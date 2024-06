"Tengo 9 años y vengo de Rosario. Desde los cuatro años que corro. Mi papá andaba en moto, a los cuatro años me llevó y ahí me gustó. Arranqué con una 50cc. Mi sueño es llegar a GP y ser campeón del mundo". Así contaba Lorenzo su historia, una corta vida llena de pasiones y con mucha seguridad de lo que quería para su futuro.

El pequeño falleció el lunes luego de un accidente en Interlagos, uno de los circuitos más importantes de Brasil, donde se preparaba para una carrera del Superbike, la categoría de motos más importante del país vecino.

Desembarcó en la competencia luego de prepararse en Argentina para ese objetivo. Y estaba con mucha ilusión. Pero un accidente en una curva lenta, a baja velocidad, lo dejó gravemente herido.

Tras su muerte el preparador, Diego Pierluigi, piloto profesional e Instructor certificado,ante varias críticas por la edad del pequeño y su participación en la categoría, explicó de qué se trata.

Cómo es la categoría de moto

Pierluigi dijo: "Una de las razones por la que hablo con los medios es para decir esto: es un deporte mundial, no lo inventamos nosotros. La categoría de Lolo es una categoría formativa. La gente tiene doble moral. Festeja a Marc Márquez que salió ocho veces campeón del mundo y él arrancó a los 5 años. Es algo normal, es un deporte de riesgo, pero es lo que ellos eligen, es su pasión", dijo.

El SuperBike es el campeonato de motociclismo más reconocido del continente que se corre en territorio brasileño. Lolo iba a participar de la cuarta etapa de una categoría dedicada a los jóvenes talentos que se llevó a cabo en Interlagos, mítico circuito ubicado en San Pablo que se utiliza para el calendario de la Fórmula 1.

Los chicos que integran la categoría de Lolo en el Superbike de Brasil.

Pierluigi había contado, en diálogo con DSports, que el jueves pasado habían estado entrenando con otros dos pilotos de la escuela. "El viernes iba a debutar en la Junior Cup", agregó el entrenador siete veces campeón en motociclismo y detalló que el accidente tuvo lugar en la primera prueba. "Nadie puede creer que la caída que tuvo Lolo, en la curva más lenta del circuito, terminó en esta situación", se lamentó el hombre al recordar el "fuerte golpe en la cabeza" que sufrió el niño.

Cómo era la moto de Lolo

La moto en la que corría el pequeño es de 160 cc y alcanza una velocidad máxima de 120 km por hora. Lolo iba a 40 kilómetros por hora en el momento de la caída, según su entrenador.

El joven piloto argentino iba a ser parte de la Copa Honda Junior 160, que contempla a chicos de entre 8 a 18 años.

La categoría fue creada en 2013, se adaptan las motos para la pista, se le agregan pedales y manillares según la talla del piloto, todo a cargo de la organización.

En cuanto a la protección de los corredores, si bien cada uno se hace cargo de su equipo, el entrenador de Lolo dijo que contaba con la máxima seguridad, entre ellos, un casco de fibra de carbono y el traje de las mejores marcas.

Lorenzo, en una de las carreras.

En la web del Superbike de Brasil explican: "La Copa Honda Júnior es la primera categoría para la formación de jóvenes talentos dirigida a niños y adolescentes de 8 a 18 años, la categoría también tiene como objetivo enseñar todos los conceptos y técnicas de la equitación, además de ayudar a formar a los jóvenes en el control de sus emociones. miedos, inseguridad, disciplina y comunicación".

También cuentan que, desde su creación, la Copa Junior ha formado a jóvenes que se destacan en otras categorías, como João Carneiro (Copa Pro Honda CBR 650R), Enzo Maccapani (SuperSport 600), Guilherme Brito (SuperBike PRO), Gabrielly Lewis (Suhai 400 Cup ), Heitor Ourinho (Copa Suhai 400), Gui Brito (Copa Pro Honda CBR 650R) y muchos otros.

Las motos utilizadas son motos Honda CG 160 Titan, que están completamente adaptadas y preparadas para la pista, recibiendo pedales y manillares adaptados a la talla de cada niño, carenado de pista, etc. La preparación y todo el mantenimiento necesario corre a cargo de la organización.

"Al inscribirse en la categoría, el joven piloto recibe un paquete completo, que incluye toda la estructura de boxes, la moto, coaching y todo el apoyo de la organización SuperBike en comunicación", agregan.

La llegada de Lorenzo al deporte de motos

Lorenzo era un apasionado de las motos, heredado de su familia. "Hubo veces en que no podía practicar con la moto por el colegio, aunque siempre mis papás trataron de que siga vinculado a esta actividad. Saben que me apasiona y me ayudan mucho. Hay veces que debo reprogramar dictados o pruebas. En ese sentido, la escuela me ayuda un montón", le contaba Lorenzo Somaschini al diario rosarino La Capital hace tan solo dos meses, en abril de este año.

Lorenzo debutó en el Superbike en una Twister 250cc. Fue su primera temporada en el certamen argentino, donde casi todos los pilotos eran más grandes que él.

"Sé que soy el más chico de la categoría. Al menos por ahora eso parece, ja. ¿Cómo me veo en mi primera carrera oficial? Con ganas. Sé que correré por primera vez de manera formal. Pero ya entrené en otras motos y me siento bien para mi debut en el torneo argentino. Será duro, pero iré con muchas ganas a Buenos Aires", vaticinaba.

"¿Cómo vivo la previa? En líneas generales, bien. Pero a la vez sé que me falta mejorar y encontrarle la vuelta para poner el punto muerto a la moto. Lo practicamos, aunque a veces sale, y otras no. Más allá de eso, la moto andará bien, y fuerte", detallaba Somaschini.

Sus ídolos en el motociclismo

El pequeño era fanático de Pecco Bagnaia (bicampeón de MotoGP) y Valentino Rossi, categoría donde soñaba llegar.

"Sé que tengo un largo camino por delante, como también debo aprender mucho, porque me falta experiencia. Por ahora iré a correr al Superbike y si todo sale bien, como espero, por ahí puedo ir al campeonato de Brasil. Y de ahí quién dice", decía Lolo a en abril, dos meses antes de ir al Superbike Brasil.

El comunicado oficial de Superbike Brasil

Lunes 17 de junio de 2024 – 23:00 horas. SuperBike Brasil anuncia, con gran tristeza y pesar, el fallecimiento del piloto Lorenzo Somaschini este lunes (17/6), a las 19:43. El argentino, nacido en Rosario, fue internado en el Hospital Albert Einstein, en San Pablo, bajo cuidados médicos intensivos y, lamentablemente, no sobrevivió.

La organización de SuperBike Brasil presta total asistencia a la familia del corredor desde el viernes (14/6), cuando el argentino sufrió una caída durante los primeros entrenamientos libres de la Copa Junior, válidos para la 4ª etapa de SuperBike Brasil, en el Autódromo Interlagos. Tan pronto como cayó a la salida de Pinheirinho, el piloto fue atendido rápidamente en el lugar por el equipo médico en una ambulancia de la UCI. Luego fue llevado a la sala de emergencias del autódromo, donde su condición clínica se estabilizó.

Luego de este procedimiento, se hizo un traslado médico a una unidad de soporte avanzado (UCI móvil) del Hospital General de Pedreira, donde permaneció hasta la madrugada del sábado (15/6), siguiendo todos los protocolos médicos hasta el traslado al Hospital Alberto Einstein.

Todos en el equipo SuperBike Brasil están consternados por el evento y expresan sus más sinceros sentimientos a toda la familia y amigos de Lorenzo.