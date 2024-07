Para comprar ropa infantil, no hay nada mejor que recorrer las calles de la zona de outlets de primeras marcas del barrio porteño de Villa Crespo. La ventaja principal es que están casi todas las etiquetas infantiles y las versiones kids de marcas de adultos. Ofrecen rebajas imbatibles como 4x1 comprar cuatro prendas y pagar una.

La zona de outlets comprende avenida Córdoba, Aguirre, Acevedo, Gurruchaga y Loyola. Los locales abren todo el día, hasta sábado y domingo. Hay que ir con tiempo y con ganas de caminar. Se pueden encontrar muy buenas ofertas en planes de hasta 3 y 6 cuotas sin interés.

En esta zona, los comercios ofrecen prendas discontinuas, de segunda, de primera, de outlets. Hay que consultar qué prendas tienen cambio y cuáles no, para no llevarse ninguna sorpresa. Revisar bien todo para detectar cuáles son las fallas de la ropa de segunda, algunas son casi imperceptibles, otras no, por ejemplo, el cuello puede estar ajustado y con unas puntadas se soluciona, pero hay que estar atento.

Marcas ofrecen hasta 4x1

No sólo están las principales marcas de ropa infantiles como Grisino, Mimo, Owoko, GdeB, Nidito, sino también ropa para niñas y niños de marcas como Akiabara, Lacoste, Wanama, entre otras. Las rebajas pueden llegar hasta el 70% en prendas seleccionadas, 4x1,3x2, hay descuentos de toda clase para elegir.

Sobre la avenida Córdoba al 4800 se encuentra uno de los dos outlets de Grisino de la zona, este es un mega local con ofertas inigualables. Las vidrieras anuncian que se pueden comprar cuatro productos seleccionados y pagar uno sólo, aunque parezca increíble es verdad. La oferta incluye remeras, camperas, toda clase de prendas para niños y niñas de hasta 12 años. Una campera de niña de colores brillantes puede costar $40.000 o sea que se pueden comprar cuatro camperas a precio de una y pagarlas en tres cuotas sin interés. En las ofertas la marca ofrece desde prendas de segunda selección, de otras temporadas a discontinuas con 60% de descuento.

La marca Mimo no se podía quedar atrás, ofrece dos promociones: un 3x2 en artículos seleccionados o rebajas de hasta un 40% en determinadas prendas. Tienen planes de hasta 3 y 6 cuotas sin interés, sólo con Visa y Master bancarias. Botitas y zapatillas desde $15.000 y una gran variedad de prendas para el 3x2. Calzas $12.000, Cardigan $26.000 y remeras 8.000 pesos.

Sobre la misma avenida está la reconocida marca GdeB de Gabriela de Bianchetti cuyos coloridos diseños visten desde bebés hasta niños y niñas de hasta los 12 años. Las prendas tienen hasta un 50% de descuento y se pueden pagar en tres cuotas sin interés. Una campera para niña de invierno discontinua puede costar $17.800 y un buzo $9.000. En ropa de verano discontinua las remeras y musculosas valen $4.000, vestidos desde $4.600 y monos desde 5.500 pesos.

La marca de niños Owoko que desborda de colores en sus diseños ofrece ropa para chicos con un descuento del 70% en artículos seleccionados. Es posible encontrar remeras para la niñez de hasta 4 años por $3.000, buzos por $8.000, camperas de abrigo por $12.000, impermeables fluo por $30.000. Toda la ropa es hasta 9 años y se puede pagar en 3 y 6 cuotas.

Para los más bebitos la marca Nidito tiene rebajas de hasta 60% y se pueden pagar en 3 y 6 cuotas. Todos los pagos en efectivo tienen un 20%. Ofrecen ropa para los más chiquitos, desde camperas a $13.700 a toda clase de prendas.

En pocas cuadras, ofertas imperdibles

La marca Wanama kids tiene su local en Villa Crespo y ofrece prendas con 50% de rebajas. Little Akiabara tiene una promo escalonada, se puede comprar una prenda con un descuento del 20%, dos con un descuento del 30%, tres con un descuento del 40% y ofrecen 2x1 en prendas seleccionadas. En todas las compras ofrecen 3 cuotas sin interés, pero si lo adquirido supera los $60.000 tienen 6 cuotas sin interés.

Otra de las marcas premium con presencia en la zona de outlets de Villa Crespo es Lacoste. Con ofertas de hasta el 40% y a pagar en tres cuotas sin interés ofrece en su sector de niños camisas a $43.000, pantalones $38.000, tshirts por $18.500 y chalecos por 60.000 pesos.

En pocas cuadras se pueden encontrar muy buenas ofertas. Para chicos, la zona de outlets de Villa Crespo ofrece ofertas imperdibles.