dólares si se los devuelven?

La modelo, ex pareja de Martín Insaurralde, le reclamó a la Justicia que le devuelva los casi 600 mil dólares que fueron incautados en su casa en el marco de la investigación por lavado de dinero que se desprendió del polémico viaje por Marbella en un yate de lujo que realizó con el ex intendente de Lomas de Zamora el año pasado. Los quiere para poder entrar en la Ley de blanqueo de capitales que vence este viernes.

Esta no es la primera vez que la modelo solicita que le devuelvan los u$s569.911 que la Justicia encontró en su hogar de zona norte durante un allanamiento. Ya lo había hecho en una oportunidad en la que había justificado el origen de esos fondos como parte de su trabajo de "acompañante de viajes", es decir escort vip. El juez Ernesto Kreplak, que lleva el expediente, se lo denegó en su momento.

Sobre ese dinero, Clerici afirma que es producto del trabajo que ejerce, que no está regulado. Por esa razón, los fondos no están justificados. Si ingresa al blanqueo de capitales con esos fondos no se pide explicaciones, por eso buscan volcarlos al sistema legal de esa manera.

La ex pareja de Martín Insaurralde que hizo explotar una bomba política cuando en la previa de las PASO subió a Instagram las fotos de su lujoso viaje con Insaurralde -uno de los dirigentes kirchneristas de peso en Provincia de Buenos Aires- ya sufrió dos reveses a su pedido de devolución de fondos: los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco pidieron que sea rechazado, y ahora la decisión quedó en manos de Kreplak.

El 29 de mayo, Clerici pidió ser sobreseída en la investigación por lavado de dinero, en la que también están imputados Insaurralde y su ex esposa Jésica Cirio. A través de un escrito, esgrimió que trabaja como "acompañante de viajes" y manifestó que había sido "cosificada como mujer" al ser incluida en el expediente por pregunta corrupción.

Para despegarse de las imputaciones por las que pide ser sobreseída, Clérici explicó de qué vive. "Por mi exposición y reconocimiento público, de al menos 15 años, es altamente requerida mi compañía y acompañamiento profesional para diversos acontecimientos, entre ellos, para realizar viajes al exterior por periodos prolongados", relató.

"Percibo honorarios que en la mayoría de las veces se trata de importantes sumas de dinero, y en otras, regalos costosos, ya sean joyas, ropa o accesorios", indicó Clerici

Ese punto en su declaración la llevó a recurrir a la jurisprudencia de la OIT sobre la prostitución, en especial, para excusarse en el frente impositivo. Cabe recordar que a Clerici, cuando la Justicia la allanó, le secuestraron 600 mil dólares, mientras figuraba inscripta como monotributista ante la AFIP.

La acompañante de Insaurralde citó con precisión en el escrito que firmó "lo que tiene dicho la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con relación a las trabajadores del sexo y actividades relacionados (aunque las mías no guarden correspondencia con la prostitución) -aclaró- exhortando expresamente a los gobiernos parte a reconocer oficialmente la industria de la prostitución, que a la fecha en nuestro país, continua sin ser debidamente reconocida".

"Mis servicios y profesión, reitero, a pesar mi extraordinaria publicidad y reconocimientos, tiene la peculiaridad de ser excluida como asunto impositivo pero mis ganancias económicas a lo largo de todos estos años no pueden considerarse como un hecho delictual", argumentó.

"El resultado del allanamiento en mi domicilio no revela per sé ninguna actividad delictiva", indicó.

"Fui expuesta a todo tipo de prejuicio y vejamen", se quejó Clérici en otra parte de su declaración contra el accionar judicial en los allanamientos en su casa, en especial, por un punto: "Publicaron objetos vinculados a mi intimidad y privacidad".

"La finalidad era otra muy puntual y concreta: demonizar y cosificar mi figura de mujer", argumentó la modelo que, en redes sociales, expone sus producciones de fotos de alto voltaje erótico sin filtro, en pos de promocionar su línea de lencería.

Clerici reclamó también que le devuelvan lo que la Justicia le secuestró. "Se desprende que han peritado celulares y computadores que se llevaron de allanar mi domicilio, y lo mismo han hecho con las carteras cuya restitución me encuentro solicitando desde noviembre del año pasado".

"Me encuentro inhibida", dijo sobre la medida restrictiva sobre su patrimonio que pesa sobre ella, en el marco de la causa. "¿Cuánto tiempo más tendré que soportar esta situación?", preguntó. Por lo pronto, desde su presentación nada cambió: sigue imputada por lavado de dinero y por ser parte del andamiaje del enriquecimiento ilícito de Insaurralde, que investiga la Justicia.