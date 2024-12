En diciembre los trabajadores registrados tienen que cobrar el medio aguinaldo final de 2024. En la mayoría de los casos, si cuentan con empleadores que respetan las reglas y las mejores prácticas, en este momento ya tendrán su medio salario anual complementario en su bolsillo.

Las leyes laborales en Argentina determinan cuáles son las fechas límite para abonar el aguinaldo en cada caso, el de junio y el de diciembre. No obstante, no todos los empleadores las cumplen.

En la Argentina que sigue con una inflación anual de tres dígitos, hoy por hoy hay sectores, como el del transporte urbano, en los que algunas compañías están pagando solo parte del aguinaldo en fecha o lo hacen en cuotas.

Por eso, a continuación todo lo que los empleados necesitan saber para reclamar por el pago de su medio aguinaldo de diciembre en tiempo y forma

Qué día se paga el aguinaldo de diciembre en 2024

La ley que determina en la Argentina las fechas para el pago de los medio aguinaldos es la número 27.073, que entró en vigencia en enero de 2015. Se estableció para dar mayor previsibilidad a las familias argentinas de que el ingreso con el que cuentan para salir de deudas, pagar las vacaciones, realizar algún gasto importante o solventar las compras para las fiestas de Fin de Año, estará disponible cuando lo necesiten.

La mencionada ley indica modificar el artículo 122 de la Ley de Contrato de Trabajo (N° 20.744) para que se cumpla lo siguiente: "El sueldo anual complementario será abonado en dos (2) cuotas: la primera de ellas con vencimiento el 30 de junio y la segunda con vencimiento el 18 de diciembre de cada año."

Sin embargo, si el pago del aguinaldo no se hizo efectiva a las mencionadas fechas, los empleados no podrán reclamarlo inmediatamente, ya que la ley prevé un período de gracia de cuatro días hábiles a favor de los empleadores que no hayan cumplido con esta obligación. Es decir, el límite de los días 30 de junio y 18 de diciembre es una especie de "luz amarilla" en el semáforo que le indica a las empresas que se acaba el tiempo para concretar el pago.

Por lo tanto, si bien el medio aguinaldo de diciembre tendría que haber llegado ya a las cuentas bancarias de los trabajadores, no hay que desesperar ni es posible aún hacer algún reclamo a las autoridades por el dinero adeudado. Teniendo en cuenta las leyes vigentes, en 2024 el aguinaldo puede como mucho ser pagado el martes 24 de diciembre.

¿Qué pasa si no me pagaron el aguinaldo?

Como mencionamos, al día de la fecha a la empresa aún no le cabe ninguna sanción o multa si no pagó los aguinaldos de sus colaboradores al día 18 de diciembre. Actualmente, está corriendo el período de gracia con el que cuentan muchos empleadores para hacer frente a este cuantioso pago, sobre todo en épocas de bajo consumo y actividad en la Argentina.

En caso de que pase el 24 de diciembre, que es la fecha límite este año para el abono del medio aguinaldo de fin de año y el pago no se haya cumplimentado, los trabajadores tienen varias opciones a su disposición para hacer valer este derecho laboral:

Intimar al empleador para que pague el aguinaldo dentro de los dos días hábiles siguientes.

para que pague el aguinaldo dentro de los dos días hábiles siguientes. Radicar una denuncia en la Secretaría de Trabajo, de forma individual o colectiva.

de forma individual o colectiva. Considerarse despedidos, según el artículo 242 de la ley de contrato de trabajo,y con el derecho a la indemnización del despido sin Justa Causa.

La Justicia interpretará si la demora en el pago del aguinaldo es considerada injuria grave. Y en caso de que así lo considere, la sanción puede ser cuantiosa. Por lo tanto, siempre es mejor que las compañías se vayan asegurando de antemano tener los fondos necesarios para pagar en fecha los aguinaldos al personal.

Pero claro que no todos los trabajadores en la Argentina cobran aguinaldo o tienen garantizados sus derechos laborales. Los que si podrán hacer uso de estas opciones en caso de no haber percibido el último pago del sueldo anual complementario o SAC son los empleados registrados en relación de dependencia en el sistema de seguridad social de la Argentina, que gestiona la Administración Nacional de Seguridad Social o Anses. Esto es válido tanto para quienes se desempeñan en el sector privado como el público.

También pueden cobrar aguinaldo y reclamarlo si no se los pagan los trabajadores cuyo vínculo laboral se rige por regímenes especiales (en lugar de la Ley de Contrato de Trabajo N°20.774) como los trabajadores rurales y el personal de casas particulares. Y claro que jubilados y pensionados también perciben un aguinaldo, que este año la Anses pagó junto con los haberes del mes de diciembre.

Luego hay personas con trabajo registrado que tienen garantizados sus derechos laborales pero no cobran aguinaldo. Son los trabajadores independientes que se desempeñan como monotributistas o autónomos. No hay ninguna regla en la Argentina que asegure el pago de un aguinaldo para ellos. Lo mismo ocurre para quienes prestan servicio bajo un esquema de trabajo informal, no registrado en la Seguridad Social.

En todo caso, dependerán de la buena voluntad de sus empleadores para percibir un pago que se asemeje al aguinaldo. Es algo que deben negociar de manera particular, y en ese caso el monto, la fecha de pago, etc. todo será a discresión del empleador. Y no podrán nunca reclamar a las autoridades de Trabajo por el derecho al aguinaldo. Fuera de estos grupos mencionados, todos los trabajadores tienen derecho a cobrar su aguinaldo, incluso si están en el período de prueba en un nuevo trabajo o si no han prestado servicios todo el año para el actual empleador. No hay excusa para no pagar a ellos este aguinaldo de diciembre 2024.

Con estas indicaciones cualquier empleado en relación de dependencia está en condiciones de saber cuál es su situación y cómo debe hacer valer su derecho laboral de recibir en tiempo y forma el medio aguinaldo de diciembre 2024.