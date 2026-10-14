El Observatorio de Tierras detectó la oferta de un campo en Chubut mientras la ley estuvo suspendida. La inmobiliaria alegó un error de marketing

La promoción de un establecimiento rural de 2.900 hectáreas en Chubut abrió interrogantes sobre la inmobiliaria que lo comercializa y el momento en que difundió la oferta. El Observatorio de Tierras detectó que Loma Alta Propiedades publicó avisos durante los 10 días en que la Ley de Tierras quedó sin vigencia efectiva, entre el 29 de septiembre y el 9 de octubre, tras los fallos de la Corte Suprema sobre el artículo 154 del DNU 70/2023, que había derogado la norma.

La investigación también puso bajo la lupa la estructura de la firma. Según el Observatorio de Tierras, el nombre comercial podría encubrir a otra inmobiliaria de la zona.

Matías Oberlín, integrante del Observatorio de Tierras, advirtió que el episodio podría ser parte de un fenómeno más amplio. En declaraciones a Perfil, sostuvo que "es la punta del iceberg".

También señaló que las primeras publicaciones de la inmobiliaria aparecieron antes de que la Corte Suprema resolviera sobre la norma y planteó dudas sobre si las empresas rurales conocían de antemano los movimientos judiciales.

Ley de Tierras: el aviso de un campo en la Patagonia dirigido a compradores extranjeros

El establecimiento ofrecido está ubicado en Alto Río Pico, Chubut. Loma Alta Propiedades lo presentó como una oportunidad para desarrollar actividades turísticas y forestales, con acceso a lagos, lagunas y ríos.

Una de las publicaciones, difundida en español y en inglés, describía la propiedad de esta manera: "Con gran costa de lago, laguna y río. Un campo de gran superficie con aptitud turística y forestal y acceso directo y exclusivo a sus propios espejos de agua".

La campaña también apuntaba a compradores internacionales. La firma aseguraba contar con información "que todo inversor extranjero debería saber" y destacaba la disponibilidad de tierras patagónicas con agua, bosques y estepa.

Entre los mensajes difundidos figuraba la frase "Volvió el interés extranjero por el campo argentino". Otra de las piezas promocionales sostenía: "Cada hectárea disponible es, por definición, un recurso limitado".

El Observatorio identificó esas publicaciones durante el período en que la derogación de la ley dispuesta por el DNU 70/2023 había quedado sin el obstáculo judicial que luego volvió a plantearse.

Qué dijo la inmobiliaria y cuándo publicó el campo

Los responsables de Loma Alta Propiedades fueron consultados mediante el número de WhatsApp que aparece en su sitio web. No quisieron dar explicaciones detalladas sobre el caso y señalaron que habían denunciado las amenazas que recibieron después de que se conociera la información.

Según su versión, el campo ya estaba publicado en la página web desde hacía cuatro o cinco meses. Sin embargo, no explicaron por qué la actividad en redes sociales comenzó a tomar impulso en coincidencia con las decisiones de la Corte Suprema.

La firma también admitió que había sido un "error de marketing" presentar el establecimiento como si tuviera un "lago propio". No brindó mayores precisiones sobre sus responsables ni sobre la organización comercial detrás del nombre Loma Alta Propiedades.

El relevamiento del Observatorio señala que el perfil en redes sociales fue creado el 26 de septiembre, tres días antes del primer fallo de la Corte. Las publicaciones sobre el campo se difundieron en los días siguientes, dentro del intervalo en que la situación jurídica de la Ley de Tierras había cambiado.

Las dudas sobre quién controla Loma Alta Propiedades

El Observatorio de Tierras también intentó establecer si Loma Alta Propiedades era una empresa constituida de manera independiente o si operaba bajo otra estructura comercial.

"Todo parece indicar que no es una empresa real, sino que podría ser la fachada de otra inmobiliaria rural. Quien aparece en la publicación de Zonaprop como corredor inmobiliario figura como directivo de una empresa inmobiliaria de la zona fundada un año antes, según el Boletín Oficial de Chubut, junto a Jorge Alberto Vernengo y Julieta Vernengo: la inmobiliaria Ameghino 830 propiedades", describió el informe.

Por otra parte, el dominio lomaaltapropiedades.com.ar fue registrado en mayo de 2026 por María Alejandra De Bernardi, de Esquel, Chubut. La mujer figura como socia de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA). Estos elementos forman parte de los indicios relevados, pero no permiten establecer por sí solos quién controla efectivamente la firma ni confirmar que exista una relación empresarial entre Loma Alta Propiedades y Ameghino 830 propiedades.

Por qué la Ley de Tierras quedó en el centro de la disputa

El caso coincidió con dos decisiones judiciales que modificaron, en un corto período, la situación del artículo 154 del DNU 70/2023, que había derogado la Ley de Tierras.

El 29 de septiembre, la Corte Suprema revocó el amparo presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata. El tribunal consideró que los excombatientes no tenían legitimación para cuestionar la norma. En la práctica, esa resolución dejó sin efecto el freno judicial que impedía avanzar con la derogación.

El escenario volvió a cambiar el 9 de octubre. Ese día, la Corte suspendió provisionalmente la validez del artículo 154, tras una presentación impulsada por la organización ambiental Árbol de Pie, la dirigente rionegrina María Magdalena Odarda y dos organizaciones mapuches.

El máximo tribunal no resolvió entonces la cuestión de fondo sobre la derogación, sino que reconoció la legitimidad de quienes habían promovido el reclamo. Por eso, la discusión sobre la vigencia de la Ley de Tierras continúa abierta.