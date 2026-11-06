A las compañías se les está complicando cada vez más pagar por encima del target, y las perspectivas para el bono 2026 no son buenas

Mientras entramos en la última fase de 2026, las empresas empiezan a cerrar presupuestos y a tomar decisiones sobre los bonos para ejecutivos y empleados fuera de convenio.

Los bonos son componentes variables de la compensación generalmente atados a distintos objetivos de negocio (ventas, ingresos, EBITDA, participación o penetración de mercado, etc.) para el año fiscal. Y hay, además, niveles de cumplimiento de cada objetivo, con umbrales máximos y mínimos para obtener el 100% del plus, más o menos que eso.

"Por ejemplo, un esquema podría establecer que, si la compañía alcanza menos del 70% de un determinado objetivo, no se genere pago de bono asociado a ese indicador. En el otro extremo, también es habitual establecer un techo, por ejemplo del 130%, a partir del cual el incentivo deja de incrementarse. De esta manera, las organizaciones buscan reconocer el desempeño y la contribución de sus colaboradores dentro de parámetros previamente definidos", explicó Julio Sánchez, Gerente Gestión de Talentos y Compensaciones de WTW.

Pero el entorno de negocios no viene siendo sencillo para que las compañías que operan en el país alcancen sus metas. Basta con ver que el número de empresas empleadoras se redujo entre noviembre 2023 y junio del corriente. Muchas grandes industriales están con suspensiones, recortes de producción o cierres, comenzando por nombres como Bunge y BASF, pasando por Electrolux y La Campagnola, hasta cadenas como Vea y el cierre de Diarco.

Por qué pagar el bono por encima del objetivo es una rareza

"según el informe del Seminario Anual de WTW presentado en octubre de 2026"

Si bien la situación económica no es la única causa que determina que una empresa alcance o no sus metas, según el informe del Seminario Anual de WTW presentado en cotubre de 2026 cada vez es más difícil que las empresas paguen el bono por encima del target, algo que antes no solía ser inusual. De hecho, fue la opción más elegida en el bono 2021, pero en los últimos años las compañías se inclinaron por pagar en target o en el 90% del mismo.

Pago de bonos ejecutivos 2021-2025 (WTW, octubre 2026)

El pago por encima del target fue:

40% de las empresas en 2021 (a pagar en 2022)

36% en 2022 (a pagar en 2023)

23% en 2023 (a pagar en 2024)

12% en 2024 (a pagar en 2025)

15% en 2025 (a pagar en 2026)

"En Argentina, durante los últimos tres años hemos observado que, en promedio, las compañías no han alcanzado plenamente los objetivos establecidos en sus sistemas de incentivos, lo que se tradujo en pagos de bonos que, en muchos casos, se ubicaron por debajo del target u objetivo previsto", aclaró Sánchez a este medio.

Para el ejecutivo, esta realidad responde a distintos factores y no solo al económico: "El contexto económico y de negocios local tiene una incidencia relevante, pero no es la única variable. Particularmente en compañías multinacionales, los incentivos suelen estar vinculados no solo al desempeño de la operación argentina, sino también al cumplimiento de objetivos regionales o globales."

"El resultado final del bono puede verse afectado por variables que exceden tanto al mercado local como al desempeño individual de los colaboradores", recordó el gerente de WTW.

Proyecciones sobre qué porcentaje de empresas pagará bonos en 2026

Posicionamiento del bono 2026 frente al target (WTW, octubre 2026)

En su sexta encuesta del año en el país, WTW relevó 553 empresas grandes nacionales y filiales de multinacionales, 215.000 casos y 2.700 puestos de trabajo. El 45% de las firmas esperan cerrar el 2026 en línea con el plan; el 47% cerrará debajo y solo 9% por encima.

En ese marco, solo 26% de las organizaciones espera pagar el bono 2026 al 100% el año que viene y un 13% pagará por encima. Por el contrario: la opción mayoritaria será la de pagar debajo del objetivo (53%) mientras un 9% de las firmas relevadas no tiene estos esquemas.

Sin embargo, Sánchez remarca un dato alentador en este contexto: entre el 75% y el 80% de las compañías de la muestra para la encuesta efectuaron pagos de bonos en los últimos años. "Es decir, aunque en muchos casos los pagos estuvieron por debajo del target previsto, los programas continuaron generando pagos efectivos. Esto demuestra que, aun en un escenario económico desafiante, los incentivos de corto plazo continúan siendo una herramienta relevante para alinear los objetivos de los colaboradores con las prioridades y resultados del negocio", sentenció.

Cuántos salarios se pagarán de bono a directores y gerentes en 2026

De acuerdo a PwC, el 88% de las 164 organizaciones que relevó en Argentina paga bonos, con un promedio de 3,1 salarios en los niveles superiores, de 2 en los medios y de alrededor de 1,2 en los niveles iniciales y operativos.

La mayoría de las que pagan bonos, además, lo hacen principalmente bajo modalidades vinculadas con una cantidad determinada de salarios o con un porcentaje de la compensación anual, según relevó esta consultora. El 97% se lo paga a los empleados en niveles superiores, el 85% al nivel medio y el 60% al inferior.

"Más allá de su peso relativo, estos esquemas mantienen su valor como herramienta para vincular la compensación con el cumplimiento de objetivos individuales y organizacionales, complementando y reforzando la propuesta de valor al empleado", coincidieron desde PwC.