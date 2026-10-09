Lorenzetti, sobre la Ley de Tierras: "En el Congreso es donde se debería tratar este tema"

El magistrado detalló el alcance de la medida cautelar, profundizando los argumentos jurídicos y el impacto en la regulación territorial

La Corte Suprema frenó la liberación de compra de tierras rurales por parte de extranjeros que había establecido el DNU 70/23 del Gobierno. El juez Ricardo Lorenzetti salió este viernes a defender públicamente la decisión y a explicar los fundamentos de una medida que generó interpretaciones encontradas.

El máximo tribunal suspendió los efectos del artículo 154 del DNU 70/23. La cautelar restablece, de manera provisoria, las restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros previstas en la Ley de Tierras, hasta que la Justicia de Bariloche resuelva la cuestión de fondo.

La medida se adoptó en una acordada extraordinaria. Para completar los cinco integrantes necesarios, se incorporaron conjueces. La votación quedó dividida: Carlos Rosenkrantz expresó su disidencia.

"Hace más de 20 años que estoy en la Corte y siempre he tratado de dirigirme a la sociedad y explicar las cuestiones", señaló Lorenzetti. El magistrado quiso marcar distancia de las lecturas que se hicieron sobre la decisión judicial.

Lorenzetti organizó su defensa en tres ejes claros. "Hay tres aspectos: los hechos, la cuestión ambiental, y el tercero es el debilitamiento de la participación social en el estado democrático y de derecho", expresó.

Cómo fue el trámite judicial que llegó a la Corte

El juez explicó que la Corte tenía dos medidas cautelares sobre la misma cuestión. La primera fue rechazada por un problema de legitimación procesal.

"Nosotros tenemos mucho respeto por los combatientes de Malvinas, como toda la sociedad", sostuvo Lorenzetti. El magistrado aclaró que una asociación había presentado el planteo, pero su objeto social no coincidía con la capacidad legal para hacerlo en esos términos.

Cuando hay procesos colectivos, los tribunales suelen analizar primero la causa que puede tener incidencia sobre las demás: se arma una fila y lo que se decide en el primer expediente impacta en los siguientes.

La Corte resolvió inicialmente el primer planteo. Determinó que no existía legitimación procesal. Por ese motivo, correspondía avanzar con la segunda causa, cuyo tratamiento estaba previsto para el acuerdo de la semana siguiente.

"Por eso frente a algunos malentendidos, nosotros hicimos un comunicado explicando que hay otras causas", agregó el juez.

Una vez analizado el segundo expediente, los tres ministros coincidieron en que debía devolverse a primera instancia. El juzgado de origen no había tratado esa presentación de manera independiente: la había acumulado a la primera causa. Por eso ambos expedientes llegaron juntos al máximo tribunal.

Sin embargo, hubo diferencias entre los jueces respecto de si correspondía conceder la medida cautelar. "La primera decisión es devolverlos. La segunda decisión, y ahí es donde hubo una diferencia y no lo pudimos resolver enseguida, es porque había una diferencia entre si se concede una medida cautelar o no", señaló Lorenzetti.

"Esos son los hechos. Los tiempos son los que dicta la ley procesal", dijo sobre el trámite de la causa.

Por qué Lorenzetti firmó una medida cautelar ambiental

Lorenzetti también defendió su trayectoria en materia ambiental. Según el magistrado, la intervención judicial en este tipo de cuestiones no debería resultar sorpresiva para nadie.

"No se puede dudar que en particular en mi persona hace cuarenta años que estoy en el tema ambiental", afirmó. El juez quiso dejar en claro que la firma de esta cautelar se inscribe en una línea coherente que viene manteniendo desde hace décadas.

"Nadie puede sorprenderse porque yo firme una medida cautelar en materia ambiental", sostuvo. Agregó que tampoco debería sorprender que la Corte lo haga, porque si se recorre la jurisprudencia hacia atrás, por ejemplo en 2006, el máximo tribunal ya había resuelto introducirse en la protección del agua.

Tanto Lorenzetti como el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, consideraron que la falta de tratamiento del expediente en primera instancia había afectado los derechos de una organización ambiental y que el planteo estaba relacionado con la explotación de los recursos naturales.

"Nosotros hace muchísimos años que tenemos una línea coherente en materia de protección ambiental", señaló el juez sobre su postura y la de Rosatti.

Qué dijo Lorenzetti sobre la disidencia de Rosenkrantz

El magistrado también se refirió a la disidencia de Carlos Rosenkrantz. Defendió la coexistencia de distintas interpretaciones dentro del máximo tribunal.

"La posición de Rosenkrantz también es legítima porque tiene una opinión más restrictiva", afirmó Lorenzetti. El juez marcó que la existencia de opiniones divergentes no significa un problema.

"Esto no significa nada, es bueno que haya distintas opiniones en la Corte", agregó. La frase busca desactivar lecturas políticas sobre una votación dividida que incluyó a conjueces para completar el quórum necesario.