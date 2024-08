Los argentinos están acostumbrados a caer y levantarse. Gabriel Corigiliano es hijo de una costurera y un colectivero, fue empleado hasta 1998. Decidió independizarse y puso una tintorería, lo saquearon en el 2001 y se fundió. Tuvo que salir a vender choripanes. Arrancó de nuevo, hoy es uno de los principales fabricantes de telas deportivas. En cada gobierno aprendió a reinventarse, para poder exportar telas a Estados Unidos creó la marca Mom Sports que vende en Argentina, Estados Unidos, Colombia y Paraguay. Acaba de recuperar una fábrica textil que cerró en Catamarca y busca talleres. Asegura que va por la gloria.

Supo construir el grupo Textil Corigliano que tiene 1.000 empleados, plantas en San Martín, Vicente López y Chascomús, provincia de Buenos Aires; en Justo Daract, San Luis y acaba de sumar Catamarca. Hace pocas semanas, reabrió la planta catamarqueña que perteneció a Textilcom que cerró sin preaviso y dejó en la calle a 130 trabajadores. Gracias a una ayuda importante del Gobierno de Catamarca pudo recontratar a todos los trabajadores despedidos y fabricará 30.000 prendas mensuales para su marca Mom Sports.

Cuenta con hilandería propia, talleres de producción en los que fabrica entre 200.000 y 300.000 kilos de tela deportiva por mes y 12 locales de Mon Sports en Argentina (Unicenter, Abasto, Dot, Plaza Oeste, Terrazas de Mayo, Nine Shopping y San Justo Shopping, además de outlets en Parque Avellaneda, Factory Parque Brown, Del Parque Sustent Outlet, Factory San Martín y en la peatonal de San Martín). En Estados Unidos tiene 4 locales, 1 en Colombia y 2 en Paraguay.

Corigliano, CEO de Textil Corigliano y la marca Mon Sports, contó a iProfesional: "Soy textil e industrial, uno de los principales fabricantes de tela deportiva con lycra de la Argentina. En 2003 comencé a fabricar, pero con los cambios de reglas de juego de este país es muy difícil todo. Empecé a pensar que puedo hacer para que no sufran ni mi familia ni mis empleados y se me ocurrió no depender del mercado interno. No hay que tener miedo, tenemos capacidad. Hace tres años que vendo ropa en Estados Unidos y compito de verdad, hago productos de calidad premium a un precio para todos. Le llamo ‘precios mágicos’ porque vendo sin intermediarios".

El empresario que tiene la "receta" para no fundirse con los cambios de gobiernos

Cuando se le pregunta que aprendió de cada uno de los últimos gobiernos, lo define muy claramente y da la receta. "En el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner nos fue recontra bien, querían que fabriquemos y fabricamos mucho. Cuando llegó Mauricio Macri cambió las reglas de juego y la industria se fue al tacho. Gracias a Macri aprendí a importar y nos hicimos importadores. El gobierno de Alberto Fernández me ayudó a exportar. Puse talleres textiles después de la pandemia del Covid en 2021. Hoy exporto telas y productos a Perú, Bolivia y Paraguay. Cuando quise entrar a Estados Unidos no querían telas, tuve que fabricar prendas deportivas para poder llegar, darle valor agregado a mis telas".

Moon Sports tiene locales en los shoppings más importantes de Miami

Las peripecias que tuvo que hacer para poder llegar al mercado de Estados Unidos, sólo un argentino es capaz de hacerlas en tan poco tiempo. "No me compraban telas, querían prendas. Cuando hice ropa, no querían sólo prendas, necesitaban que tuviera locales en los shoppings de allá. Llegué a tener 8 locales Mom Sports, pero no dábamos abasto con la logística y nos concentramos en Miami estoy en Dolphin Mall, Westland Mall, Pembroke Llakes Mall y en South Beach. Estoy por abrir otro local en Miami y sueño con abrir en Nueva York", explicó.

Así nació Mom Sports, una marca de indumentaria deportiva con presencia en los principales shoppings de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense. Corigliano se entusiasmó y ahora va por todo: "Estamos buscando crecer en forma vertiginosa para ser una marca internacional detrás de Adidas y Nike. Tengo que estar preparado para todos los cambios de reglas de juego. Hago desde los hilados, compro materias primas, le doy trabajo a mi gente y la venta la regulo con la oferta y la demanda. Vendo a otras marcas y con mi marca propia. Vendo 50.000 prendas por día, si tuviera más vendería más. Por eso busco talleres textiles, pero propios, no quiero pagar sueldos de otros. Si consigo 50 talleres de 200 personas cada uno tengo 1.000 empleados más y vendo a todos lados. El kilo de tela lo vendo a $8.000 y el kilo de ropa $50.000, es simple la diferencia".

Una marca con precios accesibles y megaofertas

Tiene una visión diferente de lo que es dar trabajo, por eso no le teme a duplicar o triplicar el personal a cargo. "Lo único que sé es manejar gente, cuando otros empresarios dicen que cada persona es un dolor de cabeza, para mí cada persona es una alegría. Yo conozco a cada uno, conozco a su familia, soy como una Pyme, todos tienen mi teléfono. Los necesito a todos. Los capacito, tengo una escuelita, les enseñamos todos", explicó el CEO de Textil Corigliano.

En San Martín tiene una planta tejeduría y tintorería de 20.000 metros cuadrados y en Vicente López confecciona en una planta de 30.000 metros cuadrados cada una. En la pandemia abrió un comedor para la gente sin recursos del barrio y desde hace 4 años da de comer a un número de 300 a 500 personas por día. A veces, lo acompaña su amigo, el abogado Fernando Burlando que prepara alguna comida.

"Me gusta ayudar. Nosotros éramos seis hermanos, mi mamá me mandaba a escuelas donde me podían dar de comer. De chico yo comía en esos comedores. Me interesa que lo conozcan otros empresarios para que sigan el ejemplo. La gente trae el tupper y le damos el desayuno y el almuerzo. Nunca dejamos sin comer a nadie, si se termina la comida le damos fideos, arroz, los que tenemos. La orden es no dejar nunca a alguien sin comer. Si tuviera más demanda haría más comedores, es gente muy humilde y necesitada. Cada vez vienen más", explicó.

En pocos días, la marca abrirá un local en el shopping TOM de Tortuguitas

Por sus orígenes asegura que quiere vender a un "precio para todos" para que nadie se quede sin poder comprar. Tiene una gran variedad de outlets en distintos municipios donde hace megaofertas. En pocos días abrirá un local en el shopping TOM de Tortuguitas, en el Shopping de Liniers y para el Día de la Madre abrirá su local más grande en la peatonal San Martín, será el segundo en esa arteria.

Le regaló la camiseta de Chacarita con el león a Milei

Mon Sports es sponsor de los clubes Chacarita y All Boys. El presidente fue arquero en las Inferiores de Chacarita Juniors, aunque es hincha y socio de Boca Juniors. Corigliano aprovechó y como es sponsor de los shows Daniela, la ex novia de Javier Milei, le hizo una camiseta de Chacarita con el león para que se la mande al presidente y se la llevó al programa de Yuyito, la actual novia del mandatario.

En la era Milei, cuenta que le tocó cerrar una planta en Ramos Mejia por los altos costos de los servicios, pero aseguró "reagrupe la tropa, tenía 100 personas, me las traje a San Martín". Sobre el gobierno actual señaló: "Cuando asumió se paralizó el país, yo puedo ser un genio, pero si no me entra plata me fundo. Es una política muy parecida a la de Macri, en enero ya nos dimos cuenta que no iba a dolarizar tan rápido como dijo. Tratamos de encontrarle la vuelta, pero no es fácil. Pagábamos $6 millones de gas y ahora nos aumentó a 60 millones. Ya mandé mi hija a China, para poder competir también tendré que traer otro tipo de ropa terminada como camperas de microfibra".

Asegura tener la receta para no fundirse: "Este gobierno quiere la apertura, abrir importaciones, bueno para competir necesitamos bajar los costos y para tener menos costos tenemos que sacar a los intermediarios. Si los textiles sacaran a los intermediarios podrían tener mejores costos para competir acá y afuera. Si lo hacemos cambiamos la historia, podríamos dar mucho trabajo con la confección".

El CEO asegura que a la marca le va muy bien tanto en los shoppings como en los outlets

Corigliano está en todas y sus planes son muy ambiciosos, tiene un plan de aperturas en todo el mundo. "La ropa está muy cara en Argentina, por eso al no tener intermediarios nuestros precios son imbatibles. Tenemos prendas de outlets desde $3.000 de muy buena calidad. Nos va muy bien tanto en los shoppings como en los outlets. Con esta política, sólo quedaremos los industriales y los verticales que podamos competir. Exportar es la salida para no depender de nadie, quiero dólares porque con los dólares en la mano todos somos vistos como rubios y de ojos claros", dijo el CEO de Textil Corigliano.