Carreras cortas con salida laboral para arrancar en 2021

Las carreras cortas permiten una especialización en un campo profesional que ofrece una rápida salida laboral dentro del área de estudio elegida

Más allá de las carreras universitarias más conocidas y tradicionales, hay un montón de carreras cortas que ofrecen amplia salida laboral y que podés comenzar a estudiar en 2021.

La oferta educativa crece permanentemente pero sobre todo en lo que refiere a carreras cortas que cuentan con menos exigencias para que las entidades emitan títulos y tienen cada vez más demanda por su amplia salida laboral.

Beneficios de las carreras cortas

Las carreras cortas permiten una breve especialización en un campo profesional que, aunque más reducido de lo que brindan las carreras tradicionales, ofrece una rápida salida laboral dentro del área elegida.

Asimismo, las carreras cortas se adaptan mucho mejor a la demanda de profesiones técnicas o especializadas para áreas tecnológicas, que también tienen abundancia de posiciones vacantes.

Muchas de las nuevas profesiones que surgen de los avances tecnológicos aparecen y desaparecen una vez que esas innovaciones quedan desactualizadas o se transforman, por lo que también las carreras cortas y enfocadas son la mejor forma de adentrarse en esas profesiones del futuro.

Las carreras cortas pueden ser también un camino lateral para ingresar en una de las carreras universitarias tradicionales pero accediendo antes al mercado laboral con un título intermedio o de carreras cortas. Son la forma de averiguar si ese camino profesional realmente nos apasiona y queremos dedicarle nuestra vida o no.

A diferencia de lo que dice el sentido común, las carreras cortas no son solo para profesiones nuevas, tecnológicas o para ser asistente de profesionales con títulos tradicionales. Muchos títulos intermedios aseguran la posibilidad de una buena y rápida inserción laboral.

Por eso en esta nota te mostramos una selección de carreras cortas que podés empezar a cursar en 2021 y con las que seguramente tendrás amplia salida laboral.

Carreras cortas: en tecnología

Hay carreras cortas en las áreas de ciencia y tecnología que podés iniciar este año

Las profesiones del ámbito del STEM (Ciencias, Ingeniería, Matemáticas y Tecnología) se han convertido en una de las más solicitadas y por eso muchas de las carreras cortas que se crean tienen que ver con estas áreas de estudio.

Sucede por ejemplo con los lenguajes de programación. Es una de las profesiones más solicitadas por las empresas en este momento pero a la vez no todos los lenguajes son valorados a nivel laboral. Por eso surgen especializaciones y carreras cortas que podés hacer en 2021 de acuerdo a las necesidades actuales del mercado y a qué sector particular de la tecnología quieras dedicarte.

Hay carreras cortas con títulos para Analista en sistemas, Ciberseguridad, Testeo entre otras.

Pero las carreras cortas vinculadas a STEM no son solamente para quienes se sientan a escribir código sino que también en la industria y en la ingeniería abundan los títulos intermedios y las carreras cortas, en seguridad e higiene o especializadas en alimentos por ejemplo.

Las disciplinas científicas y médicas o farmacéuticas también necesitan perfiles altamente especializados para áreas de soporte para las cuales no hace falta más que cursar y completar exitosamente carreras cortas.

Radiología, asistencia dental, instrumentación, son algunas de las opciones que puedes considerar.

La Argentina además tiene una amplia escasez de enfermeros y enfermeras, algo que quedó en evidencia con la pandemia de COVID-19. Esta es una profesión muy noble que deberías tener en cuenta si tienes vocación de servicio. Hay carreras cortas para estudiar enfermería y también licenciaturas o cursos de perfeccionamiento si decides hacer de este tu camino.

Carreras cortas: en marketing y publicidad

Hay decenas de carreras cortas vinculadas al diseño y la creatividad

De la mano del auge de la tecnología también las nuevas profesiones y áreas de estudio aplican esas innovaciones al marketing y la publicidad.

Surgieron entonces carreras cortas especializadas para proveer los talentos que necesitan esas industrias, desde las carreras cortas en planificación de medios hasta las que forman community managers.

En estas áreas hay carreras cortas pero también terciarias con amplia salida laboral en análisis de datos, periodismo digital, locución o comunicación digital.

Y si la creatividad es lo tuyo no pienses que la única salida es la publicidad. Si tomas cursos o haces carreras cortas para aprender a manejar algunos programas de diseño podrás ofrecer tus servicios como diseñador de páginas web o de logos.

Estas carreras cortas son particularmente útiles para quienes quieren desempeñarse exclusivamente a distancia y de manera freelance, viviendo una vida nómade y viajando mientras trabajan.

La moda es otra área creativa plagada de carreras cortas que puedes hacer, desde fotografía hasta producción de moda, e iniciar así rápidamente a trabajar en lo que te gusta. Son dos opciones muy versátiles con las que podrás llegar muy lejos y ejercer en cualquier parte del mundo en donde decidas vivir.

Si la estética es lo tuyo quizás también quieras explorar carreras cortas en asesoramiento de imagen, estilismo profesional o maquillador, que te permitirán desplegar todo tu potencial creativo.

Carreras cortas: en la Ciudad de Buenos Aires

Investiga qué carreras cortas pueden cursarse en los Institutos de Formación Técnica Superior

En la Ciudad de Buenos Aires hay carreras cortas que pueden cursarse en los llamados Institutos de Formación Técnica Superior.

Los mismos como misión la formación de Técnicos Superiores con habilidades, competencias y capacidades de alto nivel adecuadas a las demandas sociales, a los avances científicos y tecnológicos y a los requerimientos productivos.

Entre sus prioridades figura el uso de tecnologías de información y comunicación y el entrenamiento de sus recursos humanos. Estos institutos tienden a concentrarse en la educación operacional del mundo del trabajo.

Sus carreras cortas tienen además amplia salida laboral y en muchos casos suelen ser gratuitas.

Según información publicada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estas carreras cortas se especializan en distintas áreas de estudio, como comercio, administración, tecnología informática, turismo, enfermería, bibliotecología, turismo, seguros, ceremonial, producción de indumentaria, telecomunicaciones, etc.

Tienen además convenios con algunas de las principales universidades nacionales del país, en las que tras cursar una de las carreras cortas y obtener el título oficial correspondiente se pueden completar estudios más profundos.

Carreras cortas: en la UBA

Hay Facultades de la UBA que ofrecen carreras cortas y títulos intermedios

La Universidad de Buenos Aires (UBA) es la más grande en cantidad de alumnos, y en muchas áreas profesionales es la más prestigiosa del país. Es la que aparece representando a la Argentina en todos los rankings internacionales de universidades.

Lo que menos gente sabe es que también en la UBA se pueden cursar carreras cortas y no solo las universitarias tradicionales de licenciatura.

Por ejemplo, en la Facultad de Filosofía y Letras es muy popular la carrera de edición, que es de tres años de duración. Y se ofrece también un Diplomado en Bibliotecología que se articula con la Licenciatura en la misma materia.

En la facultad de Agronomía de la UBA se ofrecen varias carreras cortas: como las tecnicaturas en Floricultura, en Jardinería, en Turismo Rural o en Producción Vegetal Orgánica. Cada una de ellas tiene una duración estimada de dos años.

Otra de las carreras cortas que se pueden cursar en la Facultad de Agronomía de la UBA es la de Martillero y Corredor Público Rural, que se estima que puede culminarse en dos años y medio de cursada.

En la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales lo que abundan son las carreras extensas, de más de cinco años o seis de cursada. Sin embargo, también hay carreras cortas, como la de Ingeniería en Alimentos, que se cursa en esa casa de estudios o en la de Ingeniería en dos años y medio.

Asimismo, las carreras largas de esta Facultad pueden ofrecer títulos intermedios que se consiguen en cuatro años, como el de Analista Universitario de Computación o el de Asistente de Investigación en Física.

Algo similar ocurre en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, que en su carrera de Relaciones del Trabajo propone a quienes cursan los tres primeros años el título intermedio de Analista en Relaciones del Trabajo.

Una de las carreras cortas que se ofrecen en la UBA es la de Técnico en Bioterios, que se puede cursar en tres años y medio en la Facultad de Ciencias Veterinarias y también en la de Farmacia y Bioquímica.

En esta última se ofrecen otras dos carreras cortas más: la Tecnicatura Universitaria en Óptica y Contactología y la Tecnicatura Universitaria en Medicina Nuclear, de más de tres años de duración cada una.

La Facultad de Derecho de la UBA también ofrece carreras cortas

Para los que se inclinan por el Derecho la UBA ofrece varias carreras cortas como la de Bachiller Universitario en Derecho, que se obtiene al finalizar el Ciclo Profesional Común (CPC) y sirve para ingresar a posiciones laborales en Despacho de Aduana, Intermediación Inmobiliaria, Administración de Bienes, Gestiones Administrativas, entre otras profesiones.

Y quienes además cursen con éxito las materias de Derecho de Familia y Sucesiones, Sociedades Civiles y Comerciales y dos cursos cuatrimestrales en el Departamento de Derecho Procesal y Práctica Profesional, también acceden al título intermedio de Procurador.

Por último, otra de las carreras cortas que ofrece la UBA es la de Calígrafo Público, con una duración estimada de tres años.

Por último, para quienes deseen dedicarse a profesiones vinculadas con la salud, algo que con la pandemia de Covid-19 no solo se volvió mucho más popular entre los estudiantes sino que también ofrece una amplia salida laboral, hay varias opciones de carreras cortas que pueden considerarse dentro de la UBA.

En la Facultad de Odontología la carrera de Asistente Dental se completa en dos años de cursada.

Y en la de Medicina abundan carreras cortas a las que pueden dedicarse los interesados en dedicarse a la salud. Por ejemplo, la carrera de Podólogo Universitario se cursa en tres años.Hay otras carreras cortas de dos años de duración que se ofrecen en esta misma casa de altos estudios, como la licenciatura en Producción de Bioimágenes o el título intermedio de Enfermero Universitario.

Luego también funcionan como carreras cortas en el cuidado de la salud los títulos intermedios que dan algunas de las licenciaturas de la Facultad de Medicina. Por ejemplo, el de Técnico Radiólogo, el de Técnico Universitario en Anestesia, la Tecnicatura Universitaria en Cosmetología Facial y Corporal, la Tecnicatura Universitaria en Hemoterapia e Inmunohematología, la Tecnicatura Universitaria en Instrumentación Quirúrgica y la de Prácticas Cardiológicas. Cada una de ellas se completa en tres años de cursada.

Carreras cortas estratégicas

Las carreras vinculadas a producción de alimentos y ciencias agrarias son estratégicas en la Argentina

Si estás decidiendo qué estudiar, además de tu vocación, tus capacidades y la demanda laboral de las carreras que te interesan tenés que saber también que hay en la Argentina carreras consideradas estratégicas para el desarrollo del país.

Si bien no son la mayoría, hay también carreras cortas consideras estratégicas de acuerdo a esta normativa. Enfermería, Higiene y Seguridad en el trabajo, Seguridad Vial, o carreras vinculadas a la producción de alimentos y las ciencias agrarias son algunas de las opciones.

Las carreras estratégicas son las que se consideran clave para el desarrollo y evolución de ciertos sectores económicos con valor agregado y alto potencial en la Argentina. También suelen tener menor cantidad de graduados y profesionales con experiencia y por eso hay frecuentemente disponibilidad de becas y asistencias para quienes quieren dedicarse a estas áreas de estudio.

Las carreras universitarias estratégicas suelen tener también amplia salida laboral, pero no abundan en los rankings de las opciones en las que más alumnos se inscriben. Por el contrario, al ser consideradas "difíciles" o al no despertar el mismo número de vocaciones que las carreras universitarias tradicionales (Abogacía, Medicina, Psicología, etc.) necesitan de un mayor impulso de parte de las autoridades.

Para cambiar esto, el Senado de la Nación también dio en 2020 media sanción a un proyecto de Ley para fomentar el estudio de carreras universitarias estratégicas y para que el listado de carreras universitarias estratégicas sea renovado cada dos años y se mantenga actualizado de acuerdo a las necesidades del país y su disponibilidad de talentos.