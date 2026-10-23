En noviembre rigen nuevos salarios para empleadas domésticas. Cuánto se paga por hora y por mes, aportes a ARCA y obligaciones del empleador

Contratar una empleada doméstica implica más obligaciones que pagar el sueldo acordado. Los empleadores deben registrar la relación laboral ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), abonar el salario correspondiente según la categoría y las horas trabajadas, ingresar los aportes y contribuciones y garantizar derechos como las vacaciones, el aguinaldo y la cobertura por accidentes de trabajo.

En noviembre de 2026, además, se aplica una nueva actualización de los salarios mínimos del personal de casas particulares. El incremento previsto es del 1,6% respecto de octubre y se incorpora al sueldo básico el 25% restante de la suma no remunerativa que se abonó por única vez en agosto. De esta manera, ese monto queda completamente integrado a las remuneraciones.

Empleada doméstica: cuánto se paga por hora y por mes en noviembre

Los importes varían según la categoría, la modalidad de contratación y la cantidad de horas trabajadas. Para una empleada que realiza tareas generales, como limpieza, lavado, planchado y mantenimiento del hogar, los mínimos de noviembre son los siguientes:

Con retiro: $4.174,62 por hora y $512.142,96 mensuales.

$4.174,62 por hora y $512.142,96 mensuales. Sin retiro: $4.451,49 por hora y $562.837,52 mensuales.

Los valores mensuales corresponden a una jornada completa de referencia. Si la trabajadora cumple menos horas, la remuneración debe calcularse según la modalidad y la carga horaria que corresponda.

En las demás categorías, los salarios mínimos de noviembre son:

Supervisores: $4.928,28 por hora con retiro y $5.344,33 sin retiro. Sueldo mensual: $614.791,27 y $678.036,40, respectivamente.

Tareas específicas: $4.700,21 por hora con retiro y $5.098,84 sin retiro. Sueldo mensual: $575.394,53 y $633.782,08.

Caseros: $4.451,49 por hora y $562.837,52 mensuales, sin retiro.

Asistencia y cuidado de personas: $4.451,49 por hora con retiro y $4.923,50 sin retiro. Sueldo mensual: $562.837,52 y $620.420,85.

Tareas generales: $4.174,62 por hora con retiro y $4.451,49 sin retiro. Sueldo mensual: $512.142,96 y $562.837,52.

Qué adicionales se deben pagar

Además del salario básico, corresponde sumar los adicionales que resulten aplicables a cada relación laboral.

Uno de ellos es la antigüedad, equivalente al 1% por cada año de servicio. Para este cálculo, los años se computan desde el 1 de septiembre de 2020.

También existe un adicional del 31% por zona desfavorable para el personal que trabaja en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del partido bonaerense de Patagones.

A esos conceptos se agregan, cuando corresponda, el aguinaldo y las vacaciones pagas. Las horas extraordinarias también deben liquidarse con los recargos previstos por la normativa laboral.

Cómo registrar a la empleada doméstica en ARCA

La inscripción es obligatoria, independientemente de que la trabajadora concurra al domicilio unas pocas horas por semana o cumpla una jornada completa.

El empleador debe ingresar al sitio de ARCA con su CUIT y clave fiscal, acceder al servicio de Personal de Casas Particulares y registrar los datos de la trabajadora, las condiciones laborales, la categoría y la cantidad de horas.

La registración permite formalizar el vínculo y cumplir con las obligaciones previsionales, de salud y de cobertura por accidentes laborales. También es importante conservar los comprobantes de pago del salario y de las obligaciones mensuales.

Cuánto se paga de aportes y contribuciones en noviembre

Además del sueldo, el empleador debe ingresar mensualmente los importes correspondientes a obra social, jubilación y Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART). La suma depende de la cantidad de horas semanales trabajadas y de la situación previsional de la persona contratada.

Para los pagos que vencen en noviembre correspondientes al período devengado en octubre, los importes informados fueron:

16 horas semanales o más : $44.270,19.

: $44.270,19. Desde 12 y menos de 16 horas semanales: $16.627,46.

$16.627,46. Menos de 12 horas semanales: $10.569,57.

Estos valores corresponden a la cuota mensual del período de octubre, que se paga en noviembre, y no deben confundirse con el salario de noviembre.

El pago se puede generar desde el servicio Personal de Casas Particulares de ARCA, donde el sistema calcula la obligación según las horas declaradas. El empleador puede emitir un volante electrónico de pago (VEP) y abonarlo por los canales habilitados.

Cumplir con la registración, los pagos mensuales y los derechos laborales evita deudas y ayuda a garantizar que la trabajadora tenga cobertura de salud, aportes jubilatorios y protección ante accidentes laborales.