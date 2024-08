Agustín Soler se animó, un día le dijo adiós a su trabajo en una multinacional y se dedicó a comprar aviones para convertir sus partes en muebles. Así nació Estilo Hangar, en plena pandemia. Sus muebles de diseño se venden en Argentina, pero también recibió pedidos de Estados Unidos, Uruguay, Chile y Brasil. Hasta Lionel Messi es fan de este estilo de muebles.

Fanático de la decoración, el creador de Estilo Hangar diseñó todos los muebles de su casa. "Me gusta reciclar, poder transformar o crear algo con piezas ya existentes. Acá en Latinoamérica no había diseño de muebles con aviones y me decidí. El avión es algo aspiracional, lindo, la gente lo relaciona con buenos recuerdos. Primero me junté con mis amigos en 2019, para emprender algo juntos. Todos querían abrir un bar, a nadie le interesaba mi proyecto. Lo veían como algo complicado donde conseguir el avión y arranqué sólo, justo antes de la pandemia", recuerda.

Cuando sus amigos desistieron de acompañarlo en su idea, no le quedó más que investigar y salir a buscar aviones en desuso. Lo acompañó en esta aventura Berenice, su esposa y socia. "Consulte técnicos de aviación, visite aeropuertos y encontré remates aeronáuticos, me hice un mapa de cómo obtener las piezas. Se dio la oportunidad en el aeropuerto de Morón, me dijeron que había un avión entero a la venta. Sin perder tiempo lo compré, era un Focker F27 (ex aerolínea CATA). Conseguí un predio en Benavídez y armé un taller con contenedores. En ese momento, el avión me costó como un buen auto de alta gama 0 kilómetro. Busqué un diseñador industrial y comencé a hacer mesas con las ruedas de aviones".

Desde mediados del año pasado tiene una planta de 1.000 metros cuadrados en Munro. Si bien hizo muebles con diseño propio, los clientes también se entusiasmaron y acercaron sus ideas para hacer muebles con partes de aviones. Uno de los fuertes de Estilo Hángar es el desarrollo de productos VIP, a pedido y junto al comprador.

Estilo Hangar se destaca por transformar piezas de aviones en objetos de arte únicos

"Los clientes pueden ir a la planta o visitar el showroom ubicado en el Helipuerto del Autódromo, ver las piezas que tenemos disponibles, seleccionarlas y crear la pieza que quieren como objeto de arte, decoración, escultura, mueble, el cliente tiene toda la potestad. De ahí surgen los proyectos más lindos. Van, se enamoran de una pieza, quieren hacer un escritorio o sillón y empiezan a crear", contó entusiasmado.

Estilo Hángar se destaca por transformar piezas de aviones en objetos de arte únicos. Entre los muebles más insólitos y exitosos figuran "con un ala de avión hicimos una lámpara que salía de la pared del living. Tuvimos un boom con los carros aeronáuticos, el carrito que usa para servir bebidas el personal de abordo. Hicimos para bares, con cavas, para piscinas, el trolley barbicue para parrillas y estaciones de café, el mismo carro con diferentes accesorios adaptados para cualquier uso. En su momento conseguí 60 carros de azafata y los vendí en menos de un mes. No había más en el país y comencé a fabricarlos. Hoy se cuestan entre $4900.000 y $2,3 millones los más completos".

Soler se convirtió en un experto en el tema aeronáutico de tanto recorrer y buscar aviones. "Conseguimos tres 737 de Souther Winds y en sociedad con una empresa estamos desarmando un Airbag 340. Además le compré dos Boeing 707 al Ejército Argentino, eran de 1968 y se habían desvinculado en 2002. A veces no se compra el avión entero, se compran rezagos aeronáuticos como hélices de avión Cesna, Piper, hasta compramos un Lear Jeat entero", confesó.

Los muebles con partes de aviones son del mismo estilo del que es fan Lionel Messi

Cuando salen a la búsqueda de piezas lo que más buscan son motores, el capot de los motores, las ventanas, el tren de aterrizaje y las ruedas. "Conseguir motores es muy difícil, tenemos varios 737 y 707 es una de las piezas más interesantes y más buscadas, puedo hacer mesas altas y bajas, esculturas y escritorios. Los motores llaman mucho la atención es un material de titanio, son percibidos como algo de lujo, aspiracional y son piezas extremadamente lindas. Tienen mucho brillo y son muy costosas pueden valer entre u$s10.000 y u$s25.000", explicó en detalle.

A cuánto cotiza un avión en desuso

El trabajo de Estilo Hángar es complejo, debe encontrar los aviones, acordar la compra de piezas, si es un avión entero hay que pensar en el traslado, las grúas y semirremolques, los permisos. Un avión chico como un Lear Jeat se puede conseguir por u$s10.000 a u$s14.000, mientras que se pueden encontrar de mayor porte de u$s20.000 y u$s30.000 sin motor. La cabina instrumental y los comandos, asientos se consiguen por afuera.

El ingenio con el que cada parte se convierte en una pieza de arte es muy llamativo. "Los asientos de primera y economy los convertimos en asientos para escritorios y oficinas. El fuselaje exterior se usa para mesas, las ventanas como relojes (cada ventana es una ciudad con su hora), los frenos de aire como escritorio, con los tanques de combustibles de aviones militares que están listos para liberar en pleno vuelo tienen la forma de un misil y una bomba y hacemos mesas ejecutivas con la base", explicó el dueño de Estilo Hángar.

Cuánto cuesta la versión argentina del sillón que tiene Lionel Messi

En uno de los últimos reportajes, el capitán de la Selección Argentina de fútbol apareció post Copa América, sentado en su casa en un sillón aviador, de una marca internacional. Lionel Messi es fan de estos muebles. La versión argentina de ese sillón llamada Sky box puede costar $3 millones. "El sillón de Messi es de una marca internacional y ronda los u$s5.000", explicó el fundador de la marca nacional.

Agustín Soler se convirtió en un experto en el tema aeronáutico de tanto recorrer y buscar aviones

Es tal el entusiasmo que generan estos muebles que ya tienen fanáticos. Ante la demanda, decidieron abrir un local importante en Norcenter que se inaugurará en Septiembre. El perfil de los clientes que más buscan estos muebles incluye técnicos aeronáuticos, azafatas, cirujanos, odontólogos, deportistas, periodistas y varios del mundo de la estética.

Con 10 personas trabajando en la planta de Munro, incluido su hermano y su mujer, no descansa, siempre está pensando que mueble nuevo crear.