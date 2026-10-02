Cristian Jerónimo expuso en el Coloquio de IDEA y advirtió que no hay estabilidad económica sin un equilibrio social negociado en paritarias

La CGT eligió el principal encuentro empresario del país para admitir que el mundo del trabajo está cambiando y que esa transformación también obligará a modificar al sindicalismo, pero puso una condición sobre la mesa: la estabilidad económica debe estar acompañada por estabilidad social.

El vocero de esta postura fue Cristian Jerónimo, coSecretario General de la central obrera y secretario general del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines de la República Argentina (SEIVARA).

El dirigente gremial llevó esa posición este viernes durante su exposición en el 62° Coloquio de IDEA, que se está llevando a cabo en el hotel Sheraton de Mar del Plata.

La organización empresaria lo convocó para exponer en el bloque "Cómo se construye la influencia hoy" y su intervención abrió dos discusiones que hasta ahora transitaron muchas veces por carriles separados: qué impacto tendrán la inteligencia artificial y las nuevas formas de empleo sobre los trabajadores y qué deberá hacer el sindicalismo para representar ese nuevo escenario.

Jerónimo sostuvo que la inteligencia artificial "puede tener un impacto favorable en los trabajadores" y admitió que la dirigencia sindical deberá "evolucionar" frente a los cambios tecnológicos.

"Muchas veces no estar a la altura de las demandas sociales llegamos a un grado de desconfianza de la sociedad, que cree que las instituciones no resuelven problemas estructurales. El desafío es ver cómo construir confianza", agregó.

Cómo afectarán las nuevas tecnologías a la estructura de los sindicatos

La definición introduce una diferencia respecto de buena parte de la discusión que durante los últimos meses enfrentó a la CGT con el Gobierno por la reforma laboral.

Jerónimo trasladó el debate desde las normas hacia una transformación que ya ocurre en el mercado de trabajo: plataformas digitales, nuevas tecnologías y modalidades laborales diferentes de la relación de dependencia tradicional.

Para el dirigente, el desafío no consiste solamente en defender los empleos actuales sino que también pasa por representar los que surjan de esa transformación.

De allí su planteo sobre los "trabajos del futuro" y la necesidad de que la dirigencia sindical se adapte a un mercado laboral diferente.

Además, Jerónimo también pidió abandonar los discursos de confrontación frente a la tecnología y analizar las oportunidades que puede generar para crear puestos de trabajo.

El planteo tiene consecuencias para las propias organizaciones gremiales si se tiene en cuenta que buena parte de la estructura sindical argentina se desarrolló alrededor del empleo formal, las actividades definidas y los convenios colectivos.

Pero el crecimiento de otras modalidades obliga a discutir cómo incorporar a trabajadores que no necesariamente encajan en esa organización tradicional.

No se trata de un asunto nuevo para Jerónimo quien, días antes del Coloquio, había planteado que la CGT acepta el trabajo mediante plataformas, aunque reclama regulación y condiciones laborales para quienes se desempeñan en ellas.

También había señalado al pluriempleo como uno de los fenómenos que observa actualmente la central obrera.

Qué mensaje llevó el dirigente de la CGT a los empresarios en IDEA

En el caso del Coloquio de IDEA, Jerónimo aprovechó el evento empresario para llevar esa discusión directamente al sector privado, quizá aprovechando la masiva presencia que logró convocar la organización empresaria.

En ese marco, pidió "reconstruir los puntos de encuentro para volver a dialogar" entre empresarios y sindicalistas, mientras sus palabras eran escuchadas por la mayoría de los 1.000 empresarios, ejecutivos, dirigentes y especialistas convocados por el evento que tuvo como eje cómo transformar la estabilidad alcanzada por la Argentina en crecimiento durante los próximos 20 años.

Para el representante de la CGT "no hay estabilidad económica sin estabilidad social", una definición que colocó la situación de los trabajadores dentro de una discusión que IDEA había organizado alrededor de estabilidad, inversión, competitividad y crecimiento.

El dirigente sindical volvió sobre la necesidad de diálogo y presentó los cambios tecnológicos como una discusión que involucra simultáneamente a compañías, sindicatos y trabajadores.

La reforma laboral como antecedente

El mensaje llega después de meses de enfrentamiento entre la CGT y el Gobierno por la reforma laboral.

De hecho, Jerónimo fue uno de los tres cosecretarios que participaron de la estrategia sindical contra distintos puntos de la nueva legislación.

La central llevó parte de esa disputa a los tribunales y obtuvo medidas judiciales sobre artículos cuestionados por los gremios.

El propio SEIVARA, conducido por Jerónimo, consiguió además una cautelar vinculada con la vigencia de cláusulas de su convenio colectivo frente a modificaciones introducidas por la reforma.

Pero incluso durante esa disputa el dirigente sostuvo que la CGT aceptaba la posibilidad de modificar condiciones laborales.

Su posición fue que las actividades podían necesitar adecuaciones y que los convenios colectivos constituían el instrumento para negociarlas entre empresas y sindicatos.

Esa línea reapareció ahora en Mar del Plata pero bajo la posibilidad de aceptar que la tecnología cambia el empleo, si también incluye la participación de los trabajadores y sus organizaciones en ese proceso.

"La IA es una oportunidad y las instituciones debemos entender que los procesos virtuosos ya llegaron, nuevas formas de trabajo y el impacto en procesos productivos, no debemos limitarnos a ver cómo frenarlo, sino como complementarse para que esa inserción tenga un impacto favorable en la vida de los trabajadores", aseguró.

También reconoció que "el mundo del trabajo cómo lo conocíamos tiene un dinamismo distinto, y las instituciones y los dirigentes deben evolucionar en esa materia".

En ese mismo sentido, Jerónimo señaló que se debe seguir siendo representativos y de interpretar e interpelar a los nuevos trabajadores. "No podemos aplicar las herramientas del pasado. Hay nuevas generaciones que ven al trabajo, no solo desde una cuestión salarial, sino que intercambian tiempo por trabajo", señaló, además de reconocer que "la dirigencia sindical debe saber interpretar estas nuevas demandas".

En ese contexto, también dejó una especie de crítica hacia el interior de los gremios asociados a la CGT al advertir que "si creemos que representar es decir vamos a defender tus derechos, hoy no alcanza con eso".

Esa frase tiene también vinculación con las nuevas formas de trabajo y del incremento del sector informal, del pluriempleo y del trabajo de plataforma. "Hay que construir una representación transversal a todos los sectores", propuso.

De todos modos, el dirigente sindical también dejó una advertencia al sector empresarial al sostener: "No alcanza con la estabilidad económica si eso no va acompañado de un equilibrio social que se construye entre distintos sectores con un Estado que esté presente que no se desentienda de los problemas estructurales de la sociedad".

La intervención de Jerónimo tampoco quedó aislada dentro del programa si se tiene en cuenta que IDEA reservó parte de la jornada final para discutir las claves del empleo y las transformaciones del mundo laboral.

La agenda incluyó a Santiago Bulat, economista jefe de IDEA, y a ejecutivos y especialistas antes de avanzar hacia competitividad y crecimiento empresarial.

La organización había definido previamente al empleo como uno de los componentes necesarios para convertir la estabilidad en crecimiento sostenido durante las próximas dos décadas. También incluyó inteligencia artificial, innovación y cambios tecnológicos entre las megatendencias que condicionarán el desarrollo argentino.