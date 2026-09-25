Aumento salarial para capataces de la construcción: de cuánto fue y cómo se aplica

UECARA y las cámaras acordaron una suba de casi el 6% para septiembre-noviembre. El 20 de octubre retomarán las negociaciones para una nuevo incremento

l consejo directivo de la Unión Empleados de la Construcción y Afines de la República Argentina (UECARA) informó que llegó a un acuerdo con las cámaras empresariales de la actividad, que beneficia a los trabajadores y trabajadoras (maestranza, administrativos, técnicos y capataces) bajo el convenio colectivo 660/13 e impacta en los ingresos de los meses de septiembre, octubre y noviembre.

El acuerdo llegó después de las reuniones con los representantes de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC), con una mejora de aproximadamente el 6% para el trimestre, en el marco de la paritaria que comenzó en abril y terminará en marzo del año próximo.

Cómo se aplicarán los aumentos mes a mes

La organización gremial que conduce Juan Carlos Sacadura y los paritarios de CAMARCO y FAEC pactaron que el incremento se fraccione de la siguiente manera:

Septiembre: 1,9% sobre los básicos vigentes al 31 de agosto

Octubre: 1,8% sobre los básicos vigentes al 30 de septiembre

Noviembre: 1,7% sobre los básicos vigentes al 31 de octubre

Si bien la suma de estos porcentajes da 5,4%, al ser "acumulativos" provocan un efecto de "arrastre" que, al finalizar el acuerdo, llega casi al 6%.

Asimismo, en el acta acuerdo, las partes dejaron expresamente establecido que volverán a reunirse el 20 de octubre para analizar la situación laboral y económica de la actividad y proyectar un nuevo aumento salarial.

Según trascendió, en esta oportunidad podría fijarse una mejora que vaya de diciembre a marzo, cuando finaliza la paritaria, con una cláusula de revisión en febrero. Como ya es una costumbre, el sindicato y las cámaras empresariales mantendrán la Comisión Especial para seguir la evolución de las variables económicas y del sector de la construcción.

Reclaman la inmediata homologación del acuerdo

En cuanto a la "Cláusula de absorción", ratificaron que los nuevos valores podrán absorber o compensar, hasta su concurrencia, incrementos otorgados voluntariamente por los empleadores desde agosto de este año a cuenta de futuros aumentos, aclarando que esa absorción no podrá provocar una disminución del nivel total de ingresos que hubiera percibido el trabajador por una prestación equivalente.

El acuerdo fue girado a la Secretaría de Trabajo que encabeza Julio Cordero, dependiente del Ministerio de Capital Humano, para su homologación, imprescindible para que todas las empresas de la actividad cumplan con el pago de las subas salariales en tiempo y forma.

El acuerdo incluye tres incrementos porcentuales acumulativos, sumas fijas no remunerativas por grupo y mantendrá vigencia hasta el 31 de agosto, con una reunión de revisión prevista para el 20 de julio, donde el sindicato y las patronales analizarán la marcha de la inflación y, en caso de considerarlo necesario, aplicar una nueva mejora en los ingresos.

Preocupación por la actividad: básicos según la categoría

Desde la organización gremial se mostraron satisfechos por la mejora salarial, aunque al igual que dejaron trascender desde la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), continúa la preocupación por la caída de la actividad "que está en línea con un proceso de desindustrialización que implementó el gobierno a través de su plan económico", revelaron.

El convenio colectivo de la actividad se divide en cinco zonas geográficas con salarios básicos y adicionales diferenciados. Para las zonas Norpatagónica, Patagonia Sur y Patagonia Austral, los haberes básicos se incrementan con un adicional por zona desfavorable, que puede ser un porcentaje o hasta el 100% del básico en el caso de Tierra del Fuego. Esto impacta tanto en el sueldo básico como en la suma no remunerativa.

Con los porcentajes aplicados, los salarios de la categoría más baja serán de aproximadamente $1.100.000 mientras que la categoría más alta rondará $1.400.000, esto es sin contar adicionales como presentismo y antigüedad, entre otros ítems.