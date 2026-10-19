Estatales bonaerenses podrían tener hasta 15 días pagos para cuidar a personas mayores

El proyecto propone 15 días de licencia paga para estatales bonaerenses que cuiden adultos mayores, con permisos especiales y cambios de horario

El régimen de licencias de los empleados públicos bonaerenses podría incorporar una nueva figura: un permiso remunerado para quienes se ocupan de asistir a personas mayores. La propuesta fue presentada por la diputada de Fuerza Patria Soledad Alonso en la Cámara de Diputados provincial y plantea reconocer hasta 15 días hábiles por año, sin reducción salarial.

El proyecto parte de una situación que no siempre queda contemplada en las licencias existentes: una persona puede necesitar ayuda para desenvolverse en su vida diaria o compañía para recibir atención médica sin tener necesariamente una enfermedad que le impida valerse por sí misma.

Quiénes podrían solicitar los días de licencia y para qué

La iniciativa no circunscribe el beneficio a un único tipo de parentesco.

Podrían acceder trabajadores que asistan a sus padres, madres, abuelos, suegros, hermanos, tíos, cónyuges o convivientes.

También se prevé incluir otros vínculos familiares si el empleado acredita que asume de forma habitual las tareas de cuidado.

La convivencia no sería una condición obligatoria. Tampoco se exigiría tener hijos en común con la persona asistida ni demostrar que existe un deber legal de manutención.

Los 15 días podrían utilizarse juntos o en distintos momentos del año. El objetivo es que el trabajador pueda organizar el acompañamiento según las circunstancias: desde consultas, estudios y tratamientos hasta internaciones, procesos de recuperación y altas hospitalarias.

El permiso también permitiría:

Realizar trámites vinculados con la salud y la seguridad social.

Coordinar servicios de asistencia.

Atender a personas mayores con dificultades temporales o permanentes para realizar actividades cotidianas.

Para los casos de dependencia severa, el texto incorpora la posibilidad de permisos extraordinarios. Además, contempla modificaciones transitorias de los horarios laborales.

La diferencia con la licencia que ya existe en la provincia

La iniciativa busca ampliar las licencias de cuidado más allá de los casos de enfermedad. Actualmente, la Ley 10.430 contempla un permiso para asistir a familiares que no pueden valerse por sus propios medios.

"En la Provincia, la Ley 10.430 reconoce una licencia de veinte días anuales con goce íntegro de haberes para la atención de integrantes del grupo familiar que padezcan una enfermedad que les impida valerse por sus propios medios", sostuvo Alonso.

La legisladora planteó que el envejecimiento puede requerir acompañamiento incluso cuando no existe una enfermedad incapacitante. "Sin embargo, esta herramienta exige la existencia de un familiar enfermo y envejecer no es una enfermedad. Una persona mayor puede conservar una razonable condición de salud y aun así necesitar que alguien la acompañe", expresó.

Los cambios demográficos que fundamentan el proyecto

La composición de la población argentina es otro de los puntos que la diputada incluyó en los fundamentos. De acuerdo con el Censo 2022 citado en la iniciativa:

El 11,9% de los habitantes tiene 65 años o más.

Los niños y adolescentes de hasta 14 años representan el 22%.

Alonso relacionó esa distribución con la disminución de la natalidad y el menor tamaño de los hogares. En ese escenario, la cantidad de personas entre quienes repartir las tareas de cuidado puede ser más reducida, mientras que las responsabilidades de asistencia siguen presentes.

La propuesta también toma como referencia un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre permisos laborales y servicios de cuidado. El documento sostiene que estas políticas deben considerar distintas etapas de la vida y no enfocarse únicamente en quienes tienen hijos.

Con esos antecedentes, el proyecto busca incorporar una licencia específica para los trabajadores estatales bonaerenses que cuidan a personas mayores. La medida todavía debe ser tratada por la Legislatura: su presentación no implica que el nuevo permiso ya esté vigente.