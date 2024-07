Al hacer viajes al exterior, no siempre podemos contar con que nuestra conexión a Internet estará vigente. Cómo hacen los viajeros frecuentes

Si estás muy acostumbrado o acostumbrada a estar conectado a Internet todo el tiempo en tu vida diaria, te costará no tener acceso a la Red durante tus viajes al extranjero.

Cuesta estar en lugares nuevos, históricos, visitando un museo o viendo un paisaje irrepetible y no poder compartirlo ya sea en redes sociales o con un mensaje a quienes más queremos.

Y si bien en los hoteles suele haber al menos algunos espacios en los que se ofrece WiFi gratis para los huéspedes, en muchos establecimientos aún se cobra la conexión a Internet.

Las siguientes son algunas opciones comprobadas por viajeros frecuentes para tener Internet gratuito durante viajes al exterior.

Cuáles son las opciones para tener internet gratis si vas a viajar al extranjero

Tu plan de roaming

Al hacer viajes al exterior igual necesitamos sentirnos conectados con nuestros familiares y amigos, a veces también al trabajo o recibir novedades y noticias. Pero no podemos simplemente dejar los datos de nuestro plan de Internet activados todo el tiempo para tener el mismo nivel de conectividad a Internet que hay en nuestro lugar de origen.

Más aún, en algunos viajes a destinos poco frecuentes o fuera de las grandes ciudades, puede ser que la empresa de telefonía que tenemos contratada en nuestro hogar tampoco tenga vínculo con los proveedores locales de Internet.

Pero incluso con esos contratiempos merece la pena chequear cuál es la política del plan de telefonía celular que se tiene contratado respecto de los viajes al extranjero. ¿Ofrece servicio de roaming en el exterior? Si es así, ¿hay que informar el viaje y las fechas de regreso?¿Tiene un costo el servicio de roaming, y en ese caso, cuál es?

Para tener conexión a Internet en tus viajes, quizás el roaming de tu compañía telefónica no sea la mejor opción

Todas esas son preguntas que deberá responder tu compañía de telefonía móvil antes de partir, y decirte qué opciones de Internet tendrás en tu destino, si tienen convenio con tal o cual compañía y si ese servicio hay que activarlo o se genera automáticamente la conexión.

Algunos planes de telefonía tienen incluído el servicio de roaming para viajes al extranjero y ofrecen algunos paquetes de datos para usar junto con tu plan, o que se pueden adquirir antes de salir en tu moneda local. No son para usar en todos los países, y por eso es conveniente que antes de hacer alguna transacción, lo consultes con servicio al cliente.

No obstante, los viajeros frecuentes saben que para viajes al extranjero, sobre todo a países distantes, lo más seguro es que el roaming no sea la mejor opción para tener Internet o la más asequible, ya que suelen ser planes muy caros.

Comprar la tarjeta local

Según detalló en una nota en la página sobre viajes Camino Salvaje la influencer de viajes española, Julia Del Olmo, para tener Internet en todo momento durante una estadía en el extranjero, otra opción es comprar una tarjeta de datos en el país de destino, para usarla todo el tiempo que se esté allí y pagar en moneda local.

Al no tener que hacer una conexión Internacional vía Roaming, la tarjeta local o el chip de una compañía local es una opción más económica para acceder a tener datos de Internet en tu teléfono, pero tampoco es gratuita.

"El Sudeste Asiático y Asia Central los recorrí con esta fórmula. Pero para mí tiene un gran inconveniente: la cantidad de tiempo y energía que se pierde en buscar la tarjeta SIM con la que tener internet cuando viajas. Además, que no vas a tener internet nada mas llegar a tu destino", aclaró Julia Del Olmo.

Cambiar el chip o la tarjeta SIM por una comprada en el país de destino puede ser la manera de tener Internet durante los viajes

"Es una opción económica pero que no te garantiza tener siempre señal, hay países donde las compañías telefónicas funcionan por regiones y te encontrarás con que la tarjeta que compraste en la capital no te sirve en otras zonas del país porque no tiene señal. O que creías que comprabas una tarjeta con 10 gigas y lo que tienes son 3", añadió la influencer.

En ese aspecto, recordó que las tarjetas SIM locales que se venden en los aeropuertos no suelen ser ni las mejores ni las más baratas para tener Internet en el país de destino. Por la comodidad que representan llegar a ese lugar e inmediatamente tener conexión a Internet, las personas suelen comprarlas, para darse cuenta luego durante el viaje que es un error.

En este sentido, si se va a usar este método para obtener conexión a Internet durante los viajes, lo ideal es investigar antes de partir cuál será la mejor tarjeta SIM para comprar en cada destino puntual que se visite, y qué ventajas e incovenientes tuvieron con ellas otros viajeros.

Compartir conexión

Según la mencionada experta en viajes española, si se va a trabajar durante los viajes, es posible que necesites conexión a Internet no solo en el teléfono sino también en la computadora.

Aquí la mejor opción es ir al área del hotel en donde hay Internet gratis y trabajar desde allí, o hacerlo desde un café con conectividad o pagar una jornada en algún co-work local, que ofrecerá todos los servicios necesarios.

Caso contrario, necesitarás compartir la conexión de tu teléfono con la computadora. Generalmente, en los celulares más nuevos de las principales marcas, esa es una de las opciones que se despliegan en la barra superior de herramientas del dispositivo.

Es necesario activar la opción que lo convierte en un "router" para que su conexión aparezca como una de las opciones de WiFi que registra el ordenador, o quizás la opción que figure sea directamente "compartir la conexión", en cuyo caso solo deberás buscar en la lista de dispositivos que aparezca en el teléfono cuál es tu computadora y vincularlos.

Compartir la conexión a Internet del celular es la forma de estar conectado para trabajar durante los viajes

MiFi

Es decir, el teléfono mismo y la opción que hayas elegido para tener Internet en ese dispositivo se convierte en el acceso a Internet de tu computadora a cualquier lugar que vayas.

Pero para este problema, Del Olmo recomienda otra opción más: "El MiFi es un tipo de router para colocarle una tarjeta SIM y que sirva como punto de internet. Es como llevar un wifi contigo. Hay muchos tipos pero no son aparatos baratos. Uno de los más conocidos es el Huawei E5576- 320 4G LTE."

Claro que para usar esta opción es necesario buscar la tarjeta igualmente, pero la influencer recomienda tener este dispositivo si se va a trabajar en tránsito o en medios de transporte.

Hay también opciones de routers portátiles que no necesitan SIM card, y se conectan a la computadora por medio de un puerto USB. En ese caso es conveniente revisar qué opciones ofrecen para ello las compañías de telefonía en el lugar de destino, antes que adquirir ese servicio en el lugar de origen.

Y en algunos mercados es posible alquilar incluso un pocket WiFi o Wi-Fi de bolsillo, que como dijimos, no es una opción gratuita ni económica.

Redes públicas

Esta es sin dudas la mejor opción si lo que se busca es tener Internet gratis y el viaje se realiza a un destino urbano en un país donde la tecnología de telecomunicaciones está avanzada. Ese es un dato que el viajero puede averiguar de antemano antes de partir, para saber con qué opciones de redes públicas contará al llegar.

Hay redes públicas de conexión a Internet que pueden funcionar muy bien en espacios públicos como museos o edificios gubernamentales. También es cierto que muchas de las redes públicas no funcionan bien o en ciertos horarios están saturadas.

Las redes públicas de Internet son un recurso para conectarse en los viajes pero no son muy seguras

Además de la disponibilidad y de la velocidad de Internet en esas redes, otra preocupación es la seguridad de esas conexiones a las que cualquiera accede en todo momento.

Pero si se trata de un viaje corto en el cual no se va a necesitar estar conectado todo el tiempo, las redes públicas pueden ser la manera de chequear de vez en cuando las novedades que llegan desde casa, sin realizar operaciones críticas o bancarias.

Otras opciones

Siempre te queda la opción de buscar wifi por donde vayas. "Alojamientos, restaurantes o grandes estaciones pueden proporcionarte wifi, en la mayoría de ocasiones gratis", cuenta Del Olmo.

Para que usar estas opciones sea más sencillo, se pueden descargar e instalar las aplicaciones como Wifi Mapper o WiFi Finder, que indican cuáles son los lugares que ofrecen conexión a Internet en las cercanías de donde te encuentras. Pueden descargarse desde Google Play o Apple Store.

Entonces, con todas estas opciones podrás asegurarte tener conexión a Internet en cualquier situación y lugar que visites durante tus viajes.