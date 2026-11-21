¿Tendrán aumento de sueldo los trabajadores de cadenas de comida rápida en noviembre? La escala salarial completa y el valor hora para cada categoría

Por el trabajo realizado en noviembre de 2026, los trabajadores de cadenas de comidas rápidas como McDonald's, Burger King y Mostaza, entre otras, cobrarán salarios básicos de entre $1.070.813 (aprendiz menor de 18 años) hasta $2.001.233 en las categorías de mayor calificación.

Estos valores, sin embargo, no representarán estrictamente un aumento salarial respecto del mes anterior. La última paritaria del Sindicato de Trabajadores Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Pizzeros, Heladeros y Alfajoreros, determinó en julio una serie de sumas no remunerativas otorgadas por única vez para esta rama, a saber:

Julio: 2%

Agosto: 3,94%

Septiembre: 5,70%

Octubre: 7,40%

Pero para noviembre de 2026, en el caso de los trabajadores de la rama de Servicios Rápidos, el acta solo indica que las sumas no remunerativas de meses anteriores se integren en el sueldo básico.

Por el momento y al cierre de este artículo, no existen previsiones de nuevas subas para los empleados de cadenas como McDonald's, Burger King, Mostaza o Café Martínez, pero su paritaria ha sabido incluir subas retroactivas cuando la inflación da por tierra con los aumentos ya otorgados. Resta por ver en las próximas semanas si la próxima paritaria de Pasteleros para el tramo final del año incluye algún aumento salarial en los salarios de noviembre.

Escala salarial de trabajadores de servicios rápidos en noviembre 2026

Los ingresos de los trabajadores de cadenas de servicios rápidos se abonan por mes o por hora, según la modalidad de cada compañía.

Los valores hora y salarios mensuales homologados en la última paritaria según la Grilla salarial confirmada por el Sindicato de Pasteleros para la rama de servicios básicos, quedó conformada de la siguiente manera para los pagos de noviembre de 2026, a abonar en diciembre 2026:

Maestro pastelero, maestro heladero, cocinero y maestro pizzero : básico mensual de 2.001.233 pesos y un valor por hora de 10.537,82 pesos.

: básico mensual de 2.001.233 pesos y un valor por hora de 10.537,82 pesos. Encargado: básico mensual de 1.784.492 pesos y un valor por hora de 9.393,97 pesos.

básico mensual de 1.784.492 pesos y un valor por hora de 9.393,97 pesos. Líder B: básico mensual de 1.739.734 pesos y un valor por hora de 9.156,64 pesos.

básico mensual de 1.739.734 pesos y un valor por hora de 9.156,64 pesos. Dependiente de salón : básico mensual de 1.706.632 pesos y un valor por hora de 8.980,26 pesos.

: básico mensual de 1.706.632 pesos y un valor por hora de 8.980,26 pesos. Maestro facturero, oficial pastelero y rotisero fiambrero : básico mensual de 1.609.294 pesos y un valor por hora de 8.468,02 pesos.

: básico mensual de 1.609.294 pesos y un valor por hora de 8.468,02 pesos. Líder A: básico mensual de 1.497.447 pesos y un valor por hora de 7.881,43 pesos.

básico mensual de 1.497.447 pesos y un valor por hora de 7.881,43 pesos. Oficial de mantenimiento, líder de mantenimiento, minutero y parrillero : básico mensual de 1.408.060 pesos y un valor por hora de 7.410,81 pesos.

: básico mensual de 1.408.060 pesos y un valor por hora de 7.410,81 pesos. Cajero y postrero : básico mensual de 1.390.172 pesos y un valor por hora de 7.312,91 pesos.

: básico mensual de 1.390.172 pesos y un valor por hora de 7.312,91 pesos. Sandwichero, empleado administrativo y dependiente de mostrador : básico mensual de 1.338.361 pesos y un valor por hora de 7.044,81 pesos.

: básico mensual de 1.338.361 pesos y un valor por hora de 7.044,81 pesos. Ayudante de mantenimiento y empanadero: básico mensual de 1.337.237 pesos y un valor por hora de 7.043,90 pesos.

básico mensual de 1.337.237 pesos y un valor por hora de 7.043,90 pesos. Empleado B: básico mensual de 1.314.499 pesos y un valor por hora de 6.919,91 pesos.

básico mensual de 1.314.499 pesos y un valor por hora de 6.919,91 pesos. Ayudante pastelero, dependiente de helados, cafetero y auxiliar administrativo: básico mensual de 1.283.991 pesos y un valor por hora de 6.758,46 pesos.

básico mensual de 1.283.991 pesos y un valor por hora de 6.758,46 pesos. Empleado A: básico mensual de 1.262.292 pesos y un valor por hora de 6.643,48 pesos.

básico mensual de 1.262.292 pesos y un valor por hora de 6.643,48 pesos. Sereno, lavacopas y peón de limpieza, carga y descarga : básico mensual de 1.249.617 pesos y un valor por hora de 6.581,19 pesos.

: básico mensual de 1.249.617 pesos y un valor por hora de 6.581,19 pesos. Empleado principiante: básico mensual de 1.190.440 pesos y un valor por hora de 6.268,16 pesos.

básico mensual de 1.190.440 pesos y un valor por hora de 6.268,16 pesos. Aprendiz menor de dieciocho años: básico mensual de 1.070.813 pesos y un valor por hora de 5.637,50 pesos.

Adicionales por convenio

Al sueldo básico estipulado se suman los adicionales de la actividad según corresponda en cada caso, para obtener el salario conformado de noviembre 2026. Los mencionados plus, de acuerdo al convenio 329/2000 son los siguientes:

Premio a la concurrencia efectiva : el artículo 50 del convenio determina un adicional del 14% de la remuneración nominal bruta mensual para aquellos dependientes que registren asistencia perfecta durante el mes calendario en todas las jornadas asignadas.

: el artículo 50 del convenio determina un adicional del 14% de la remuneración nominal bruta mensual para aquellos dependientes que registren asistencia perfecta durante el mes calendario en todas las jornadas asignadas. Adicional por antigüedad : según el artículo 51, a partir del cumplimiento del segundo año en la empresa se abona un adicional del 1% por cada año de servicio, calculado de forma directa sobre el salario básico convencional.

: según el artículo 51, a partir del cumplimiento del segundo año en la empresa se abona un adicional del 1% por cada año de servicio, calculado de forma directa sobre el salario básico convencional. Jornada nocturna : el artículo 54 fija un pago extra de 736,33 pesos por cada hora efectivamente trabajada dentro de la franja horaria que va desde las 21 horas hasta las 6 horas.

: el artículo 54 fija un pago extra de 736,33 pesos por cada hora efectivamente trabajada dentro de la franja horaria que va desde las 21 horas hasta las 6 horas. Adicional por zona fría: el artículo 55 establece que los trabajadores que prestan servicios en locales ubicados en Río Negro y Neuquén cobran un suplemento mensual de 144.657,67 pesos, o de 760,76 pesos por hora para el personal jornalizado. En las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, dicho suplemento equivale a un adicional del 40% sobre el salario básico de la categoría.

McDonald's en YPF Black y jornada solidaria

Horacio Marín y Woods Staton en el nuevo local de McDonald's en YPF Black. - crédito Gentileza de McDonald's

En el último mes los empleados de McDonald's recibieron importantes noticias de parte de la cadena: McDonald's e YPF inauguraron en Vicente López el primer restaurante de su alianza estratégica y la cuarta estación Black del país, en un evento que contó con la presencia de Woods Staton, Executive Chairman del Board de Arcos Dorados, y Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

"Esta apertura es un paso muy importante para seguir acercando la experiencia McDonald’s a más personas, a través de nuevos formatos que se adaptan a sus hábitos y necesidades. La alianza con YPF nos permite explorar nuevas oportunidades de crecimiento en Argentina, combinando la fortaleza de ambas marcas para estar presentes en más momentos de la vida cotidiana de nuestros clientes", señaló Woods Staton.

Bajo el concepto "Más que una estación, un destino", YPF Black Melo representa una nueva generación de estaciones de servicio que integra energía, gastronomía, conveniencia y atención personalizada en un mismo lugar. Ubicada en Avenida del Libertador 901, la nueva estación reúne la propuesta gastronómica que combina los productos de McDonald’s con la oferta de FULL.

"En YPF estamos transformando nuestra red para ofrecer mucho más que combustibles. Queremos que nuestras estaciones sean destinos donde los clientes encuentren servicios, gastronomía y experiencias que se adapten a sus necesidades. Esta alianza con McDonald’s nos permite combinar dos grandes marcas y llevar esa visión a una nueva escala", señaló por su parte Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

Además, el pasado viernes 13 de noviembre se celebró una nueva edición del Gran Día, la jornada solidaria de McDonald’s a beneficio de la Casa Ronald McDonald Argentina y Fundación Cimientos. Durante esa jornada se vendieron más de 100 mil Big Mac en todo el país y se logró recaudar más de $923 millones

"El Gran Día es una jornada muy especial que refleja el compromiso de nuestros equipos en cada uno de los locales y la solidaridad de miles de argentinos. Gracias a todos los que se sumaron para acompañar, una vez más, el trabajo de Casa Ronald McDonald y Fundación Cimientos", destacó Diego Paniagua, Director General de Arcos Dorados Argentina.

Burger King cambia de dueño y se alió con El Club de la Milanesa

José Luis Manzano compró la operación de Burger King en Argentina. - crédito Imagen producida por iProfesional

Sin embargo, las noticias más importantes del mes para las cadenas de comidas rápidas en Argentina pasaron por Burger King: el empresario mendocino, José Luis Manzano, adquirió este negocio que manejaba la multilatina Alsea (también dueña de la licencia de Starbucks en el país).

La compra de la operación local se realizó mediante Integra, el holding que dirige Manzano, e incluyó los 107 locales propios y franquiciados de Burger King en el país, según informó iProfesional. El objetivo del grupo empresario sería combinar este negocio de hamburguesas con los locales de su cadena de estaciones de servicio, Shell.

Mientras tanto, Burger King anunció esta semana una nueva alianza con otra cadena de comidas, El Club de la Milanesa. Presentaron un menú especial que tiene a la milanesa como protagonista y la combina con ingredientes y salsas características de Burger King, bajo el concepto "La verdad de la milanesa".

El menú incluye 3 opciones:

Club King : pan, salsa Stacker, lechuga, pickles de pepino, cebolla, queso cheddar y milanesa 100% de carne.

: pan, salsa Stacker, lechuga, pickles de pepino, cebolla, queso cheddar y milanesa 100% de carne. Club Clásica: pan, mayonesa, lechuga, tomate, cebolla, kétchup, pickles de pepino y milanesa 100% de carne.

pan, mayonesa, lechuga, tomate, cebolla, kétchup, pickles de pepino y milanesa 100% de carne. Club Bacon: pan, salsa cheddar, panceta, queso cheddar y milanesa 100% de carne.

Estas nuevas opciones forman parte del menú 100% real de Burger King, elaborado sin conservantes, colorantes ni saborizantes artificiales. Estarán disponibles en los locales de Burger King de todo el país y se podrán pedir por mostrador, a través de la app Mi BK, en las pantallas de autoservicio o en AutoKing.

"En Burger King buscamos nuevas formas de sorprender a nuestros fanáticos a través de propuestas que nos permitan innovar sin perder nuestra esencia. Esta alianza con El Club de la Milanesa nos da la oportunidad de llevar un clásico argentino a nuestro menú, combinándolo con algunos de los sabores más característicos de Burger King. Estamos muy contentos de cruzar nuestros universos y ofrecer una propuesta diferente", señaló Nicolás Iribarne, Director de Burger King para Argentina y Chile.

Por su parte, Kitty Rosso, socia fundadora de El Club de la Milanesa, agregó: "Para El Club de la Milanesa es un enorme orgullo que una marca de la trayectoria y relevancia de Burger King nos haya elegido para reinterpretar un clásico argentino como el sánguche de milanesa, incorporando sus sabores más emblemáticos. Hace 20 años que nos dedicamos exclusivamente a las milanesas, con una convicción que hoy nos entusiasma más que nunca: queremos que la milanesa gane espacio, llegue a nuevos consumidores y conquiste nuevos territorios. Esta alianza es un paso muy importante en ese camino. Que la milanesa llegue al menú de Burger King es una gran noticia, no solo para El Club, sino para la milanesa argentina".