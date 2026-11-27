El reciente entendimiento entre gremio y empresas del sector ralentizó los ingresos mensuales y dispara la preocupación entre quienes levantan el país

Los salarios de la construcción para diciembre de 2026 mantienen los valores que entraron en vigencia durante noviembre. Las escalas publicadas por UOCRA reflejan el último aumento del 1,7% pactado con las cámaras empresarias del sector.

Estos importes funcionan como referencia para liquidar los sueldos. No son el monto neto que el trabajador recibe en su bolsillo.

Los valores dependen de dos factores: la categoría del operario y la zona geográfica donde se ejecuta la obra. Cuanto más especializado el oficio y más alejada la ubicación, mayor el básico por hora.

La actualización forma parte del acuerdo firmado entre la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC), que estableció tres incrementos acumulativos entre septiembre y noviembre.

El convenio colectivo 76/75 rige para la mayoría de los trabajadores del sector. Las cifras no incluyen una nueva suba para diciembre de 2026.

Cuánto cobra cada categoría en la Zona A según UOCRA

La Zona A comprende los grandes centros urbanos del país. Buenos Aires y el conurbano bonaerense concentran la mayor cantidad de obras bajo esta clasificación.

Los básicos por hora vigentes desde noviembre son:

Oficial especializado: $7.828 por hora

Oficial: $6.697 por hora

Medio oficial: $6.188 por hora

Ayudante: $5.696 por hora

Sereno: $1.034.783 por mes

Estos valores son brutos. El sueldo final depende de las horas efectivamente trabajadas, los adicionales por tarea o antigüedad, y los descuentos de ley.

Un oficial especializado es quien domina un oficio específico: plomería, electricidad, herrería. El oficial maneja tareas generales de albañilería sin especialización.

El medio oficial está en etapa de aprendizaje. El ayudante realiza tareas básicas de apoyo.

Cómo cambian los salarios en las zonas B, C y C-Austral

La escala contempla adicionales geográficos que reconocen la mayor dificultad operativa en zonas alejadas de los centros urbanos. Cuanto más remota la ubicación, mayor el plus sobre el básico.

Para un oficial especializado, los valores por hora suben a:

Zona B: $8.689

Zona C: $12.018

Zona C-Austral: $15.657

En la categoría de oficial, los importes quedan en:

Zona B: $7.437

Zona C: $11.267

Zona C-Austral: $13.393

Los ayudantes perciben referencias de $6.351 por hora en Zona B, $10.557 en Zona C y $11.392 en Zona C-Austral.

La Zona B incluye ciudades intermedias y capitales provinciales. La Zona C abarca localidades más chicas y áreas rurales.

La Zona C-Austral aplica para Tierra del Fuego, Santa Cruz y el sur de Chubut. El adicional compensa el costo de vida y las condiciones climáticas extremas.

Cómo se calcularon los últimos aumentos de UOCRA

La recomposición salarial del segundo semestre se distribuyó en tres tramos mensuales. Cada incremento se aplicó sobre el valor ya ajustado del mes anterior.

El esquema fue:

Septiembre: 1,9% sobre los básicos vigentes al 31 de agosto

Octubre: 1,8% sobre los valores de septiembre

Noviembre: 1,7% sobre las escalas de octubre

Como los porcentajes son acumulativos, cada actualización se calcula sobre el salario del mes anterior. Esto significa que el impacto total supera la suma aritmética de los tres porcentajes.

El acuerdo también alcanza al convenio 577/10, que regula actividades específicas del sector. Cada convenio maneja sus propias tablas salariales.

Estos básicos no incluyen los adicionales por presentismo, título, antigüedad o zona desfavorable. Tampoco contemplan las horas extras ni el plus por riesgo en altura.

La liquidación mensual surge de multiplicar el valor por hora por la cantidad de jornadas trabajadas. A ese monto se le suman los adicionales correspondientes y se le restan los aportes jubilatorios, obra social y sindicato.