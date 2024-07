Durante los primeros tres meses de gestión del gobierno libertario y de las nuevas medidas adoptadas para incrementar el precio de la electricidad, Edenor logró una ganancia de $50.867 millones contra los $38.693 millones de una de igual período del año pasado, cuando el país se regía por la normas de la administración kirchnerista.

En dicha etapa, sus ingresos por ventas se incrementaron un 2% llegando a los $276.157 millones que precisamente obedeció a las actualizaciones tarifarias, además de los aumentos en los precios de compra estacionales.

Del mismo modo, el volumen de compras de energía eléctrica de la compañía encabezada por los empresarios Daniel Vila; José Luiz Manzano ascendió a 7.004 GWh, representando una disminución de 9% en la demanda, en comparación con el mismo período en 2023.

Edenor busca mejorar la situación financiera

De acuerdo a un informe enviado por Edenor a la Comisión Nacional de Valores (CNV), "la compañía presenta una notable mejora en su desempeño económico, como consecuencia de la tendencia positiva hacia la normalización del sector y estrechamente relacionado con los recientes incrementos en las tarifas de electricidad y la perspectiva de ajustes periódicos en las tarifas eléctricas, y reducción de subsidios en el corto plazo".

Esta tendencia permitirá mejorar su situación tarifaria y su ecuación económica y financiera, asegurando la autosuficiencia económica del sistema eléctrico argentino en el futuro inmediato.

En particular, los ajustes de las tarifas eléctricas de febrero de 2024 implicaron un aumento en el CPD o retribución propiamente dicha que perciben las distribuidoras por su tarea específica del 319,2%, lo que resultó en una mejora en el margen de ganancia bruta.

Asimismo, la "Ley de Bases y Puntos De Partida para la Libertad de los Argentinos", incluye un paquete integral de medidas y prevé, entre otros puntos, cambios en las regulaciones relacionadas con la energía.

Esta ley complementa al Decreto N° 70/2023, emitido por el Poder Ejecutivo Nacional, mediante el cual se declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025.

Plan de obras

Sin embargo, la empresa advierte que el contexto de volatilidad e incertidumbre persiste por lo cual a sus ejecutivos no se les hace posible predecir las variables que impactan sus actividades, a fin de definir un curso de acción e identificar posibles efectos en su situación financiera y de liquidez.

Dentro de este contexto, igualmente Edenor asegura continuar realizando las inversiones necesarias, tanto para la operación de la red como para mantener e incluso mejorar la calidad del servicio, aunque es optimista en cuanto a que las nuevas tarifas le permitirán volver a operar bajo un marco regulatorio con reglas claras y precisas, que le permitirá cubrir los costos asociados al servicio como a la necesidad de inversiones adicionales para abastecer la demanda y así mantener la prestación del servicio.

Teniendo en cuenta dicho escenario, Edenor anticipa que las principales aplicaciones de fondos estarán destinadas a costos operativos, el pago de la deuda financiera y su plan de inversiones.

Hasta marzo pasado, llevaba invertidos $49.088 millones, dando prioridad a la ejecución de proyectos a efectos de mantener la prestación del servicio en condiciones confiables.

Es decir, a incrementar la capacidad, instalar equipos de telecontrol en la red de media tensión, conectar nuevos suministros, e instalar medidores de electricidad autoadministrados.

Con ayuda del "mercado"

Ahora, la distribuidora salió al mercado a buscar más fondos para apuntalar su plan de inversiones durante este año, con el lanzamiento de una nueva serie de Obligaciones Negociables (ON).

Se trata de dos títulos no convertibles en acciones, uno Clase 5, denominadas y pagaderas en dólares a tasa fija a licitar, con vencimiento a los 48 meses desde la fecha de emisión y liquidación.

El segundo son las ON Clase 6 bajo los mismos términos que las anteriores, aunque con vencimiento a los 12 meses contados desde la Fecha de emisión y liquidación a ser integradas en pesos.

El valor en conjunto de ambas emisiones llega a los u$s50 millones pero con la posibilidad de ampliar el monto hasta los u$175 millones

En su informe enviado a la Comisión Nacional de Valores (CNV), Edenor explica que destinará el producido neto de la emisión de ambas ON para invertir el total en proyectos de infraestructura, incluyendo, el desarrollo e implementación del plan de inversiones, que prevé obras tanto de mejora, ampliación y modernización de sus redes.

Esto incluye nuevos suministros, transmisión, subtransmisión, distribución y mejoras en redes de alta, media y baja tensión.

De todos modos, y de acuerdo a las condiciones del mercado, la empresa puede modificar el orden de prioridad de los destinos del dinero en forma acorde con la estrategia comercial que determine.

Mientras se encuentre pendiente su aplicación, los fondos podrán invertirse en instrumentos financieros líquidos de alta calidad y en otras inversiones de corto plazo.

Descripción de la oferta

Edenor explica en su prospecto de emisión que por cada u$s100 de valor nominal de las ON Clase 2 que sus tenedores elegibles apliquen para la integración en especie de las de Clase 5, recibirán u$s103,50 de valor nominal de ON Clase 5.

Los inversores que tengan en su poder este tipo de ON y que no suscriban el cambio "no verán afectados los términos y condiciones de las mismas, las cuales continuarán rigiéndose por el suplemento correspondiente a dichos títulos", destaca el prospecto.

En el caso de las ON Clase 6 destaca que estarán denominadas, deberán ser integradas y serán pagaderas en pesos.

Ambas emisiones se suman a lanzamientos anteriores que realizó Edenor como las del 7 de marzo pasado con las ON Clase 3 y Clase 4 por u$s95 millones y 3.577 millones de pesos, respectivamente.

Luego, el 27 de marzo emitió las Clase 4 Adicionales por $20.821 millones.