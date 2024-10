El 2024 está entrando en su recta final y son pocos los feriados que quedan en el año. Con el comienzo de octubre, surge la pregunta de qué pasará con el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que cae sábado.

Tradicionalmente el 12 de octubre es el único feriado del mes, pero además hay dos importantes días no laborables. ¿Cuáles son las fechas clave del calendario de feriados en octubre?

Cuándo es el fin de semana largo de octubre 2024

En octubre hay muchas fechas especiales pero solo un feriado, que da lugar a un fin de semana XL, el primero de la primavera argentina que se podrá disfrutar con buen clima para una escapada turística.

En este sentido, el Gobierno nacional decidió colocar un feriado puente el viernes 11, quedando configurado un fin de semana largo de tres días consecutivos (viernes 11, sábado 12 y domingo 13).

Tal como figura en el sitio web del ministerio del Interior, el viernes 11 de octubre es feriado puente y la jornada tiene el carácter de día no laborable. Se trata del último día de este tipo, puesto que el Gobierno tiene la potestad de determinar tres feriados puente a lo largo del año.

Así ese viernes da lugar a un fin de semana largo de tres días para todos los trabajadores, ya que se combina con el Día del Respeto a la Diversidad Cultural que en 2024 es el sábado 12 de octubre.

Todos los feriados y días no laborables de 2024

Luego de que pasen los feriados de octubre, quedarán solo tres más en noviembre y diciembre de 2024. El primero será el lunes 18 de noviembre, fecha a la cual se trasladará el feriado del Día de la Soberanía Nacional, que en realidad es el 20 de ese mes.

Por último, en diciembre los feriados serán el domingo 8, por el Día de la Inmaculada Concepción de María, y el 25 por la Navidad, ambas celebraciones de la liturgia cristiana.

El siguiente feriado llegará pronto después de eso, el día 1 de enero por el inicio del 2025.

¿Cómo se pagan los feriados de octubre?

La Ley de Contrato de Trabajo en la República Argentina (N° 20.744) determina que "en los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical."

"En dichos días los trabajadores que no gozaren de la remuneración respectiva, percibirán el salario correspondiente a los mismos días, aún cuando coincidan con domingo; y en caso de que trabajen en tales días, cobrarán el doble", afirma.

Esto quiere decir que en los días feriado, como el sábado 12 de octubre de este año, cobrarán doble jornada en caso de trabajar los empleados en relación de dependencia que regularmente prestan tareas en ese día. Si su empleador determina que se debe concurrir a trabajar, cobran por ello el 100% más que una jornada regular.

Ahora bien, en materia de cómo deben pagarse, los feriados por fines turísticos deben abonarse de la misma manera que los feriados tradicionales. Entonces, quienes estén en relación de dependencia y el día 11 de octubre concurran a trabajar, también cobrarán el doble por ese día.

En resumen, el pago de doble jornada este año cuenta para quienes trabajen tanto el viernes 11 como el sábado 12 de octubre.

Qué se festeja el feriado del 12 de octubre

Hasta 2010 esta fecha era conocida como "Día de la Raza", y recordaba el desembarco de los españoles liderados por Cristóbal Colón en lo que luego fueron conocidas como tierras americanas.

Ese año se cambió su denominación por la del "Día del Respeto a la Diversidad Cultural", dotándolo de un significado acorde al valor que asigna nuestra Constitución Nacional y diversos tratados y declaraciones de derechos humanos a la diversidad étnica y cultural de todos los pueblos.

Este cambio de paradigma implicó dejar atrás la conmemoración de "la conquista" de América para dar paso al análisis y a la valoración de la inmensa variedad de culturas que han aportado y aportan a la construcción de nuestra identidad.

Asimismo, en el calendario oficial de la Nación esa fecha figura como un feriado nacional trasladable, si bien este año se consideró conservarlo en su fecha original.

Cuáles son los días no laborables de octubre

Si bien no son lo mismo que un feriado, en octubre hay otras tres fechas muy importantes en el calendario que son días no laborables.

Se trata del viernes 3 y sábado 4 de octubre, que son el Año Nuevo judío. Asimismo, se suma el sábado 12 de octubre como Día del Perdón, para la misma comunidad religiosa.

Según consta en el calendario del Ministerio del Interior de la Nación, las festividades del mes son:

Rosh Hashaná, desde el miércoles 2/10/2024 al atardecer hasta el viernes 4/10/2024 al atardecer

desde el miércoles 2/10/2024 al atardecer hasta el viernes 4/10/2024 al atardecer Iom Kipur, desde el sábado 11/10/2024 al atardecer hasta el domingo 12/10/2024 al atardecer

Son festividades que se marcan con un día no laborable en el calendario oficial, pero sólo para habitantes que profesen la Religión Judía en el territorio nacional.

Los días no laborables no son iguales a los feriados. Son fechas conmemorativas en las que se trabaja o no según lo resuelva el empleador. Si en dichos días se trabaja, el trabajador tendrá derecho a su retribución simple, de lo contrario, el empleador abonará el salario como si fuera un feriado nacional obligatorio (artículo 167 de la LCT), es decir el salario simple a pesar de no cumplir tareas.

En cuanto al cálculo de la retribución, se debe utilizar como base el sistema de cálculo del régimen de vacaciones, salvo que el trabajador preste servicios a destajo o percibe remuneraciones, en cuyo caso se le liquidará conforme al promedio de los últimos 6 días de trabajo anteriores al feriado, o al menor número de días trabajados (artículo 169 de la LCT).

Más allá de los días no laborables, en octubre los argentinos disfrutarán de dos feriados, uno puente y otro por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que generan un fin de semana largo de tres días para aprovechar y descansar.