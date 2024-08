En el 2009, los Legaz fueron precursores al abrir New Campo Argentino, una propuesta gastronómica "criolla" que no descarta el modelo de franquicias

La crisis de 2001 impulsó a los Legaz a dejar Argentina y mudarse a Miami "en busca de nuevas oportunidades y estabilidad en el exterior", según ellos mismos narran a iProfesional.

Luis es arquitecto egresado de la UBA, había ejercido muchos años en Argentina, a finales de los 80 decidió emigrar a Punta del Este, Uruguay, donde siguió ejerciendo la profesión hasta el 2000, época en la que nuevamente se inclinó por probar una vida en otro país.

"Consideramos Miami y Barcelona, pero finalmente elegimos Miami por la cercanía geográfica y la franja horaria más cercana a Argentina, lo que facilitaba mantener un contacto más estrecho con nuestro país", cuenta. Los primeros años no fueron los mejores para esta familia. "Vinimos con un emprendimiento de baldosas para piscina, pero no logramos imponernos en el mercado", dice. Luego, "nos dedicamos a importar productos Fargo y distribuirlos a nivel local", agrega.

"Nos enfrentamos al ‘derecho de piso´ del país, que incluyó desde pagar intereses elevados hasta la dificultad de introducir un producto exitoso en el mercado latinoamericano en Estados Unidos", dice consultado por las barreras con las que se encontraron. "También enfrentamos la barrera del idioma, lo que hizo más desafiante la adaptación y la integración inicial", añade.

Como contrapartida, se encontraron con "un entorno propicio para el emprendimiento y oportunidades para aquellos dispuestos a trabajar arduamente. Además, disfrutamos de la estabilidad económica y la posibilidad de crecimiento". En 2005 incursionaron en el sector gastronómico, lo que marcó el inicio de su actual trayectoria en la industria de la restauración.

Después de la crisis económica del 2008-2009 muchos emprendedores buscaban nuevas oportunidades de negocios. "En nuestro caso, buscábamos nuevas posibilidades de inversión y sabíamos que un fondo de comercio gastronómico nos permitiría operar rápidamente", cuenta Luis, quien en ese momento operaba un café en el histórico Deauville Hotel, recientemente demolido.

Una parilla bien argentina en Miami

Fue en 2009 que lograron adquirir un fondo de comercio por u$s63.000, una cifra razonable para aquello momento. "Realizamos una actualización rápida de las instalaciones en 30 días, lo que triplicó nuestra inversión inicial", recuerdan Luis y Federico, su hijo.

El 3 de octubre del mismo año abrieron al público una parrilla argentina bajo el nombre New Campo Argentino, una propuesta precursora para el momento dado que todavía no había un auge de este tipo de restaurantes como sí sucede en la actualidad.

La inversión inicial fue de aproximadamente u$s180.000, lo que incluyó la compra del fondo de comercio y la renovación del local. Gracias a sus cortes argentinos de carne Angus americana, en su mayoría Prime, rápidamente se convirtió en referente de la cocina criolla en Miami.

"Empezamos con un equipo reducido y un presupuesto ajustado, y fuimos creciendo poco a poco", comparten. "El mercado es diferente al de nuestro país y es crucial adaptarse. Aquí la mano de obra es muy cara, por lo que hay que ser eficiente desde el principio", enfatiza.

Comenzaron con un plantel mínimo de 6 o 8 personas, y actualmente, cuentan con un staff de entre 22 y 24 empleados, distribuidos entre personal de atención, cocina y servicio.

Ubicado en Miami Beach, Florida, está en el barrio conocido como Little Buenos Aires, en 6954 Collins Ave., a una cuadra de la playa. Ofrece una amplia variedad de platos criollos como milanesas y milapizzas, la entraña y el vacío, con cortes nacionales de carne Angus americana de alta calidad, preparados a la parrilla.

"Nuestra propuesta se basa en ofrecer una experiencia gastronómica argentina auténtica, con cortes de carne de alta calidad, un ambiente acogedor y un gran servicio de nuestro equipo", destaca la familia.

Con una propuesta gastronómica bien criolla, New Campo Argentino triunfa en Miami

La evolución del negocio en Miami

Hoy el negocio se encuentra en una posición sólida y en crecimiento, gracias a la dedicación y a la aceptación de los clientes. La facturación es estacional, fuertemente vinculada al turismo vacacional. Los meses de marzo-abril, julio y diciembre son de mucha actividad.

"En términos de facturación, estamos en valores promedio anuales de u$s1,8 a u$s2 millones en ventas netas, con aproximadamente 4.500 cubiertos mensuales", cuenta Federico al tiempo que comparte que "la pandemia los llevó a renovar su forma de trabajar, expandiendo la venta por delivery, que hoy es una parte complementaria muy importante de los ingresos"

Franquicias "fast casual"

Por el momento, el modelo de Campo Argentino no está en planes de franquicia, pero sus dueños no descartan una expansión a futuro, ya que cuentan con gran expertise en este modelo de negocios, a través de su grupo de restaurantes, "Yes Restaurants Group".

"Hemos logrado crear diferentes marcas franquiciables: una de ellas es Yes Café, un restaurante de comida americana que ofrece desayunos, café de especialidad, hamburguesas, wraps y burritos", explica Luis.

También Mexi Café, especializado en comida callejera mexicana, que también sirve desayunos y café de especialidad, cuenta su creador. Estos restaurantes son "fast casual", logran combinar la calidad de la comida casual con la rapidez del servicio a la mesa.

"Decidimos crear estos conceptos por su practicidad y facilidad de réplica. Actualmente, contamos con un Yes Café y un Mexi Café, ambos en Miami Beach, y abriremos otro Yes Café, en la zona de Upper East Side, en agosto de este año", anticipan. Ofrecen un modelo práctico y rentable en tanto son más fáciles de implementar, tiene menores costos operativos y ofrece mayores márgenes de ganancia".

El costo de emigrar

Para esta familia el balance es muy positivo. "Nos sentimos afortunados de poder vivir de lo que nos apasiona y de haber encontrado un público que valora nuestra propuesta. Emigrar implica mucha incertidumbre, enfrentar desafíos constantes y tener el coraje de adaptarse y perseverar. Sacrificamos amigos, familia y nuestra cultura", señalan.

Sin embargo, "Miami se está ‘argentinizando’ cada vez más, lo que nos hace sentir más en casa. Ganamos estabilidad, proyección a futuro y la satisfacción de ver nuestros proyectos prosperar en un entorno nuevo y desafiante", concluye Luis.