El BCRA eliminó la Credencial de Registro Laboral y habilitó nuevas opciones digitales para consultar saldos y movimientos de las cuentas

El BCRA modificó el acceso a fondos del Fondo de Cese Laboral de la construcción.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) modificó el procedimiento para que los trabajadores de la construcción puedan disponerdel dinero acumulado en las cuentas del Fondo de Cese Laboral. A través de la Comunicación "A" 8498, eliminó la exigencia de presentar la Credencial de Registro Laboral y la Hoja Móvil y estableció una nueva forma de acreditar el cese de la relación laboral.

A partir de ahora, las entidades financieras deberán requerir una constancia emitida por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que acredite la finalización del vínculo laboral para permitir el retiro de los fondos.

La medida alcanza a las cuentas destinadas al Fondo de Cese Laboral previsto por la Ley 22.250, el régimen especial aplicable a los trabajadores de la industria de la construcción.

La Comunicación también habilita a los bancos a ofrecer la consulta de saldos y movimientos de estas cuentas mediante home banking y aplicaciones móviles.

Qué documentación se necesita para retirar el Fondo de Cese Laboral

El principal cambio dispuesto por el BCRA es la eliminación de la Credencial de Registro Laboral y su Hoja Móvil como documentación requerida para disponer de los fondos depositados en la cuenta.

En su reemplazo, las entidades financieras deberán solicitar una constancia emitida por ARCA que acredite el cese de la relación laboral.

La modificación se refiere al procedimiento bancario para disponer de los fondos. No implica la eliminación de las obligaciones de registración laboral que continúan vigentes para empleadores y trabajadores del sector ante el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC).

Cómo se podrán consultar los fondos por home banking

La Comunicación A 8498 también incorpora una posibilidad vinculada con el acceso a la información de las cuentas.

Las entidades financieras podrán habilitar canales electrónicos para que los trabajadores titulares y los empleadores consulten el saldo disponible, los depósitos efectuados y los movimientos registrados a través de home banking o aplicaciones de banca móvil.

La norma habilita esta modalidad, pero no establece que todos los bancos deban incorporar de manera inmediata la consulta digital.

Cómo funciona el Fondo de Cese Laboral de la construcción

El Fondo de Cese Laboral está regulado por el artículo 15 de la Ley 22.250 y constituye un régimen específico para los trabajadores de la industria de la construcción.

El sistema funciona mediante depósitos mensuales que realiza el empleador en una cuenta bancaria a nombre del trabajador. El aporte no puede ser descontado del salario.

Los porcentajes establecidos son:

12% de la remuneración mensual durante el primer año de prestación de servicios

durante el primer año de prestación de servicios 8% de la remuneración mensual a partir del segundo año

Los depósitos deben efectuarse dentro de los primeros 15 días del mes siguiente al período en que se devengaron las remuneraciones.

Al finalizar la relación laboral, el trabajador puede disponer del saldo acumulado en el fondo, de acuerdo con las condiciones previstas por el régimen.

Qué condiciones se mantienen para retirar el dinero

La modificación del BCRA se concentra en la documentación necesaria para acreditar el cese y en los canales de consulta. El resto de las condiciones de funcionamiento de las cuentas se mantiene.

Entre ellas, continúa vigente la obligación del empleador de solicitar, dentro de las 48 horas de producido el cese laboral, la transferencia de los fondos a una cuenta que el trabajador indique expresamente y que haya abierto por decisión propia.

Ese plazo corresponde a la solicitud que debe efectuar el empleador y no al tiempo que tiene la entidad financiera para acreditar el dinero.

El trabajador también conserva la posibilidad de retirar los fondos en efectivo. Si opta por una transferencia y no posee una caja de ahorro, la entidad financiera deberá abrir una cuenta en pesos a su nombre para concretar la operación.

Además:

Los saldos de las cuentas continúan expresados en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) y se ajustan por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER)

y se ajustan por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) Las cuentas se abren a nombre del trabajador y no generan comisiones ni gastos para el beneficiario

El retiro comprende el capital y los intereses devengados hasta el día anterior al movimiento

Las entidades financieras deben enviar un resumen mensual de movimientos y saldos al correo electrónico informado por el trabajador

Una vez finalizada la relación laboral, la cuenta debe permanecer abierta durante 180 días corridos desde el último movimiento, de manera que pueda utilizarse nuevamente si el titular comienza otra relación laboral

Cuánto cobran los trabajadores de la construcción en noviembre de 2026

Además del cambio en el procedimiento para disponer del Fondo de Cese Laboral, los trabajadores de la construcción tendrán desde noviembre nuevos salarios básicos.

El incremento será del 1,7% sobre los salarios básicos vigentes al cierre de octubre y alcanzará al personal comprendido en los convenios colectivos de trabajo 76/75 y 577/10.

Los nuevos valores rigen desde el 1° de noviembre de 2026 y varían de acuerdo con la categoría y la zona geográfica.

Zona A:

Oficial especializado: $7.828 por hora

Oficial: $6.697 por hora

Medio oficial: $6.188 por hora

Ayudante: $5.696 por hora

Sereno: $1.034.783 mensuales

Zona B:

Oficial especializado: $8.689 por hora

Oficial: $7.437 por hora

Medio oficial: $6.860 por hora

Ayudante: $6.351 por hora

Sereno: $1.152.793 mensuales

Zona C:

Oficial especializado: $12.018 por hora

Oficial: $11.267 por hora

Medio oficial: $10.873 por hora

Ayudante: $10.557 por hora

Sereno: $1.729.932 mensuales

Zona C Austral:

Oficial especializado: $15.657 por hora

Oficial: $13.393 por hora

Medio oficial: $12.377 por hora

Ayudante: $11.392 por hora

Sereno: $2.069.565 mensuales

Estos son los salarios básicos de convenio. El monto final que percibe cada trabajador depende de las horas trabajadas, los adicionales correspondientes y los descuentos aplicables.

El acuerdo también contempla un adicional del 20% por asistencia, sujeto a las condiciones establecidas para su percepción. Por ese motivo, el salario básico no necesariamente coincide con el importe que finalmente recibe el trabajador.

Cómo se completó el aumento salarial de la UOCRA

El aumento de noviembre forma parte del acuerdo firmado el 21 de septiembre de 2026 entre la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC).

El entendimiento estableció tres incrementos consecutivos y acumulativos:

Septiembre: 1,9% sobre los salarios básicos vigentes al 31 de agosto

vigentes al 31 de agosto Octubre: 1,8% sobre los valores correspondientes a septiembre

correspondientes a septiembre Noviembre: 1,7% sobre los básicos vigentes al cierre de octubre

Por tratarse de porcentajes acumulativos, el incremento de noviembre se calcula sobre los salarios que ya incorporaron la actualización de octubre.

El acuerdo tiene vigencia hasta el 30 de noviembre de 2026. A partir de diciembre, los salarios quedarán sujetos a las próximas negociaciones entre el sindicato y las entidades empresarias.

El entendimiento también establece un aporte extraordinario solidario del 2% mensual sobre los conceptos remunerativos. Para los trabajadores afiliados a la UOCRA, ese importe queda absorbido por la cuota sindical. Además, contempla una contribución patronal del 2% a cargo de las empresas.

A quiénes alcanzan los cambios del BCRA

La Comunicación A 8498 se aplica a las cuentas bancarias destinadas al Fondo de Cese Laboral de los trabajadores de la industria de la construcción, regulado por la Ley 22.250.

Por lo tanto, la modificación debe diferenciarse de otros mecanismos laborales, como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que responde a un régimen diferente.

El cambio del BCRA se concentra en dos aspectos: la documentación necesaria para acreditar el cese de la relación laboral y la posibilidad de consultar electrónicamente la información de las cuentas.

El esquema de aportes del 12% y 8%, los plazos para efectuar los depósitos y las restantes condiciones de funcionamiento del Fondo de Cese Laboral no fueron modificados por esta Comunicación.

En paralelo, el aumento salarial del 1,7% completa en noviembre el cronograma establecido por la última paritaria de la construcción.