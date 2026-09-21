Austral Construcciones, vinculada a Lázaro Báez, dejará $1.681 millones a la Justicia

La quiebra de Austral Construcciones dejó $1.681 millones tras pagar a sus acreedores. El monto final depende de una disputa por honorarios

La quiebra de Austral Construcciones, la compañía vinculada a Lázaro Báez, avanzó hacia su cierre luego de completar el pago de los créditos reconocidos en el expediente. El proceso de liquidación dejó un remanente estimado en $1.681.226.543,73, aunque esa cifra todavía puede modificarse por una disputa pendiente sobre los honorarios profesionales.

El monto surge del Proyecto de Distribución de Fondos V, presentado en el expediente que tramita ante el Juzgado Comercial N° 28, a cargo del juez Pedro Manuel Crespo. El documento establece además que, una vez finalizada la distribución, el dinero restante será reintegrado formalmente a Austral Construcciones y quedará a disposición de la Justicia Federal.

Austral Construcciones vendió sus bienes y reunió $4.534 millones durante la liquidación

Durante la liquidación se realizaron operaciones sobre distintos bienes que pertenecían a la empresa. Entre ellos estuvieron el inmueble ubicado en Franklin D. Roosevelt 1780, en la Ciudad de Buenos Aires, propiedades en Río Gallegos, Tres Lagos y Comandante Luis Piedra Buena, además de vehículos y maquinaria vial. También se remató el Obrador Central de Austral Construcciones, ubicado en las afueras de Río Gallegos.

La venta de estos activos, junto con los intereses generados por los fondos que permanecieron colocados en plazos fijos durante el proceso, permitió reunir un total de $4.534.873.782.

Cómo se llegó al remanente de $1.681 millones

Con los recursos obtenidos, la sindicatura realizó los pagos correspondientes a los acreedores reconocidos en la quiebra. La distribución alcanzó a organismos estatales, obras sociales, proveedores y exempleados. Además del capital, fueron abonados los intereses que habían quedado suspendidos desde la declaración de la quiebra.

Una vez completados esos pagos, el expediente registró un excedente de $2.473.528.833,20. Sobre ese importe, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) percibirá aproximadamente $792,3 millones en concepto de Impuesto a las Ganancias.

Luego de descontar ese tributo, el proyecto calcula un remanente de $1.681.226.543,73, equivalente a aproximadamente u4s1,1 millones según el tipo de cambio utilizado como referencia.

Por qué el monto todavía puede cambiar

La cifra no está cerrada porque permanece pendiente una discusión sobre los honorarios de quienes intervinieron en la liquidación.

El estudio Stupnik & Stupnik, que actúa como Sindicatura Liquidadora, apeló la regulación inicial de $300 millones y solicitó que se aplique el máximo del 12% previsto por la Ley de Concursos y Quiebras.

En la primera instancia, el juez estableció en conjunto $450 millones para los beneficiarios de la distribución. Ese importe representa el 9,93% de la base considerada para determinar los honorarios. Si se aplicara el límite del 12%, la suma llegaría a unos $544,2 millones.

La Sindicatura Liquidadora también pidió una regulación "adicional y complementaria" de $353,8 millones, vinculada con honorarios que considera insuficientes en las cuatro distribuciones anteriores.

A ese reclamo se agregaron otros pedidos por $160,7 millones, correspondientes a la Sindicatura Verificante y al abogado del acreedor que solicitó la quiebra.

La cuestión deberá ser resuelta por la Cámara de Apelaciones en lo Comercial. Su decisión incidirá directamente sobre el monto que finalmente quedará como remanente de la empresa.

Qué pasará con los fondos

El proyecto de distribución establece que el dinero que quede luego de completar todas las obligaciones será formalmente reintegrado a Austral Construcciones y puesto a disposición de la Justicia Federal.

El destino está relacionado con los expedientes que tramitaron y continúan abiertos en los tribunales federales de Comodoro Py, vinculados con las investigaciones que involucraron a Báez.

En paralelo, quedó suspendido temporalmente un reclamo de la sindicatura contra Lázaro Báez y su hijo Martín Báez. El planteo apunta a la restitución de fondos que, según sostiene la sindicatura, fueron retirados como dividendos sin autorización de una asamblea de accionistas de Austral Construcciones.

Ese reclamo estaba registrado en el balance de 2015 por $145 millones y para 2016 había alcanzado casi $147 millones. Actualizado según el IPC, el monto se ubicaría actualmente en torno de $17.750 millones.

El juez Crespo decidió postergar el avance de ese proceso hasta que quede definida la distribución definitiva de los fondos de la quiebra.

La situación judicial de Lázaro Báez

La liquidación de Austral Construcciones se desarrolla mientras Lázaro Báez cumple una pena única de 15 años de prisión, que todavía no se encuentra firme.

La condena unificó una pena de 10 años por lavado de dinero en la causa conocida como "ruta del dinero K" y otra de 6 años por administración fraudulenta en la denominada "causa Vialidad".

Báez también recibió otras condenas: 4 años y 6 meses por lavado de dinero en el caso del campo El Entrevero, en Uruguay, y 3 años y 6 meses por apropiación indebida de recursos de la seguridad social correspondientes a trabajadores de empresas del Grupo Austral.

La resolución de la Cámara Comercial sobre los honorarios será el próximo paso para establecer cuánto dinero quedará finalmente disponible dentro de la quiebra y completar el proceso de distribución.