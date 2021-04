Frases de Monsters Inc: las mejores para aprender y motivarte

Sus films fueron parte de tu infancia y tu adolescencia, y dejaron inscriptas en tu memoria frases de Monsters Inc que te acompañan hasta el día de hoy

Sin duda las películas de dibujos animados son memorables por muchos motivos. Pero además de momentos y emociones, estas dejaron grabadas en nuestra memoria numerosas frases de Monsters Inc. que conviene recordar.

La saga la protagonizan dos monstruos, Mike Wazowski y James "Sulley" Sullivan, quienes se encuentran en un brete cuando una niña humana cruza al universo de los monstruos.

Los personajes principales -Mike Wazowski, James P. Sullivan y Boo- son ya como parte de nuestra familia y los recordamos tanto por sus aventuras como por sus inolvidables frases de Monsters Inc que nos marcaron para toda la vida.

Aunque también es cierto que todos los personajes de la saga animada de Pixar Animation Studios y Walt Disney Pictures aportaron frases de Monsters Inc. que pasarán a la historia del cine.

Como ocurre con la literatura, es mucho lo que podemos aprender de las películas para chicos o de dibujos animados. Las frases de Monsters Inc. nos recuerdan que la risa y el cariño son mucho más poderosas que el miedo y por eso son fuente de lecciones interminables.

A continuación, te ofrecemos una colección completa de las mejores frases de Monsters Inc. para que te inspires y apendas valiosas moralejas.

Frases de Monsters Inc. ¿De qué trata la película?

Frases de Monsters Inc: te recordamos de qué trata esta tierna película sobre la amistad

Monsters Inc. es la primera de las dos películas que se desarrollan en este universo animado creado por Disney y Pixar y, junto con Toy Story, es de las franquicias más exitosas de esa dupla. Por eso es que encontramos tantas frases de Monsters Inc memorables en cada una de esas entregas.

Esa primera película se estrenó en el 2001 y cuenta una historia de amistad y crecimiento que tiene lugar en un mundo habitado por todo tipo de monstruos. Éstos no tienen contacto con los humanos excepto en la empresa de energía, Monsters Inc., en donde los más terroríficos se ganan la vida asustando niños humanos por las noches para conseguir energía a partir de sus gritos y almacenarla.

Sin embargo, esta es una tarea cada vez más difícil ya que los propios niños ya no se asustan tanto como antes. Además, cualquier objeto que haya mantenido contacto con un niño es potencialmente tóxico para los monstruos, o al menos eso creen los protagonistas.

A través de una puerta que da al cuarto de cada niño, los monstruos realizan este trabajo hasta que el mejor de los asustadores, James P. Sullivan, quien hace equipo con Mike Wazoowsky, su mejor amigo, ingresan al cuarto de Boo, una niña humana muy pequeña que apenas puede hablar algunas palabras.

Boo ni se asusta ni se amedrenta de los monstruos y logra ingresar a su mundo. La aventura comienza cuando los dos amigos deciden buscar de nuevo la puerta que corresponde a su cuarto para devolverla a su hogar, mientras intentan que pase desapercibida.

En esa misma planta de energía, el malévolo dueño junto con otro de los asustadores "estrella", llamado Randall Boggs, traman una revolucionaria maniobra que planea cambiarlo todo en el mundo de los monstruos. En este camino, los descubrirán Mike y Sully mientras intentan devolver a Boo a su casa.

Frases de Monsters Inc. sobre los niños

Frases de Monsters Inc: ¿por qué los niños le enseñan sobre el miedo y el coraje a los monstruos?

En la trama de la primera película, los monstruos de la compañía Monsters Incorporated recolectan la energía mediante los gritos de miedo de los chicos. No obstante, esos trabajadores deben cuidarse mucho de los más pequeños ya que están considerados peligrosos, por lo que se debe evitar todo contacto y también su ingreso al mundo de los monstruos.

Cuando James P. Sullivan (Sulley) deja ingresar por error a Boo, todo este mundo utópico se pone a prueba.

Así es que en la película podemos encontrar todas estas frases de Monsters Inc sobre los niños:

¡Deja entrar a los niños! No hay nada más tóxico o dañino que un mortal niño. Te aniquilaría al tocarlo.

La ciudad necesita que traigan esos gritos de niño. De sus gritos la energía se produce.

Un niño flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser.

Cuidadosamente seleccionamos el monstruo ideal de cada niño, para producir un gran grito. Retirarlo y crear energía limpia y confiable. Cada vez que usted enciende algo, Monsters Incorporated está ahí. Conocemos el reto.

Frases de Monsters Inc. sobre el miedo y el valor

Los personajes principales de la película son fuente inagotable de frases de Monsters Inc.

Como dijimos, la película nos invita a no temer a lo desconocido y a aceptar lo diferente, incluso si se trata de un monstruo verde con un solo ojo gigante.

La más valiente de la saga es paradójicamente Boo, que termina de enseñarle a los grandes protagonistas de la saga animada el valor fundamental de la risa para vencer el miedo. Y lo hace hablando muy pocas palabras (como "gatito" o "Mike Wazowsky") que se transformaron en célebres frases de Monsters Inc.

La niña sin miedo, sin embargo, no teme tampoco meterse en problemas e involucrar a los dos protagonistas de la película, así como a los demás personajes que pasan sus días en la planta de energía del mundo de los monstruos.

Por eso resumimos todas las grandes lecciones sobre el miedo y el coraje que dejan las frases de Monsters Inc:

El margen de inocencia se agota. Los humanos ahora son más difíciles de asustar. Aquí creamos un brillante mañana, hoy. Somos M. I. sustos que dan gusto.

No me gusta que las cosas se muevan cuando se mueven hacia mí.

La vida es diferente, asustar ya no basta.

¿Qué fue eso? Ni idea pero sería estupendo que no volviera a hacerlo.

Sólo un comediante con perfecto ritmo produce mucha energía en un sólo show.

Ajá. ¿Y que la risa sea diez veces más fuerte que los gritos no tiene nada que ver?

Los sustos no se estudian, se hacen y ya está.

También vale la pena aclarar que en la segunda entrega de esta saga animada, Monsters University, hay otras lecciones sobre el miedo que podemos aprender siguiendo las aventuras de los dos personajes principales mientras están buscando aprender a convertirse en "asustadores".

Uno de los personajes le dice a Mike "cuando pierdes nadie se acuerda de ti", y él responde "puede ser, pero cuando pierdes nadie te deja olvidarlo".

Y cuando Mike se siente mal por no poder ser un "asustador", Sully lo consuela diciéndole: "No asustas a nadie, pero no tienes miedo".

Frases de Monsters Inc sobre la amistad

Mike, Sulley y las mejores frases de Monsters Inc. sobre la amistad

Como casi todas las películas de Pixar, tiene detrás una gran historia de amistad. El equipo formado por Sully y Mike es sublime, ambos se complementan y siempre está el uno para el otro. Son completamente diferentes pero no viven uno sin el otro.

Incluso cuando Disney decidió hacer una segunda entrega de esta historia, prefirió decantarse por una precuela en lugar de una secuela, donde aprendemos cómo nació la amistad en esta pareja inseparable que se conoció en la universidad de los asustadores.

La amistad entre Boo, Sulley y Mike nos entrega en esta primera película de la saga varias frases de Monsters Inc. sobre esta importante temática que todos los niños deben aprender.

Valora a tus amigos y no juzgues a los otros sin conocer su historia

Tu y yo somos un equipo y no hay nada más importante que nuestra amistad

Aunque claro que si lo que te gustan son las películas de Pixar y la temática de la amistad, más que las frases de Monsters Inc, quizás te interese explorar qué puede ofrecer sobre este universo Toy Story, otra de las grandes historias de amistad de este estudio.

Frases de Monsters Inc. cariñosas

La tierna despedida de Boo, Mike y Sulley contiene algunas de las frases de Monsters Inc. más cariñosas

En las películas de Pixar hay siempre un gran volumen de cariño y amor entre los personajes. Estas son las frases de Monsters Inc. que te van a llenar de ternura:

Sulley, no debes nombrarla, si la nombras te encariñas con ella.

¡Gatito!

Gatito tiene que irse

¡Mike Wazowski!

Anda, a crecer Boo.

"Soy tan romántico que a veces pienso que debería casarme conmigo mismo"

que a veces pienso que debería casarme conmigo mismo" Tengo una flor, que es para ti, con mucho amor.

Estaba pensando en la primera vez que te eché el ojo.

Tú puedes Cuchurrumin.

En resumen, hay muchas moralejas y lecciones importantes que podemos aprender de las frases de Monsters Inc. más memorables. Es común tomar aquellos puntos más destacados para poder incorporar conocimiento de las películas que más nos gustan.

Frases de Monsters Inc. y curiosidades que no sabías

Frases de Monsters Inc: curiosidades de la película animada que seguramente no sabías

Probablemente hayas visto más de una vez esta película y tengas en mente las frases de Monsters Inc. más relevantes. Pero te contamos también algunas curiosidades del film de Disney que probablemente no sabías o no notaste.

Estos son los datos que el "fandom" de Disney considera más sobresalientes:

Después de "las tomas falsas" de la película, se muestran escenas del musical "Ponlo donde estaba o te vas a enterar" que Mike había inventado para evitar sospechas.

que Mike había inventado para evitar sospechas. A lo último de los créditos aparece en inglés la frase de Monsters Inc: "Ningún monstruo fue usado para hacer esta película" .

. Esta es la única serie de la película de Pixar que no cuenta con ninguna muerte permanente, como ocurre con Toy Story.

Hay por lo menos 100 monstruos de diferentes "razas" que se ven en la película

que se ven en la película Es la única película de Pixar con una precuela, en vez de secuela

También podés volver a ver las dos películas que integran esta saga animada de Disney y Pixar para encontrar vos mismo las frases de Monsters Inc. que más te gustan o te llegan al corazon.

Frases de Monsters Inc. en la última película de Disney

En la nueva plataforma de streaming, Disney+, hay películas exclusivas con guiños a frases de Monsters Inc

Disney lanzó a fines del 2020 su prestigiosa plataforma de streaming de contenido, Disney+,y ya está produciendo films y series para esa iniciativa exclusivamente.

Uno de los últimos estrenos es "Soul", otro film animado con el sello Pixar que cuenta la historia de Joe Gardner, un músico de jazz de mediana edad y entusiasta que lucha en el competitivo panorama de conciertos de la ciudad de Nueva York y que enseña a la banda de la escuela secundaria a pagar las cuentas. Cuando finalmente obtiene su gran oportunidad, toma un desvío inesperado a través del "gran más allá", o más bien, "el gran antes", después de caer por una alcantarilla descubierta

Esa película está llena de datos curiosos que representan "guiños" a otros films de Pixar, incluyendo a frases de Monsters Inc. de las más recordadas.

Por ejemplo, la cifra "23-19" es una de las frases de Monsters Inc más frecuentes en esa cinta porque la pronucian los monstruos asustadores de la fábrica de energía cuando descubren una "violación de material peligroso"; es decir, algo que pertenece al mundo de los humanos que ha cruzado por la puerta del cuarto de un niño hacia el plano de los monstruos.

En "Soul", el número "2319" hace una aparición en el subterráneo que Joe y 22 toman mientras escuchan al músico callejero cantando con todo su corazón, inspirando a 22 a otorgarle el honor de su bagel a medio comer.

Asimismo, en una escena ambientada en la casa de 22 hay una pared cubierta con etiquetas de identificación. Si bien todos los nombres que figuran en la pared son famosos, hay tres que los fanáticos de Disney y Pixar pueden reconocer: Joe Grant, Joe Ranft y Jack Kirby. Grant era una leyenda de la animación de Disney que trabajó en "Blancanieves y los siete enanitos" y varias películas de Disney siguientes, incluida "Monsters Inc."