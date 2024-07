La estatal busca activar la construcción de un proyecto gasífero que demandará desembolsos superiores a los u$s30.000 millones. Kicillof no adhiere al RIGI

El destino de una inversión superior a los u$s30.000 millones, y que podría reconfigurar el mapa energético de buena parte del sur del país, activó un foco de tensión creciente del que toman parte el gobernador bonaerense Axel Kicillof, la petrolera YPF, la gobernación de la provincia de Río Negro y hasta el gobierno nacional, a partir de las políticas aplicadas para atraer capitales extranjeros. Ocurre que, cuando parecía que se avanzaría con la instalación de una planta de Gas Natural Licuado (GNL) en Bahía Blanca, la estatal –que impulsa el proyecto junto a la malaya Petronas– pidió promover el proyecto bajo el paraguas del Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI) que otorga múltiples beneficios impositivos y fiscales a aquellas compañías que aseguran inversiones por un mínimo de 200 millones de dólares. Kicillof asegura que la iniciativa se había acordado previo al surgimiento del RIGI, mientras mantiene la postura de no adherir a dicho régimen.

La directiva de la petrolera solicitó se confirme en las próximas horas si el territorio bonaerense finalmente actuará bajo el RIGI para definir qué hará con el proyecto de GNL mientras, en simultáneo, sondeó la posibilidad de mover la planta hacia la provincia de Río Negro.

A la par de Bahía Blanca, la otra opción que entró en la danza de los destinos potenciales es Punta Colorada, precisamente en el distrito rionegrino. Un detalle a favor de esa provincia está en que, puesto al tanto de que la mega inversión podría cambiar de lugar, Alberto Weretilneck, el gobernador de Río Negro, aceleró la marcha y en un trámite exprés formalizó la adhesión de la provincia al RIGI.

GNL: Kicillof no adhiere al RIGI y Río Negro mueve las piezas

En el marco de una conferencia de prensa celebra durante la mañana del lunes, Kicillof arremetió contra la estatal alegando que la construcción de la planta ya se había acordado mucho antes del desembarco de Javier Milei en la Presidencia de la Nación, además de señalar que los beneficios a los que podría acceder YPF son potestad de las autoridades municipales de Bahía Blanca y no de la provincia.

Al mismo tiempo, el gobernador bonaerense anticipó que la gobernación podría avanzar con un Régimen Provincial de Fomento que, en concreto, se presentaría como una alternativa al RIGI nacional. En otras palabras, el funcionario sigue dando señales de que no está en sus planes alinearse con el esquema promovido por la Casa Rosada.

"La provincia de Buenos Aires trabajó para que esto ocurriera desde hace años, y nada de esto es nuevo ni surge ahora. Es algo que supera a YPF y a la Provincia, es algo nacional", declaró Kicillof, enfocado siempre en subrayar que el acuerdo habría cobrado forma con anterioridad a la gestión libertaria.

La estatal proyecta una instalación gasífera que demandará desembolsos multimillonarios.

"Se me consulta sobre decisiones que tiene que tomar el municipio de Bahía Blanca, pero no puedo contestar por él, y menos por el Concejo Deliberante. Sería malo, además de ilegal, que yo diga qué es lo que vamos a hacer cuando son decisiones que no están en cabeza del ejecutivo provincial", añadió.

Los dichos siguen a declaraciones de Kicillof efectuadas a fines del mes pasado, momento en que insistió en que el proyecto de GNL se había pactado bajo otras condiciones.

GNL: Kicillof insiste en que la inversión se acordó previo al RIGI

"El proyecto ya había sido aprobado sin el RIGI. El acuerdo entre las compañías Petronas e YPF que se alcanzó en 2023 es el resultado de la planificación virtuosa del Estado que comenzó con la recuperación de YPF y la puesta en marcha de Vaca Muerta", afirmó el mandatario provincial.

En torno a la petrolera, los directivos de la firma ya transmitieron que el avance de la planta está ligado directamente a las ventajas y excepciones que contempla el RIGI. Y de ahí la consulta efectuada a Río Negro, que respondió uniéndose rápidamente al régimen de promoción.

En el "tire y afloje", Kicillof no da el brazo a torcer incluso ante el pedido elevado por varios intendentes municipales, que piden la adhesión para abrochar inversiones.

Dentro de ese pelotón se ubica Federico Susbielles, máxima autoridad de Bahía Blanca, quien viene de mantener reuniones con Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, para lograr la radicación de la planta de GNL.

Bahía Blanca atrae por su intensa actividad industrial y portuaria.

"Confío plenamente en que, si la locación elegida es Bahía Blanca, la provincia encontrará los caminos adecuados para que este proyecto colabore en la mejora de la vida de nuestra comunidad y la transformación de la matriz energética de la ciudad y la provincia", declaró Susbielles la semana pasada. Hasta el momento, Kicillof parece dispuesto a no ceder. Sólo resta conocer la definición de YPF, que por estas horas ultima detalles de una inversión clave para las economías del sur del país.