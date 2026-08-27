Algunos gremios obtuvieron en paritarias recomposiciones salariales mediante bonos o sumas no remunerativos. Las condiciones y cláusulas de revisión

La liquidación de sueldos que se percibe durante el mes de septiembre de 2026 llega con actualizaciones salariales diferenciadas según el acuerdo paritario alcanzado por cada representación sindical. Si bien la mayoría de los convenios colectivos acordó pautas cercanas a la inflación mensual, hubo algunas actividades lograron cerrar recomposiciones y bonos que las se ubican al frente de las grillas salariales.

Mayores aumentos salariales para septiembre

Al evaluar los porcentajes de incremento y las asignaciones extraordinarias que impactan en los haberes a pagar en septiembre 2026, los siguientes son los sectores industriales y de servicios que resaltan con las mejores condiciones de liquidación.

Azucareros del Ingenio Ledesma:

El Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL) obtuvo un nuevo incremento para la paritaria 2026/2027 con la empresa Ledesma S.A.A.I., la azucarera más importante del país.

Se convino un 30% de incremento en el salario básico, además de una mejora económica total del 30,26%.Y se pagarán dos bonos extraordinarios de $300.000 junto con los haberes de agosto y diciembre 2026 respectivamente.

De acuerdo con la nueva escala salarial, los ingresos correspondientes a agosto parten de $1.155.000 para la categoría 1 y llegan hasta $1.444.659 para la categoría 8.

Más allá de ello, el acuerdo incluyó una cláusula de revisión de estas condiciones para noviembre próximo.

Trabajadores del Plástico

La Unión Obreros y Empleados del Plástico, UOYEP, dispuso un incremento directo del 7,28% sobre las escalas básicas para los haberes de agosto que se perciben en septiembre. El ajuste forma parte del esquema semestral del 16,83% fijado en la paritaria del sector.

Siderúrgicos

La Unión Obrera Metalúrgica, UOM, alcanzó un acuerdo para la Rama 21 de la Cámara Argentina del Acero que otorga un 6% de aumento no remunerativo para agosto, septiembre y octubre. Adicionalmente, el entendimiento contempla la liquidación de un bono extraordinario de $1.600.000 para personal propio de las plantas y de $1.280.000 para trabajadores contratistas.

Luego, desde noviembre, se aplicará un segundo incremento del 6% no remunerativo y no acumulativo, que tendrá vigencia durante noviembre y diciembre.

El esquema acordado contempla, de esta manera, dos tramos de actualización salarial que alcanzarán el 12% si se consideran ambos períodos. Los porcentajes tendrán carácter no remunerativo durante la vigencia establecida en el acuerdo, y los nuevos básicos comenzarán a regir a partir del 1° de enero de 2027.

Servicios Rápidos

La Federación de Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros acordó para la rama Servicios Rápidos (CCT 329/2000) el siguiente esquema de pagos, calculado sobre los sueldos de julio 2026:

agosto : asignación no remunerativa del 3,94% para todas las categorías

: asignación no remunerativa del 3,94% para todas las categorías septiembre: asignación no remunerativa del 5,7% para todas las categorías

asignación no remunerativa del 5,7% para todas las categorías octubre: asignación no remunerativa del 7,4% para todas las categorías

asignación no remunerativa del 7,4% para todas las categorías noviembre: se consolidan las subas en una nueva escala de salarios básicos

Las asignaciones no remunerativas en el cuatrimestre mencionado pagan aportes y contribuciones, además de computar para el cálculo de vacaciones, horas extra y otros beneficios.

Mineros Jerárquicos

Meses atrás la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN) cerró un incremento salarial del 16,86% para el personal que se desempeña en los yacimientos Veladero y Gualcamayo. Se liquidará en tres tramos acumulativos, de los cuales resta abonar:

5% desde el 1 de agosto más suma de 90 mil pesos

5% desde el 1 de octubre más suma de 80 mil pesos

Aumentos paritarios para septiembre en otros sectores clave

Por fuera de los cinco acuerdos con mayores ajustes, el resto de las actividades laborales mantuvo un esquema de aumentos alineado con las proyecciones de inflación oficial o atado de forma directa al Índice de Precios al Consumidor.

Los ajustes vigentes en otros gremios de gran alcance abarcan las siguientes condiciones:

Empleados de Comercio: la paritaria del CCT 130/75 de la FAECyS acredita un 1,9% en agosto y un 1,9% en septiembre sobre los básicos de junio, más el cobro del 50,0% restante del bono de $50.000,00 no remunerativo.

la paritaria del CCT 130/75 de la FAECyS acredita un 1,9% en agosto y un 1,9% en septiembre sobre los básicos de junio, más el cobro del 50,0% restante del bono de $50.000,00 no remunerativo. Empleadas domésticas : la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares fijó un 1,9% para agosto y un 1,8% para septiembre, agregando en agosto una suma fija no remunerativa de hasta $20.000,00 que se incorpora gradualmente al básico. La Unión de Personal Auxiliar de Casas Particulares, UPACP, ya oficializó las escalas para agosto del corriente, y las trabajadoras que cobran por hora deberían estar recibiendo el nuevo haber. Las mensualizadas percibirán el incremento al cobrar en septiembre el sueldo de agosto.

: la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares fijó un 1,9% para agosto y un 1,8% para septiembre, agregando en agosto una suma fija no remunerativa de hasta $20.000,00 que se incorpora gradualmente al básico. La Unión de Personal Auxiliar de Casas Particulares, UPACP, ya oficializó las escalas para agosto del corriente, y las trabajadoras que cobran por hora deberían estar recibiendo el nuevo haber. Las mensualizadas percibirán el incremento al cobrar en septiembre el sueldo de agosto. Trabajadores Bancarios : el gremio liquidó una actualización del 2,1% basada en el IPC publicado por el INDEC, elevando el salario inicial de la actividad a $2.534.977,22.

: el gremio liquidó una actualización del 2,1% basada en el IPC publicado por el INDEC, elevando el salario inicial de la actividad a $2.534.977,22. Estatales nacionales: la liquidación de la Administración Pública Nacional contempla un ajuste del 1,9% en septiembre y un 1,8% en octubre, acumulando un 6,8% para el tramo final del año. En este caso, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) aceptóla propuesta de incremento del gobierno nacional, mientras que los afiliados a la Unión de Trabajadores Estatales, ATE, rechazaron la iniciativa considerándola insuficiente para recomponer el salario de los trabajadores.

la liquidación de la Administración Pública Nacional contempla un ajuste del 1,9% en septiembre y un 1,8% en octubre, acumulando un 6,8% para el tramo final del año. En este caso, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) aceptóla propuesta de incremento del gobierno nacional, mientras que los afiliados a la Unión de Trabajadores Estatales, ATE, rechazaron la iniciativa considerándola insuficiente para recomponer el salario de los trabajadores. Transporte público: la UTA fijó para los choferes del AMBA un básico de $1.676.990,06 en agosto y $1.707.175,88 desde el 1° de septiembre, adicionando una gratificación extraordinaria de $170.000.

Estos son gremios que negociaron aumentos en paritarias para cobrar en los sueldos de agosto durante septiembre. Su peso relativo en la economía argentina los convierte en sectores clave, más allá de que no estén entre los que lograron mejores incrementos salariales para este período.