Quiénes son los herederos de las 5 fortunas más grandes de Argentina

La revista Forbes mantiene un índice en tiempo real que mide los patrimonios individuales más grandes del planeta. Un selecto grupo de cinco figuras argentinas integra la nómina global de personas con fortunas superiores a los 1.000 millones de dólares, abarcando sectores tradicionales como la energía y los bienes raíces, hasta la tecnología y el deporte de alto rendimiento.

¿Quiénes son y quiénes son sus herederos?

Quiénes son las personas más ricas de Argentina: el podio

El comercio electrónico y las finanzas digitales continúan liderando las valuaciones entre los empresarios locales de mayor escala internacional. La nómina argentina combina trayectorias consolidadas en el desarrollo de infraestructura y recursos estratégicos con modelos de negocio nacidos de la innovación digital.

Al mismo tiempo, la lista refleja la diversidad de rubros productivos que lograron escala global en las últimas décadas, destacando además la inclusión de figuras de la industria del entretenimiento deportivo que alcanzaron patrimonios de diez cifras.

1. Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre

El fundador de Mercado Libre se ubica en el puesto 518 a nivel global en el ranking de Forbes al cierre de este artículo, con un patrimonio calculado en 7.600 millones de dólares. Sus herederos podrían ser, si así lo decide, sus tres jóvenes hijos, quienes sostienen muy bajo perfil y se mantienen generalmente fuera de los medios.

2. Alejandro Bulgheroni

Alejandro Bulgheroni ocupa la posición 756 del escalafón internacional representando al sector de petróleo y gas, con una fortuna estimada en 5.500 millones de dólares, al cierre de esta nota. Él mismo junto a su hermano Carlos fueron herederos del negocio familiar, iniciado como Casa Bulgheroni y luego refundado como Bridas por su padre en Santa Fe a comienzos del siglo XX.

Hoy, la familia Bulgheroni concentra la mayor parte de sus negocios a través de Bridas Energy Holdings, una estructura que durante años se repartió en partes iguales entre Alejandro y su hermano, Carlos Bulgheroni. A través de esa compañía controlan el 50% de Bridas Corporation, donde eran socios, también en partes iguales, de la petrolera china CNOOC. Esa sociedad, a su vez, posee el 40% de Pan American Energy, la segunda mayor petrolera de la Argentina, entre otros negocios como Axion Energy.

3. Eduardo Eurnekian

Se posiciona en el lugar 983 del mundo en el índice de multimillonarios de Forbes por sus operaciones en aeropuertos e inversiones diversificadas mediante Corporación América, totalizando 4.400 millones de dólares al cierre de este artículo.

Inmigró a la Argentina desde Armenia en la década del '80 e inició sus negocios en el rubro textil, para expandirse luego a las telecomunicaciones en la era de la TV por cable. Corporación América y sus socios poseen 52 aeropuertos en todo el mundo, los cuales generan ingresos superiores a los 1400 millones de dólares, según Forbes. La Compañía General de Combustibles, otro de sus emprendimientos, es una productora de petróleo y gas en Argentina.

4. Eduardo Costantini

Figura en el escalón 2.967 del ranking con desarrollos en el mercado de bienes raíces, acumulando un patrimonio de 1.200 millones de dólares.

El fundador de la firma de real state Consultatio, con inversiones en Argentina y Estados Unidos -como el barrio cerrado Nordelta, del norte de Buenos Aires-, y de su pata de inversión financiera, Consultatio Asset Management, tiene uno de sus principales legados en nada menos que el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba).

De acuerdo a lo trascendido en los medios de comunicación, tuvo siete hijos con su primera esposa y una hija con su última mujer, Elina Fernández, además de ya ser abuelo de varios nietos. El empresario Tomás Costantini, fundador de la aplicación Miiii y con un cargo de dirección en Consultatio (de acuerdo a su perfil de LinkedIn), es probablemente el más conocido de ellos.

5. Lionel Messi

El actual futbolista de Inter Miami FC y excapitán de la Selección Argentina de Fútbol, aparece en el puesto 3.282 de la tabla general de Forbes, con una fortuna de 1.100 millones de dólares.

Del conglomerado de negocios que el campeón del mundo armó en torno a su figura, Forbes calcula que suman una fortuna de 1,9 millones de dólares antes de impuestos, tarifas y pago a managers o gestores. Solo para resumir algunos, se pueden mencionar la compra de clubes como Unió Esportiva Cornellà en España; también es socio de Leones del Rosario (Argentina) y el Deportivo LSM en Uruguay junto a Luis Suárez, además de tener opción a acciones en el Inter Miami CF. Es Propietario de la cadena MiM Hotels (con hoteles boutique en Sitges, Ibiza, Mallorca, Baqueira Beret, Sotogrande y Andorra), además de participaciones en proyectos inmobiliarios. Fundó Play Time Sports-Tech HoldCo (con sede en San Francisco, enfocada en startups de tecnología y deporte) y la productora audiovisual 525 Rosario junto a Smuggler Entertainment, además de ser parte de Krü, la compañía de esports de su colega, el Kun Agüero. Asimismo, es socio de la cadena El Club de la Milanesa, impulsa su propia marca de bebida de hidratación Más+ by Messi, además de vinos (Lionel Collection / L10) y fragancias (Messi Eau de Parfum).

Lionel Messi actualmente vive en la ciudad de Miami, Estados Unidos, junto a su mujer, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro.

La composición de la presencia argentina en el ranking de Forbes evidencia contrastes notorios en los motores de generación de riqueza. Mientras la industria energética y la logística aeroportuaria mantienen flujos estables apalancados en concesiones e inversiones intensivas de capital, el sector inmobiliario y el tecnológico presentan una dinámica ligada a la cotización de activos bursátiles y el valor de las propiedades. Por su parte, la inclusión de atletas como Messi en el registro de fortunas globales responde a una era marcada por contratos publicitarios de alcance planetario, acuerdos de patrocinio internacional y participaciones accionarias estratégicas en franquicias deportivas de primer orden.