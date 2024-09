Representantes de los principales canales de streaming nacionales se reunieron con autoridades de la Universidad de Buenos Aires para conocer el proyecto que la UBA desarrolló junto a la startup "En Directo Stream" y que ofrecerá una herramienta de medición con respaldo científico y auditable para esta nueva industria.

En el Salón del Consejo Superior, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, se reunió con representantes de distintas plataformas de streaming con el objetivo de presentar el convenio que firmó la UBA y En Directo Stream (Startup Argentina) para desarrollar el "IMS" (Índice de Métricas de Streaming), el primero en su tipo del mundo (en foto).

Primer índice de streaming en Argentina

Yacobitti dio la bienvenida a los presentes destacando que "ustedes son los representantes de casi todos los canales de la nueva industria de la comunicación que es el streaming nacional y nos complace estar abriendo un camino para que esta nueva industria trabaje de conjunto para poder hacerse valer cada vez más".

"La UBA es garantía de diversidad de voces y, en este momento, donde existe una diversificación en cuanto a la comunicación en nuevos soportes, nos parece importante trabajar con ustedes para generar una herramienta de medición que tenga un respaldo científico y auditable", agregó Yacobitti.

De la reunión participaron representantes de los principales canales de streaming del país como Olga, Blender, Gelatina, Bondi, Cenital, Carajo, Mate, entre otros, quienes agradecieron la invitación y destacaron la importancia del impacto que tendrá el IMS en el desarrollo de la industria del streaming en Argentina.

Los presentes consensuaron continuar el trabajo en conjunto para desarrollar el Índice que podría estar en pleno funcionamiento a fin de este año. También se evaluó la posibilidad que la Auditoría de la Universidad estudie cómo resolver el tema de los "BOTS pagos" que tanto preocupa a los canales, ya que impacta en el aumento desequilibrado de las "vistas en vivo".

Federico Mochi, uno de los cofundadores "En directo stream", destacó que la participación de la UBA que otorga al Índice "un nivel de mayor certeza y distinción al proyecto, creando un producto que garantice rigurosidad en los datos, ya que creemos que el streaming no se puede medir con la misma metodología que se utiliza con los medios tradicionales".

Acerca del Índice de Streaming IMS

El proyecto surge de una asociación estratégica entre los equipos técnicos de la Universidad de Buenos Aires y la Startup En Directo Stream. En este ámbito, participaron investigadores, profesionales y especialistas de distintas áreas de la UBA contactados a través de la secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad.

El IMS apunta a los canales de streaming, a las centrales de medios y a las marcas que buscan auspiciar en nuevas plataformas al observar que las variables de "views en vivo" y "views totales" (vivo + acumuladas "on demand") no son suficientes para tener una imagen fidedigna del mundo stream y su impacto: es necesario tener en cuenta otras variables que la televisión tradicional no tiene como lo son suscriptores en YouTube, likes, generación de comunidades, tasa de chat, impacto en redes sociales y hasta el impacto en la propia TV tradicional.

Un diferencial de la industria del streaming es la dinámica colaborativa y solidaria entre los distintos canales y streamers, que hoy se están juntando para validar su industria frente a la TV.