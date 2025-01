A la mayoría de los argentinos no les da culpa ni les cuesta desconectar del trabajo durante sus vacaciones. ¿Por qué no se pidieron los días?

El 47% de los trabajadores en la Argentina no se tomó vacaciones el año pasado, principalmente por no contar con los recursos económicos para realizar un viaje o actividades de ocio o recreación. Asimismo, de los que si se pidieron los días de licencia ordinaria, un 16% lo hizo para quedarse en su casa o departamento.

Los datos son de una encuesta de Bumeran, la plataforma de búsqueda de trabajo y talento de Jobint, titulado Vacaciones 3.0. Del mismo participaron 2.096 personas trabajadoras de Argentina, Chile, Ecuador, Panamá y Perú.

El informe revela que a la mayoría de los argentinos no les da culpa ni les cuesta desconectar del trabajo durante sus vacaciones.

A la vez, denota que las vacaciones son un beneficio determinante para que una persona elija quedarse o irse de un trabajo, y que en la mayoría de los casos las empresas no brindan más días de licencia que las que les requiere la ley.

Vacaciones 2024

Entre el 47% de los que no se tomaron vacaciones en 2024, el 51% señala que la falta de recursos económicos fue la principal razón. Otro 25% lo atribuye a un cambio de empleo; el 9% decidió priorizar otras metas personales o profesionales; el 7% no encontró un período conveniente en su agenda; 5% no pudo planificar el viaje con suficiente antelación y un 4% tuvo una complicación familiar o de salud que le impidió pedir las vacaciones.

Del 53% de los que si se tomaron la licencia, el 27% eligió pasarla en la Costa Atlántica argentina, en tanto que un 16% de ellos se quedó en su casa o departamento. El 12% viajó a la Patagonia, el 9% a Brasil y el resto a otros destinos.

Bumeran: el16% de los que se tomaron vacaciones, lo pasaron en su casa o departamento

Vale la pena aclarar que entre los encuestados, el 44% tiene por Ley unas dos semanas de vacaciones, el 14% hasta tres y el 19% entre 20 y 30 días. Es decir, no se trató de que los encuestados no contaran con los días suficientes de vacaciones pagas para pedirlas.

Otro dato que surge del estudio de Bumeran es que solo en el 21% de los casos las empresas donde trabajan los participantes brindan una semana extra de vacaciones a la requerida por ley. "Una situación similar se observa en la región: en Ecuador, el 23% lo menciona; en Chile, el 18%; en Panamá, el 16%; y en Perú, el 10%", aclara el reporte de Bumeran.

Vacaciones sin culpa

Solo al 28% le cuesta desconectarse del trabajo durante las vacaciones. Sin embargo, hay un 42% de los talentos encuestados por Bumeran que asegura que no puede desligarse por completo: el 27% revisa ocasionalmente mensajes o correos de trabajo; el 12% sigue gestionando algunas tareas menores; y el 3% continúa trabajando casi al mismo ritmo que en los días laborales.

Entre quienes no logran desconectarse de su trabajo durante las vacaciones, el 32% menciona que le gusta estar informado sobre lo que ocurre en el trabajo; el 26% indica que sus compañeros y/o líderes continúan enviándoles mensajes o pidiendo que les compartan algo urgente; y el 22% lo hace porque temen que se acumulen demasiadas tareas al regresar. Por el contrario, el 58% dice que logra desconectarse por completo del trabajo durante sus vacaciones.

Aún así, el 47% admite seguir revisando el teléfono o correo laboral en su período de descanso, y el 25% dice que le genera ansiedad no hacerlo. Más aún, un 9% afirma que siente culpa al disfrutar de las vacaciones en lugar de estar trabajando.

El descanso como beneficio

Hay un 69% que considera que las vacaciones le sirven para recargar energías completamente, y otro 27% que dice que esa energía se descarga de inmediato al regresar a la rutina laboral.

El 44% dice volver mucho más motivado" de sus vacaciones y el 28% "algo más motivado". Para los demás no hace diferencia (17%) o directamente vuelven menos motivados (10%)

Aun así, un abrumador 94% consideró que la semana extra de vacaciones, por fuera de lo que determinan las leyes laborales en la Argentina, deberían ser para todos los trabajadores. Y el 55% apunta a que esa semana es determinante a la hora de elegir un empleo. Esto denota la importancia de contar con este beneficio para quienes se desempeñan como empleados.

Aún asi, un 30% quisiera tener menos horas y días de trabajo a la semana en lugar de tener vacaciones. Esta tendencia también se refleja en otros países de la región: Perú encabeza la lista con un 46%; seguido por Chile con un 29%; Panamá con un 26%; y Ecuador con un 24%

Pero un 75% no cambiaría las vacaciones por ningún otro beneficio, en caso de tener la posibilidad. De los que elegirían lo contrario, el 35% elegiría el home office o la posibilidad de trabajar desde cualquier lugar del mundo; el 33% se inclinaría por un buen salario, y el 10% optaría por bonos o incentivos económicos adicionales.

¿Cuántos días de vacaciones corresponden por ley?

En la Argentina los días de vacaciones que le corresponden a un trabajador registrado los determina la Ley de Contrato de Trabajo (N°20.744) o en caso de corresponder un régimen más beneficioso, el convenio colectivo de trabajo de su actividad.

En rigor, el empleador tiene la facultar de otorgar las vacaciones dentro del período comprendido entre el 1 de octubre de un año y el 30 de abril del año siguiente. En ese caso, el empleador deberá notificar al trabajador la fecha en la que comienzan sus vacaciones con una antelación no menor de 45 días.

Por ley, se establece la cantidad de días de vacaciones que le corresponde a cada trabajador, de acuerdo a su antigüedad:

14 días corridos de vacaciones cuando tiene menos de 5 años de antigüedad

21 días corridos cuando tiene entre 5 y 10 años de antigüedad

28 días corridos cuando tiene entre 10 y 20 años de antigüedad

35 días corridos cuando trabajó para el mismo empleador más de 20 años

Las vacaciones son una licencia ordinaria paga que debe ser lo suficientemente prolongada para otorgar al beneficiario de un descanso reparador de la rutina laboral. A la vez, la Ley indica que el empleador debe abonar el pago por las mismas antes de su inicio, de manera que el trabajador cuente con los fondos para aprovechar el goce del permiso.