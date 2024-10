La frase "trabaja de algo que amas y no trabajarás un día en tu vida" parece ser una promoción no válida para las jóvenes generaciones, que en el 72% de los casos se insertan laboralmente en áreas que no les interesan, pero lo hacen sobre todo debido a "necesidades económicas urgentes". Es especialmente preocupante en un país en el cual el desempleo joven triplica el nivel del mercado general.

Asimismo, 9 de cada 10 jóvenes en Argentina experimenta dificultades para encontrar trabajo, y el 70% señaló que "la falta de experiencia es el principal obstáculo para encontrar empleo formal." Por eso también, el 23% de quienes aceptan un trabajo que no les interesa, lo hacen porque no tienen trayectoria laboral que les permitan acceder a los empleados que desean.

Los datos surgen de un relevamiento titulado "Talento Joven y Empresas: Oportunidades y Desafíos", realizado en conjunto este año por Manpowergroup y Junior Achievement Americas, al cual tuvo acceso iProfesional.

El mismo recabó las opiniones de 13.362 jóvenes de entre 18 y 29 años, y 590 empresas en 14 países de la región, con el objetivo de entender cuáles son las dificultades para la inserción laboral y el acceso al primer empleo en la región.

Dificultades para conseguir el primer empleo

El 72% de los jóvenes en Argentina señalaron que la falta de experiencia es el principal obstáculo para encontrar empleo formal. En segundo lugar mencionaron la incompatibilidad de los horarios laborales (48%) y por último la escasez de oportunidades en áreas de interés (43%).

"La dificultad que manifiestan los jóvenes para insertarse en el mercado de trabajo es realmente alarmante. Por eso, desde Junior Achievement creamos experiencias educativas de aprendizaje activo que les permiten desarrollar competencias clave a edades tempranas", señaló Bernardo Brugnoli, director ejecutivo de Junior Achievement en Argentina.

Dificultades de los jóvenes para insertarse laboralmente

En este contexto, para elegir un trabajo, los jóvenes se enfocan en un salario competitivo (28%) y en el crecimiento profesional (15%). En tanto que las empresas interesadas en fidelizar a este grupo de la fuerza laboral, priorizan el ofrecer trabajo formal (13%) y oportunidades de crecimiento profesional (12%).

Respecto a las áreas que si les interesan a los jóvenes, según el mencionado reporte son las siguientes:

ventas y atención al cliente (43%),

Marketing y Publicidad (18%)

Tecnologías de la Información (18%).

A su vez, las organizaciones de Argentina señalaron que las áreas con más vacantes son: ventas y atención al cliente (14%), finanzas y bienes raíces (13%) e ingeniería (11%).

Empleo joven:¿cómo buscan trabajo?

Según estimaciones de UNICEF en base a datos de EPH-INDEC del primer trimestre 2024, la tasa de desempleo de los jóvenes de 18 a 24 años es casi tres veces más elevada (20,1%) que la de la población total (7,7%).

Esto afecta aún más a los jóvenes que provienen de hogares de menores ingresos y, el género, es otro factor de vulnerabilidad: en el caso de las mujeres de esta franja etaria es más elevada (21,7%). Además, entre los jóvenes que tienen trabajo asalariado, la informalidad alcanza el 57%, más de 20 puntos por encima del promedio general (36%).

De acuerdo a Manpowergroup y Junior Achievement Americas, no es que los jóvenes talentos no estén buscando trabajo por los canales adecuados. Las principales herramientas que usan para ello son:

redes sociales (90%);

a través de familiares y amigos (69%),

directamente en sitios web de empresas (51%).

Coincidentalmente, los principales medios de promoción que utilizan las empresas para dar a conocer sus vacantes son también las redes sociales (21%), seguidas de los contactos referidos (19%) y las bolsas de trabajo universitarias (13%).

Por su parte, las empresas de Argentina señalaron como las principales dificultades de contratación de jóvenes su falta de experiencia y de habilidades humanas (ambas con 20%) y expectativas salariales y beneficios superiores a los ofrecidos (18%).

Compromiso y rotación

Se han escrito ríos de tinta sobre la supuesta falta de compromiso de los jóvenes con las empresas, su poca tolerancia a la frustración y expectativas desmedidas respecto del trabajo. Lo que está detrás es un cambio profundo en la idea del éxito que los jóvenes ya expresan, vinculada a su bienestar y al disfrute, y que las compañías estarían teniendo problemas en adoptar.

En ese marco, el estudio arrojó que el 61% de las organizaciones encuestadas encuentran una dificultad mayor en la retención del talento joven que en la atracción. Esa situación de la región, sin embargo, no sería reflejo de lo que pasa a nivel local.

El 47% de las empresas en Argentina, reportan que el nivel de rotación laboral entre los jóvenes es bajo (menor al 10%). Solo el 14% de las firmas denuncian tener un nivel de rotación mayor al 50% entre los jóvenes, en tanto que el 39% restante se ubica en la intersección entre esos dos valores.

Los principales motivos de renuncia por parte de los jóvenes entre 18 y 29 años son: salarios insatisfactorios (18%), equilibro de vida laboral y personal (13%) y búsqueda de más experiencia y desarrollo profesional (11%).

"Desde el ámbito empresarial, es esencial que colaboremos para reducir estas brechas, fomentando más capacitación y promoviendo oportunidades que respondan a sus expectativas y aspiraciones", señala Luis Guastini, Director General y Presidente de ManpowerGroup Argentina y Director de Talent Solutions para Latinoamérica.

Con ese objetivo, el reporte sugiere que "las estrategias de reclutamiento deben enfocarse en promover el crecimiento y desarrollo del talento joven", y que conviene a los distintos actores de la problemática del empleo joven "crear rutas de orientación para dirigir a los jóvenes hacia áreas demandadas por las empresas antes de elegir sus carreras."