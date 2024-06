El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) fue uno de los puntos álgidos en el debate de la Ley Bases. Y este martes, fue el presidente de YPF Horacio Marín quien volvió a destacar su importancia, con una clara advertencia al gobernador bonaerense Axel Kicillof.

En una entrevista, Marín señaló que si Kicillof no adhiere al RIGI, la plana de Gas Natural Licuado (GNL) que planea construir con Petronas, se instalará en la provincia de Río Negro.

RIGI: la advertencia del presidente de YPF a Axel Kicillof

Marín se involucró así en la disputa entre Kicillof, quien respalda el proyecto original para que la planta se ubique en Bahía Blanca, y el gobernador rionegrino Alberto Weretilneck, quien postula por su traslado a Punta Colorada, donde Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. planea construir un puerto.

"Nosotros le mandamos una carta oficial a Kicillof y Weretilneck y tiene tres puntos, que son incentivos económicos para el proyecto y 4 puntos de ayuda en permisos. Ellos van a contestar", sostuvo el presidente de YPF en una entrevista con LN+.

"Obviamente, tienen que adherir al RIGI. Si no adhieren al RIGI se terminó la discusión. Si la provincia no adhiere al RIGI, no hay que discutir nada: irá a la provincia que adhiera al RIGI. Es obvio. Porque quién va a poner la plata", resaltó.

El mensaje está dirigido específicamente a Kicillof, quien en su momento se mostró públicamente en contra del RIGI. Antes del debate del Senado, había dicho: "Así como está, es un desastre".

"Para que pongan esos miles de millones de dólares en Argentina y no en otro país, necesitaban que sea rentable a bajos precios. Sin el RIGI, a 8 dólares por millón de BTU, no era rentable. Por lo tanto, esos capitales no venían a la Argentina", agregó Marín.

En tanto, deslizando una posible ventaja de Punta Colorada respecto a Bahía Blanca, indicó que "Gustavo Gallino, que es el ingeniero que hizo el Gasoducto Néstor Kirchner en tiempo récord, vino a trabajar conmigo como vicepresidente de infraestructura. Él ahora encontró una ventaja para ver dónde hacer los gasoductos y en qué lugares y ahorros para el proyecto".

En ese sentido, Marín remarcó que "cuando digamos dónde es más rentable, la gente de YPF que trabaja en GNL se va a juntar con la gente de Petronas y, una vez que esté la decisión, yo voy a ir personalmente con cada uno de los gobernadores, les voy a mostrar los números y luego lo voy a hacer público. Es el procedimiento y lo saben todos, acá nadie está jugando raro".

Ley Bases: qué cambios al RIGI aceptó el Gobierno

El Senado aprobó la semana pasada la Ley Bases con cambios en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que promueve que inversiones de más de u$s200 millones en ciertas actividades tengan incentivos impositivos y paguen 25% de Impuesto a las Ganancias, en lugar de la tasa general del 35%.

Con bajas de impuestos como Ganancias, IVA y al comercio exterior, el RIGI beneficia a Grandes Inversiones que involucren una inversión mínima de u$s200 millones. Al menos un 40% de ese monto debe desembolsarse durante los primeros 2 años.

También a los proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo, en cuyo caso la inversión mínima requerida será de u$s1.000 millones, los que tienen beneficios cambiarios extras.

En el recinto, los senadores hicieron varios cambios al RIGI, por los que agregaron a la actividad agroforestal a la minería, la energía, las obras de infraestructura y la tecnología, que ya se beneficiaban de los incentivos impositivos del régimen.

Además, incluyeron la obligación de las empresas que hagan las inversiones de contratar proveedores locales por hasta un 20% del total previsto para compras a proveedores en el proyecto, siempre que ofrezcan condiciones de mercado.

Y establecieron que las provincias tendrán que adherir al RIGI o las empresas no podrán invertir en proyectos que deban desarrollarse en sus territorios. También se introdujeron cambios en los beneficios cambiarios y la posibilidad de tener dólares de libre disponibilidad, tanto para las grandes inversiones como para los proyectos de Exportación Estratégica.