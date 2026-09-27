Gremios fuertes como el de camioneros y el de los trabajadores del plástico son algunos de los que pudieron cerrar paritarias en septiembre

Tras el alivio de agosto, cuando la inflación fue menor a los aumentos que varios gremios tenían ya negociados en paritarias para ese mes, algunos de los sindicatos más fuertes lograron cerrar acuerdos salariales para los últimos meses del año y los primeros de 2027.

Ya había algunos gremios que tenían su hoja de ruta negociada para el segundo semestre del año. Fue el caso de los textiles, de los empleados de maestranza, y de los estatales de UPCN, entre otros.

Pero como el intervalo de receso veraniego suele interrumpir las paritarias hasta el fin de las vacaciones, las entidades y las principales cámaras empresarias se anticiparon con esquemas de aumentos salariales que contemplan los meses entre septiembre 2026 y febrero 2027.

Gremios fuertes como el de camioneros y el de los trabajadores del plástico son algunos de los que pudieron cerrar paritarias en septiembre para los sueldos que se pagarán en octubre. Los siguientes son algunos de los principales.

Camioneros firmó una actualización salarial

La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios firmó una actualización salarial para los trabajadores del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 40/89, por una suba total de 9,9% que se distribuirá de manera escalonada entre septiembre de 2026 y febrero de 2027

Los aumentos se complementan con sumas fijas cada uno de esos meses, y un bono de 1,2 millones de pesos.

Septiembre 2026 : aumento del 1,8%

: aumento del 1,8% Octubre 2026 : 1,7%

: 1,7% Noviembre 2026 : 1,7%

: 1,7% Diciembre 2026 : 1,6%

: 1,6% Enero 2027 : 1,6% más el bono de 1,2 millones de pesos

: 1,6% más el bono de 1,2 millones de pesos Febrero 2027: 1,5%

El bono por única vez es ya tradicional y se paga prácticamente todos los años en el sector de transporte. Por eso, se efectiviza en enero 2027.

Trabajadores del Plástico: ajustes de sueldo hasta febrero 2027

La Unión Obreros y Empleados del Plástico (UOYEP) acordó una suba acumulada del 15,39% entre septiembre de 2026 y febrero de 2027, con aumentos salariales todos los meses y sumas extraordinarias que alcanzarán los $120.000 por mes al final del período.

Septiembre 2026 : incremento del 2,2% más una suma no remunerativa de $90.000.

: incremento del 2,2% más una suma no remunerativa de $90.000. Octubre 2026: aumento del 1,8% más suma fija no remunerativa de $90.000.

aumento del 1,8% más suma fija no remunerativa de $90.000. Noviembre 2026 : aumento del 1,7% y suma no remunerativa de $105.000.

: aumento del 1,7% y suma no remunerativa de $105.000. Diciembre 2026 : incremento del 1,6% más suma fija de $110.000

: incremento del 1,6% más suma fija de $110.000 Enero 2027 : aumento del 1,5% más suma no remunerativa de $120.000.

: aumento del 1,5% más suma no remunerativa de $120.000. Febrero 2027: incremento del 5,76%.

La escala salarial completa hasta el año próximo figura ya en la web de UOYEP.

Viajantes de Comercio: así quedó la escala salarial

La Federación Única de Viajantes de la República Argentina (FUVA) y la Asociación Viajantes Vendedores de la Argentina (AVVA) acordaron con las cámaras del sector una actualización mensual de las escalas salariales para el período septiembre 2026 y agosto 2027 inclusive.

Los convencionados por el CCT 308/75, verán alzas tanto en la garantía mínima salarial como en la suma fija de todos los meses. Asimismo, se establecieron pautas para la cobertura de viáticos, aportes a la obra social de la actividad y la reestructuración del seguro de vida y sepelio.

Los pisos salariales de la actividad serán los siguientes:

Septiembre 2026 : $966.189,95.

: $966.189,95. Octubre 2026 : $981.648,98.

: $981.648,98. Noviembre 2026 : $997.355,37.

: $997.355,37. Diciembre 2026 : $1.013.313,05.

: $1.013.313,05. Enero 2027 : $1.029.526,06

: $1.029.526,06 Febrero 2027 : $1.045.998,48.

: $1.045.998,48. Marzo 2027: $1.062.734,46.

A los básicos se le agrega la suma fija mensual, que también aumentará, las comisiones, viáticos y distintos plus. La paritaria incluye una cláusula de revisión en marzo 2027.

Encargados de edificios: ¿cuánto cobran en octubre?

La Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH) y las entidades que representan a los propietarios de unidades funcionales en edificios, cerraron a principio de mes un acuerdo trimestral para el personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo 589/10.

El mismo incluyó aumentos y una suma fija en los sueldos de agosto, que ya se pagaron durante el corriente. Para septiembre se previó una nueva suma no remunerativa de $25.000 pesos.

Asimismo, el acta firmada indicó que "considerando el compromiso asumido en la anterior reunión paritaria (...), la actual situación económica general y el costo de vida, estiman conveniente establecer una modificación salarial para las remuneraciones que se devenguen por el período que va desde septiembre de 2026 a febrero de 2027 inclusive." Es decir, se establecieron nuevas escalas salariales hasta el primer bimestre del año que viene.

Las partes se comprometieron a volver a reunirse durante diciembre de 2026 para analizar la evolución de las variables económicas y definir una eventual recomposición salarial para los meses siguientes.

Los anteriores son solo algunos de los ejemplos de paritarias que habiendo cerrado en septiembre del corriente, establecen los esquemas de aumentos salariales a seguir en distintas actividades importantes de la economía hasta febrero del año que viene o incluso más allá. Este tipo de acuerdos, que contemplen las alzas en los meses de verano se volverán más frecuentes a medida que se acerque fin de año, y establecen el punto de partida para los salarios convencionados del año próximo. Se podrán sumar, cerca de diciembre, acuerdos paritarios que agreguen también bonos de Fin de Año, destinados a asistir a las familias trabajadoras en las compras destinadas a pasar las fiestas.